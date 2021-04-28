Коронавирус в Твери, последние новости на 28 апреля 2021: прививка от COVID-19 для воспитателей и сотрудников загородных детских лагерей теперь обязательна

Информация о коронавирусе в Тверской области обновляется каждые сутки.
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 28 апреля 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 39707 случаев заражения COVID-19 (+68 за последние сутки).
Выздоровели 37 825 граждан (+75 за сутк)
Изолированы 1011 больных (-17).
Умерли 871 человек (+6 за сутки).
Графика: Яндекс
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12818 заболевших (+26 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2793 (+5),
Ржев – 2189 (+6),
Вышневолоцкий городской округ – 2156 (0),
Калининский район – 1639 (+4),
Торжок – 1603 (0),
Кимры – 1572 (+3),
Бологовский район – 1021 (0).
В Тверской области прививку от коронавируса сделали 106 622 человека – это 84,9% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, вакцинировались 1036 человек. В федеральный регистр внесена информация о 100833 вакцинированных гражданах.
Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.
В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.
27 апреля в областном правительстве прошло заседание оперштаба региона по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Губернатор Игорь Руденя.
подчеркнул все сотрудники, которые будут работать в загородных летних детских лагерях должны пройти вакцинацию.
Губернатор также поручил минобразования региона проработать вопрос об оснащении рециркуляторами воздуха помещений в детских местах отдыха.
Напомним, что в Твери стоимость путевки для детей работников бюджетной сферы в 2021 году не превысит 9900 рублей.
Никто не отменял обязательные меры профилактики и в майские праздники.
Областное правительство напоминает, что в регионе по-прежнему обязательно ношение защитных масок в транспорте, ведомствах, организациях здравоохранения, культуры, торговли, офисах и других местах массового пребывания людей.
В точках общественного питания обязательны проведение термометрии, дезинфекция столов, соблюдение социальной дистанции, наличие обеззараживателей воздуха.
Любые массовые мероприятия могут проводиться при количестве участников не более 750 человек.
Трибуны и зрительские места должны быть заполнены не более чем на 75 % от общей вместительности объекта.
Графика: ПТО
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