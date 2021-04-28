Погода в Твери на майские праздники 2021: ждать ли потепления, и будет ли еще снег

Погоду на первомайские праздники-2021 в Твери спрогнозировали синоптики. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Совсем скоро - в стране длинные выходные по случаю Первомая и Дня Победы 2021. А погода в Твери за окном такая, ну совсем не весенняя! Ночью заморозки, а днём небольшой плюс и дожди.

Какая погода будет в Твери на майские праздники 2021? Выходные длинные, 10 дней подряд. Многие жители Твери отправятся на дачу, на шашлыки, по городу погулять с домачадцами... Но какие шашлыки и прогулки если дождь льет и холодно, как поздней осенью? И какие дачные работы и посадки, когда по ночам заморозки?

Однако, прогноз Гидрометцентра оптимистичный, синоптики прогнозируют, что на майские праздники все же обойдется без снега. Погода в первых числах маях будет хоть и не очень праздничной, но более теплой, чем сейчас.

В субботу, 1 мая - дождливо, ветрено, днем до +11 градусов. В ночь на воскресенье в Твери и по области возможны заморозки до -1 градуса.

В воскресенье, 2 мая, на Пасху, облачно и немного дождливо, днем солнце прогреет воздух до +12 градусов.

Однако, в начале следующей недели новый циклон обеспечит ненастную сырую погоду в понедельник и вторник, 3 и 4 мая.

Дневная температура, по прогнозам Гидрометцентра, +7...+9 градусов. 5 - 6 мая - до +12.

Во второй половине майских есть шансы на тепло и солнце. Погода стабилизируется и к 9 мая разогреет до +17.

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