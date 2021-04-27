Коронавирус в Твери, последние новости на 27 апреля 2021: в Калининском ЦРБ закрыли инфекционный госпиталь и посадили акацию

Информация о коронавирусе в Тверской области обновляется раз в сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 27 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 39639 случаев заражения COVID-19 (+69 за последние сутки).

Выздоровели 37755 граждан (+75 за сутк)

Изолированы 1029 больных (-12).

Умерли 861 человек (+4 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12792 заболевших (+29 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2788 (+8),

Ржев – 2183 (+2),

Вышневолоцкий городской округ – 2156 (+3),

Калининский район – 1635 (+3),

Торжок – 1603 (+1),

Кимры – 1569 (+4),

Бологовский район – 1021 (+1).

Графика: Яндекс.

Прививку от коронавируса сделали 105586 жителей региона, за последние сутки – 275 человек.

Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

В Калининской центральной районной больнице закрывается инфекционный госпиталь - медучреждение возвращается к привычному режиму работы.

- В ближайшее время в ЦРБ возобновят оказание плановой медицинской помощи, работу поликлиники, в том числе по наращиванию объёмов вакцинации граждан против коронавирусной инфекции и диспансеризации населения.

Калининская ЦРБ стала одной из первых больниц в регионе, где в прошлом году создали ковидный госпиталь. За это время медики помогли свыше 3500 зараженным коронавирусом пациентам.

Как рассказал главврач ЦРБ Александр Харченко, последний больной из ковидного госпиталя был выписан 23 апреля.

Сейчас в больнице проводится дезинфекция, а на выходных там прошел субботник - была посажена акация. Есть планы - посадить и вишню.

Напомним, что губернатор Игорь Руденя поручил в этом году благоустроить территории ряда центральных районных больниц, а также отремонтировать подъезды к ним. В списке - 34 крупных медучреждения, в том числе Бежецкая, Бологовская, Вышневолоцкая ЦРБ, Осташковская, Ржевская и Конаковская поликлиники.

Графика: ПТО

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