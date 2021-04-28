Погода на 28 апреля 2021 в Твери: сильный ветер и заморозки ночью

Погода на 28 апреля 2921 в Твери. Фото: администрация Твери

По прогнозам синоптиков 28 апреля 2021 территории Тверской области снова будет пасмурным и холодным, никак не разгуляется весна.

Днем столбики термометров покажут от +5 до +8 градусов, ночью – 0…+1 градус. Местами ночью возможны заморозки. А днём будет небольшой дождь.

Ветер западный 4-11 м/с с отдельными порывами до 12 м/с. А это весьма ощутимо. Влажность до 80%. Давление - 747 мм рт. ст. Что весьма чувствительно для людей метеозависимых.

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