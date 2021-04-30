Такая Тверь осталась только в памяти жителей и на фотографиях

Приглашаем на ностальгическую прогулку по старому и уже почти забытому Калинину. Фото: семейный архив Юрия Быстрова.

Города меняют своё обличье: на месте пустырей вырастают стремящиеся ввысь новостройки, степенная вековая старина уступает место новому, скоростному, технологичному, порой - сиюминутному. Что-то утрачивается бесследно, оставляя после себя лишь воспоминания о ясном небе и безмятежном, несмотря ни на что, детстве.

Десятки лет назад Тверь звалась и выглядела иначе: не было суетливого Тверского проспекта, железобетонного одеяния набережных, фонтана у цирка, да и его самого тоже ещё не было… Открывая серию публикаций фотографий из семейных архивов, «КП»-Тверь» предлагает посмотреть на забытый Калинин и прогуляться по дворам и улицам чьего-то детства и юности.

На фото 50-х годов супружеская пара покупает фрукты в центре города. Угол здания узнаваем до сих пор: это дом на Новоторжской, 7. В 50-е там располагался магазин «Детский мир» (сегодня - магазин «Молодёжный»). Напротив, через дорогу, видны каменные торговые ряды.

Торговля фруктами на углу калининского «Детского мира». Через дорогу - торговые ряды, построенные по проекту знаменитого архитектора Росси. Фото из семейного архива Юрия Быстрова.

Эти торговые ряды построил ещё великий Карл Росси в 1811 году. Они были снесены в 1963-м во время реконструкции центра Калинина.

Было (1950-е) и стало (2021). Фото: из семейного архива Юрия Быстрова, Виктория Тушкова.

Сегодня здесь фонтан, сквер и памятник Салтыкову-Щедрину. Старый «Детский мир» тоже переехал, в 70-е, на только что отстроенный, с иголочки, Тверской проспект.

В 1955 году, когда в калининском горсаду фотографировался этот первоклашка, знаменитые олени выглядели совсем иначе.

Скульптура оленей в горсаду в 1955-м выглядела так. Фото: из семейного архива Юрия Быстрова.

Чета парнокопытных имела очень достоверную анатомию, а голову оленя-самца венчали настоящие ветвистые оленьи рога.

А это - через тридцать лет. Фото из семейного архива Эльвиры Храповицкой.

Второе фото - уже 80-х годов. Олень рогов лишился, но ещё хранит свою стать. Нынче же, как это бывает, после многократного ремонта на скорую руку статуя утратила первоначальные черты, да и рога оленю наставили лосиные.

Вот так изменилась оленья чета за более чем 65 лет. Фото: из семейного архива Юрия Быстрова, Виктория Тушкова.

А вот прекрасные юные атлеты на площади Мира, монумент «Дружба народов»: славянский юноша в компании девушки-азиатки и парня негроидной расы.

Монумент «Дружба народов», 1950-е. Фото из семейного архива Юрия Быстрова.

Совсем не постарели с конца 50-х, зато какие деревья выросли с тех пор!

Деревьев во второй половине 50-х не было и на набережной Афанасия Никитина. Ни елей под купеческой ладьёй, ни каштанов.

Памятник купцу-путешественнику построен совсем недавно. Фото середины-второй половины 1950-х, из семейного архива Юрия Быстрова.

Берег реки ещё не был укрощён железобетоном, целы были старые дома. Не существовало известного ресторана по правую руку Афанасия. Здание 1910-х годов постройки, которое он занимает, полностью реконструируют в 70-е. До ресторана в нём располагалась ведомственная поликлиника речного порта.

Вид на набережную Афанасия Никитина, середина-вторая половина 1950-х, раскрашено вручную. Фото из семейного архива Юрия Быстрова.

Следующее фото, предположительно, также из пятидесятых, снова горсад. Помнит кто-то ещё, какие изящные вазоны-клумбы украшали тогда набережную? Присмотритесь к фонарным столбам и геометрии тротуаров.

Модно одетые мужчины на набережной городского сада, предположительно 50-е годы прошлого века. Фото из семейного архива Юрия Быстрова.

Начало восьмидесятых. Юная тверичанка (калининка) позирует у фигуры прекрасной девы, вырезанной прямо в стволе дерева.

Первая половина 80-х, горсад, район центральной аллеи. Фото из личного архива Елизаветы Шибаевой.

Это тоже городской сад, где-то в районе центральной аллеи. Романтичную деревянную прелестницу изваял Михаил Васильевич Басов, она украшала сад около 20 лет, и около неё очень любили фотографироваться барышни всех возрастов.

Дорогие читатели «КП»-Тверь»! Этой ностальгической публикацией мы открываем проект в память о человеке, который любил Тверь и делал всё, чтобы она стала лучше, краше, добрее, о нашем шефе, основателе медиахолдинга «На Озёрной» Владимире Орехове. Он скоропостижно скончался 3 мая 2019 года.

Проект назван «Дворы нашего детства». Это название придумал 20 лет назад, в 2001 году, сам Владимир Александрович, мечтавший сохранить воспоминания о Калинине-Твери, детстве и юности калининцев.

Чтобы продолжить дело сохранения памяти о нашем городе, нам нужна ваша помощь. Присылайте в редакцию тверской «Комсомолки» фото из ваших семейных архивов - дворы, улицы, набережные, проспекты - всё, с чем связаны ваши самые тёплые воспоминания. Опишите обстоятельства, в которых были сделаны эти фото, или хотя бы то, что знаете, и, конечно, ваши чувства, которые они рождают. Фотографии мы будем публиковать на сайте kp.ru, а лучшие напечатаем в газете «Комсомольская правда»-Тверь». Владельцев самых интересных архивных фото и воспоминаний будут ждать призы от «КП»-Тверь».

Если у вас фотографии не оцифрованы (в бумаге), попросите тех, кто понимает, отсканировать или переснять их.

Присылайте фотографии на проект «Дворы нашего детства» в наши группы в соцсетях - VK, FB и OК, на электронную почту gazeta@kptver.ru (с пометкой: Дворы нашего детства).