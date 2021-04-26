В Твери и области куриные яйца подорожали к Пасхе

С начала года средняя цена на десяток яиц увеличилась на 10 рублей – таковы данные Тверьстата. Фото: Степан КАМЕНЕВ

До Пасхи остались считанные дни. Православный мир отметит её 2 мая. Как и положено, все верующие уже начали закупать куриные яйца, чтобы раскрасить их и поставить на праздничный стол. Дорого ли будет разговляться яичком в этом году? По наблюдениям тверской службы статистики, с январских выходных до конца апреля средняя цена на десяток выросла почти на 10 рублей.

«Комсомолка» пробежалась в обед по магазинам, чтобы сравнить цены в разных сетях. Цены на яйца экономкатегории «С-2» в двух местах были 83 и 85 рублей. В другом магазине можно было взять и за 69 рублей.

– Мелкие какие-то все, – разочарованно перебирала яйца пожилая женщина и щурилась в очках.

– Да, цены на всё повышаются… – заметила другая покупательница.

На яйца бизнес-категории «С-1» также был порядочный разброс: и 79, и 93, и 96, и 86 (со скидкой, цена 98 была перечёркнута) рублей. В одном узкоспециализированном магазине десяток «С-1» продавался и вовсе за 67 рублей 80 копеек. Правда, на мой взгляд, их внешний вид оставлял желать лучшего.

– Раньше вот покупал за 70 с чем-то, а теперь за 83-85 беру, – пожаловался покупатель.

Яйца почти вип-категории «С-0» тоже глаз не радовали. Повторялся вариант за 94, но можно было выбрать и за 84 рубля. Была продукция и за 104, и за 108 рублей.

Ну и самая высокая цена на яйца точно из вип-категории «домашние», «фермерские» – к примеру, 140 рублей. В одном региональном магазине и вовсе поразил вариант: яйца из Костромы за 135 рублей. Хотелось спросить: «А что, в Тверском крае перевелись куры?» Хотя, скорее всего, товар не залежится.

Даже если не очень внимательно просматривать данные на сайте Тверьстата, можно понять, что с января 2021 года инфляция сильно ударила по яйцам. Если на 9 января средняя цена десятка была 75 рублей 83 копейки, то к 19 апреля она достигла показателя 85 рублей 70 копеек. Прибавилось без малого 10 рублей.

Психологическую отметку «70 с чем-то» цена на продукты от пернатых пересекла в начале апреля, то есть, если в конце марта она держалась на отметке 79 рублей 36 копеек, то в апреле составила уже 81 рубль 32 копейки.

Кроме того, в апреле десяток яиц рекордно за 2021 год прибавил в цене буквально за неделю, с 6 по 12 апреля, 4,7%. Пусть в денежном выражении это не так много, 3 рубля 79 копеек.

В общем, яичница с сосисками на завтрак для многих стала влетать в копеечку.

Директор Института экономики и управления ТвГУ, кандидат экономических наук Давид Мамагулашвили. Фото: ПТО.

На вопрос о причине роста цен на яйца директор Института экономики и управления Тверского государственного университета, кандидат экономических наук Давид Мамагулашвили дал два чётких пояснения: общая тенденция и сезонность.

– Первая причина – общее подорожание продуктов питания, а второе – сугубо сезонный характер, или характер фиксированной даты, связанной с Христовым воскресением, иными словами, Пасхой, – прокомментировал кандидат экономических наук. – Не исключено, что потом цена на яйца может немного опуститься.

Пользуясь случаем, мы спросили у Давида Ильича про традиции, которые он соблюдает в Пасху.

– Красим яйца чаще всего луковым настоем. У нас в семье принято стукаться яйцами, чтобы определить, – у кого самый крепкий экземпляр. Ещё из грузинского детства помню, как мы красили яйца луковым раствором, а в Пасху с мальчишками бились яйцами, выясняя, у кого крепче. У кого треснуло, тот отдаёт выигравшему своё. Иногда, помню, я брал с собой одно крепкое, а приносил десять разбитых, а порой всё отдавал, – поделился Давид Ильич.

Ну что ж, пасхальные традиции крепки, как и желание продавцов нажиться на яйцах. Видимо, они запамятовали, что в споре с фарисеями Христос произнёс одну из главных заповедей: «Возлюби ближнего своего, как самого себя».

А такой рост цен на праздничный товар не очень-то похож на проявление любви к ближним...