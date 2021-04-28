Отменят ли богослужения на Пасху-2021 в Твери

Стало известно, будут ли богослужения на Пасху в Твери-2021. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Вопрос о том, отменять или нет службы в храмах Твери на Пасху 2 мая 2021 обсудили 27 апреля в правительстве региона на селекторе с главами муниципалитетов.

Коронавирус в регионе отступает, но число заражённых в сутки все ещё колеблется у отметки 70 человек, большинство из инфицированных проживает в Твери.

Вопрос о службах обсудили в рамках обеспечения безопасности граждан в период майских праздников и пасхальных богослужений.

В соответствии с указом Президента России дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими. Таким образом, майские выходные для большей части граждан будут продолжаться с 1 по 11 мая.

Итак, по сообщению областного правительства, богослужения на Пасху 2021 в Твери отменять не будут, но там обязательны правила санитарно-эпидемиологической безопасности - маски и респираторы, антисептическая обработка рук, социальная дистанция.

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