«Бессмертный полк»-2021 в Твери: что такое онлайн-шествие, где подавать заявку и пойдёт ли полк по улицам города

Про Бессмертный полк-2021 в Твери рассказали организаторы шествия.

9 мая 2021 года в 15.00 по местному времени в Твери и во всех регионах России состоится онлайн-шествие «Бессмертный полк».

До 7 мая 2021 года можно подать заявку на сайте проекта «Бессмертный полк» 2021.polkrf.ru/, через социальные сети ВК vk.com/polk_app и Одноклассники ok.ru/app/polk или на сайте «Банк памяти» sber9may.ru/.

Организаторы поясняют, только подав заявку на этих ресурсах, фотографии ваших ветеранов были включены в трансляцию, и они приняли участие в виртуальном шествии «Бессмертного полка».

- Принимая участие в шествии, вы будете заранее оповещены о времени прохождения вашего Героя в строю Бессмертного полка. Вы сможете поделиться ссылкой на точное время трансляции с родными и друзьями, - говорится в сообщении организаторов акции в Твери.

Что до шествия Бессмертного полка по улицам, то в России оно переносится на 24 июня 2021 года.

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