Коронавирус в Твери, последние новости на 28 апреля 2021: прививка от COVID-19 для воспитателей и сотрудников загородных детских лагерей теперь обязательна

Информация о коронавирусе в Тверской области обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 28 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 39707 случаев заражения COVID-19 (+68 за последние сутки).

Выздоровели 37 825 граждан (+75 за сутк)

Изолированы 1011 больных (-17).

Умерли 871 человек (+6 за сутки).

Графика: Яндекс

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12818 заболевших (+26 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2793 (+5),

Ржев – 2189 (+6),

Вышневолоцкий городской округ – 2156 (0),

Калининский район – 1639 (+4),

Торжок – 1603 (0),

Кимры – 1572 (+3),

Бологовский район – 1021 (0).

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 106 622 человека – это 84,9% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, вакцинировались 1036 человек. В федеральный регистр внесена информация о 100833 вакцинированных гражданах.

Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

27 апреля в областном правительстве прошло заседание оперштаба региона по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Губернатор Игорь Руденя.

подчеркнул все сотрудники, которые будут работать в загородных летних детских лагерях должны пройти вакцинацию.

Губернатор также поручил минобразования региона проработать вопрос об оснащении рециркуляторами воздуха помещений в детских местах отдыха.

Напомним, что в Твери стоимость путевки для детей работников бюджетной сферы в 2021 году не превысит 9900 рублей.

Никто не отменял обязательные меры профилактики и в майские праздники.

Областное правительство напоминает, что в регионе по-прежнему обязательно ношение защитных масок в транспорте, ведомствах, организациях здравоохранения, культуры, торговли, офисах и других местах массового пребывания людей.

В точках общественного питания обязательны проведение термометрии, дезинфекция столов, соблюдение социальной дистанции, наличие обеззараживателей воздуха.

Любые массовые мероприятия могут проводиться при количестве участников не более 750 человек.

Трибуны и зрительские места должны быть заполнены не более чем на 75 % от общей вместительности объекта.

Графика: ПТО

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.