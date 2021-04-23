В бюджете Твери увеличится доходная часть

В ТГД прошло очередное заседание. Фото: ТГД

В бюджете областного центра намечены серьезные изменения: прогнозируемо увеличивается доходная часть, а также вносятся поправки по расходам на те или иные сферы. Этим вопросом 22 апреля на очередном заседании занимались депутаты Тверской городской Думы.

Городская администрация ввиду объективных причин вынесла на суд парламентариев целый ряд изменений.

Большинство депутатов продолжает соблюдать масочный режим. Фото: ТГД

Во-первых, будет увеличена доходная часть бюджета на 25,1 млн рублей за счет двух вещей. 22,5 млн - в виде налогов, взимаемых по патентному налогообложению. Дело в том, что в феврале в регионе был увеличен коэффициент, применяемый при начисления этих налогов. Значит, и поступлений в казну будет больше, чем ожидалось в 2020-м.

Плюс 2,6 млн рублей поступят как взносы граждан и юрлиц, участвующих в Программе поддержки местных инициатив.

В связи с изменениями в доходной части меняется и расходная. Но не только за счет внезапных надоговых поступлений и экономий, но и благодаря межбюджетным трансфертам.

19 млн рублей запланировано дополнительно выделить на летний оздоровительный отдых детей. Затраты выросли в связи с тем, что приослаблены противоковидные меры. Летние лагеря и санатории разрешено заполнять не на 50, а на все 75%. Соответственно детей там будет больше, и денег на их содержание надо тоже больше.

Внесен ряд предложений по выделению дополнительных средств в различных отраслях.

Так, в сфере образования предлагается направить 1,9 млн рублей на проект ремонта кровель в школах № 21 и № 43. Еще 2,3 млн - на замену окон в школе № 30.

На ремонт и содержание дорог города предлагается дополнительно выделить почти 93 млн рублей.

10 млн - на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семьей около Бурашево.

3,2 млн - на софинансирование по 12 объектам по ППМИ.

Около 20 млн рублей выделено МУП «ЖЭК» в виде субсидии на погашение части его долга. Депутаты поддержали предложенные изменения.

Так же, как и инициативу своего коллеги депутата Сергея Аксенова об увеличении объема средств на проведение ремонта несущих конструкций муниципального досугового центра «Истоки».

- Сегодня мы приняли очень важные изменения в бюджет города на текущий год, - резюмировал председатель ТГД Евгений Пичуев. - Средства, выделенные на летний оздоровительный отдых детей, позволят снизить финансовую нагрузку на родителей и сохранить льготные путевки для работников бюджетной сферы. Продолжится в городе и ремонт дорог в рамках нацпроекта. Общая сумма, которая будет направлена на восстановление городских магистралей, достигнет в 2021 году 1,1 млрд рублей.

Добавим, что 21 мая в Думе запланированы общественные слушания по исполнению бюджета Твери за прошлый год.