Погода в Твери на 9 мая 2021 : ко Дню Победы потеплеет до +17

Погоду на 9 мая 2021 в Твери спрогнозировали синоптики. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале мая 2021 года в Твери и Центральной России ожидаются климатические качели. Так, начало мая будет прохладным, но после наступит потепление с превышением нормы. Такой прогноз погоды на майские праздники, а сюда входят Первомай, православная Пасха 2 мая и 9 мая, дали синоптики.

Погода в мае будет идти по нарастающей. Старт с достаточно прохладных позиций в Центральной России и вообще на большей Европейской России - дожди, ночные заморозки, до +8...+10 днём.

Однако, в конце майских праздников потеплеет и разогреет. Ко Дню Победы наступит стабилизация погоды, потеплеет и разогреет местами до +17 ... +20. А дальше весь месяц будет по-майски тепло.

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