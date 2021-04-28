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Общество28 апреля 2021 1:00

Как на майские праздники-2021 будут работать отделения Почты России в Твери: график выплат пенсий и пособий

Рассказываем, в какие дни можно получить социальные выплаты и пособия на Почте в Твери в майские праздники-2021
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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График работы на майские праздники в Твери опубликовала Почта России.

График работы на майские праздники в Твери опубликовала Почта России.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почта России в Твери изменила режим работы отделений в майские праздники-2021. Вот так будут работать отделения: 30 апреля и 8 мая 2021 почтовые отделения всех классов в Тверской области, кроме круглосуточных, закроются на час раньше.

2 мая 2021 почтовые отделения в Твери и в Тверской области будут работать по обычному графику.

3 мая 2021 жители Твери смогут получить посылки и сделать отправления в соответствии с графиком субботы, а 10 мая – по режиму воскресенья.

С 4 по 7 мая 2021 отделения будут работать в обычном режиме.

Однако, руководство почтовой службы уведомляет, что для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы.

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