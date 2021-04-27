Погода на 27 апреля 2021 в Твери: дожди и опять холодно

О погоде на 27 апреля 2021 рассказали синоптики. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По прогнозам синоптиков, 27 апреля, на территории Тверской области будет пасмурным и холодным.

Жителей Тверского региона ожидает дождь и переменная облачность. Об этом сообщает Тверской гидрометцентр. Температура воздуха в первой половине дня поднимется от +5 до +10 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, 5-10 м/с.

Атмосферное давление - 742 мм рт ст, влажность воздуха около 70%.

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