Третий пол, или Почему в Твери не все мальчики вырастают мужчинами

По исследованиям учёных, мальчик должен уметь постоять за себя и защитить ближнего, а не проявлять слабость. Фото: Иван ВИСЛОВ

Не случайно рассказ о том, что считать достойным, а что недостойным поведением мы начинаем со слова из молодёжного сленга. «Кринж» происходит от английского глагола, означает «съеживаться». Как мне известно от знакомого подростка, моей двоюродной племянницы, которая учится в 10-м классе, чаще всего так говорят о чём-то неприятном. О чём-то, что не принято делать в их среде.

К нам в редакцию обратился пожилой, заслуженный тверичанин. Он рассказал историю, которая заставляет задумываться: а туда ли вообще идёт современное общество? Что нынче уважают: достойное поведение с «открытым забралом» или подлости и вымогательство?

Ситуация

Что же натолкнуло нас на размышления о поведении и воспитании современных школьников и, ещё шире, о больных точках современного общества в Тверской области, в частности.

В одной из школ Твери случилась драка между двумя учениками девятого и десятого классов. Первый – худенький, интеллигентный юноша, которого задел за живое перед девушками задира, спортсмен-бугай (занимается греблей). При этом драться начал десятиклассник.

Так сложилось, что в это время мимо проходил товарищ «ботаника», тоже из девятого класса. Он начал разнимать дерущихся. Ну что ж, потолкались мальчишки. Казалось, конфликт на этом исчерпан. Но не тут-то было.

Спортсмен, чему стали свидетелями несколько учеников школы, начал в туалете просить у своих противников 36 тысяч рублей, чтобы «замять дело». 30 тысяч – у того, на кого первым набросился с кулаками, а 6 тысяч – у того, кто разнимал. Да-да, именно так: деньги должен был внести и тот, кто не прошёл мимо.

Затем начался скандал в кабинете директора школы. Естественно, учебное заведение пойдёт на все ради того, чтобы поскорее избавиться от «головной боли». Начались разговоры на повышенных тонах. Потом спортсмен и вовсе снял побои в больнице, и у него якобы обнаружили сотрясение мозга. Хотя те, кто оказался затянутым в эту историю, рассказали, что непосредственно после стычки в коридоре у юноши наблюдалось максимум покраснение на щеке.

Какие врачи, за какие деньги совершали такой служебный подлог, преступая клятву Гиппократа, – большой вопрос. Если вы думаете, что я безосновательно говорю о фальсификации, то факт остается фактом: сразу после драки спортсмен, у которого якобы засвидетельствовали сотрясение мозга, отправился на спортивные сборы. С такого рода серьёзной травмой.

Сейчас идёт доследственная проверка, к делу подключились правоохранительные органы. Им и оставим возможность делать юридические выводы. Нас интересует моральная сторона вопроса.

Выходит, что тверской спортсмен проявил совсем не спортивное поведение.

Как закалять нам сталь?

С одной стороны, многим родителям может показаться, что драться для мальчика неприемлемо, что нужно постоянно сдерживаться, идти на компромиссы… Но психологи считают, что это эмоциональный тупик, угнетение мужской психики. Такая модель поведения мешает подростку научиться отстаивать свою позицию, очерчивать для других границы своего личного пространства.

Вот, к примеру, врач-педиатр, подростковый психотерапевт Андрей Метельский считает, что мальчики должны драться, так заложено природой. И если внушать им обратное, то это значит бороться с природой.

– Дети по натуре своей жестоки, поэтому необходимо не просто говорить ребенку о том, что он может и по большому счёту должен дать сдачи хулигану, но и научить его это делать, – считает Андрей Метельский (с сайта people.onliner.by от 30 ноября 2016 года).

Психолог полагает, что занятия боевыми искусствами призваны помочь молодому человеку защитить себя. Не проявлять самому агрессию, а дать при необходимости отпор, уметь это делать.

Если с этим у ребенка всё в порядке, он может и отпор дать, и вступиться за слабых, и драку разнять. Но не всегда может встретить с другой стороны честное отношение к делу, поединок «с открытым забралом».

Как в описанном выше случае. Унизили тебя перед девочками, оскорбили, а то и того хуже – дали в глаз, а ты молчи и не смей ответить. Иначе – вымогательство и сутяжничество… Такую ситуацию доктор философских наук, профессор Кубанского государственного аграрного университета Юлиан Тамбиянц связывает с изменением понятия «мужское поведение».

– В современном обществе наблюдается явный отход от мужской модели поведения, – продолжает доктор философских наук (из интервью учёного «АиФ-Юг» от 26 февраля 2020 года), – что иллюстрируется апеллированием к правоохранительным органам.

Ведь апелляция к сотрудникам правоохранительных органов понятна, когда конфликты происходят систематически или старшие школьники бьют младших. В ином случае подростки сами должны разбираться в ситуации. Вмешательство взрослых может лишь навредить процессу «инициации» мальчиков, их оттачиванию навыков защищать себя и свои принципы. С возрастом, как уточняют специалисты, желание решать вопросы с помощью силы уйдёт, а вот умение быть сильным и твёрдым останется.

Не случайно в новостях появляется информация о молодых людях, которые, рискуя своей жизнью, спасают утопающих или достают людей из огня, помогают людям, животным… В общем, каждый раз общественность закономерно восхищается и восклицает: «Не всё еще потеряно!» Не всё, главное – поощрять благородные поступки.

Видимо, если вторить мысли философа Юлиана Тамбиянца, кризис мужественности развивается… Вот только кризису могут способствовать и методы воспитания современных родителей, и паттерны поведения, навязываемые обществом… «Он тебя ударил, а ты сразу в полицию иди! Или денег с него требуй как компенсацию!»

Из личного опыта

Каждые выходные мы со знакомыми (это всегда плюс-минус одни и те же люди) уже восьмой год подряд играем в футбол. Обычно набирается две-три команды из молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет.

Конечно, все горячие головы… И вот недавно у меня с товарищем из команды соперников возник конфликт. Ему показалось, что я грубо сыграл, он обещал меня побить. И в этом случае есть две стороны медали: я принес извинения и не воспринял это всерьёз, а товарищу посоветовал выпить таблетки для успокоения нервов. Потому что разве так срывается взрослый уравновешенный мужчина? Думаю, ответ очевиден.

Футбол иногда суров, даже любительский. Может, и правда я товарища задел, а может, он сам споткнулся. В любом случае какая-то чрезмерная и смешная агрессия. Но если бы он ударил меня, я бы дал сдачи.

Вопрос ребром

Конечно, мы ни в коем случае не защищаем драки и насилие как единственно верный способ решить проблему или коммуницировать с окружающим миром. Но уметь постоять за себя, дать отпор хаму или хулигану – это крайне важный навык. И никакие суды не помогут. Как говорил герой Сергея Бодрова: «У кого правда – тот и сильнее».