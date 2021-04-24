Круизный лайнер и море красавиц: В Твери выбрали «Мисс Тверь-2021»

Победительницы конкистадор «Мисс Тверь-2021». Фото: Ирина СЕРГЕЕВА

Шипучее шампанское, белокрылый ангел с сердцем, красивые девушки и приветственные поцелуи при встрече. Именно с этого в фойе ДК «Химволокно» 23 апреля начинался конкурс «Мисс Тверь 2021». И если поначалу гости были несколько зажаты, то фотосессии у баннеров, звездные, а потому узнаваемые гости (среди которых были замечены певец Дмитрий Седов, депутат Заксобрания Олег Лебедев), понемногу сделали то, чего и ожидается от хорошего шоу.

К 19.00 все были разогреты, взволнованны, что даже стали выдвигать уверенные предположения о финале конкурса.

- Я, например, за сестру пришел болеть, - признается белобрысый мальчишка с цветами?

- Веришь, что победит?

- Не знаю. Но надеяться стоить. Для меня она сегодня самая красивая… И так можно было сказать за всех, кто пришел своим голосом поддержать участниц.

Кстати, подтвержденный факт - весна в Твери начинается именно с конкурса «Мисс Тверь», а с ней начинают исполняться и все мечты. Не верите?! А зря. Возьмите хотя этот год. Именно 23 апреля россиянам сообщили о расширенных майских праздниках, а еще очень уверенно пообещали об открытии границ с Египтом…

КОРАБЛЬ И ПУТЕШЕСТВИЕ

Именно с отдыха и путешествий начался и сам конкурс красоты. Зрителей, пригласили на… круизный лайнер, и они вместе с 15-ю красавицами-участницами стали теми самыми туристами (какое сладкое и забытое слово). Конечно, объявили и капитана. Им в этом году стал актер Тверского театра драмы Геннадий Бабинов.

То ли холода и никак не наступающая весна, но зрителей в этом году решили взбодрить уже с самого начала. После первого выхода в льняной брендовой одежде и рассказе о тренировках, которые для участниц длились практически с нового года, на сцену выпорхнули девушки в купальниках.

Для тех, кто ни разу не был на «Мисс Тверь» объясню – обычно этот выход оставляют на десерт. В этом же году с десерта практически начали.

Впрочем, от сладкого никто не отказывался. Если до этого участниц приветствовали отдельными выкриками в разных зонах зала, то выход в купальниках сорвал у доброй половины зала голоса.

Конкурс купальников. Фото: Ирина СЕРГЕЕВА

На смену райским просторам и лазурным берегам пришел творческий конкурс. Несмотря на многочисленные новшества (и этот год не исключение), конкурс талантов остается давней традицией «Мисс Тверь».

Плюс несомненный – помогает раскрыться участницам и более внимательно увидеть их со стороны требовательного жюри.

На этот раз красавицы радовали народными и современными танцами, песнями, стихами и даже модной коллекцией из свежих газет. Впрочем, финал этого выхода затмили два последних номера – баскетбол длинноногих спортсменок и акробатический этюд гнущейся, как змея Алины Серединой.

Не отказались и от традиционного конкурса вопросов. Единственное, что на этот раз изменили организаторы – дали полную волю членам жюри. А значит, была импровизация, причем, иногда с довольно веселыми моментами.

- У вас много несомненных талантов. А какие есть еще? Может вы нам прямо сейчас станцуете? – обратились к одной из участниц.

- А можно, пожалуйста, не надо, - улыбнулась девушка и тихонечко удалилась со сцены…

Впрочем, все проходило очень по-доброму и с юмором. Участие в конкурсе это и так стресс, лишнего никто старался не создавать. А если и возникали неловкие паузы, то на помощь всегда бросался Геннадий Бабинов. На то он и капитан лайнера…

ЗВЕЗДНЫЕ ЛЕДИ И НОМИНАЦИИ

Самый роскошный и волнительный выход, конечно, в вечерних платьях. В этом году все участницы напоминали звезды – настолько ярко слепили их платья со сцены. И пусть всего через несколько минут должны были объявить победительниц, в эти минуты каждая из них видела себя той самой королевой.

Однако, конкурс есть конкурс. О том, что вот-вот объявят его итоги, стало понятно, когда на сцену поднялась «Мисс Тверь 2020» Валерия Болонкина, которая и должна была передать корону новой избраннице.

Впрочем, сначала было поздравление всех участниц. От организаторов девушкам вручили цветы и наборы косметики. Затем их награждали партнеры и спонсоры. Кто-то дарил возможность опубликоваться в модном журнале. Кто-то - часы, золотые украшения и даже целых десять ужинов в ресторане…

А затем… Затем зал затихал, перед тем, как озвучивали каждое новое имя и взрывался, когда слышал ту, за которую и пришел болеть в этот день.

Первой вице-мисс стала 16-летняя Аделина Секержицкая.

Второй вице-мисс – 18-летняя Алина Середина.

Третьей вице-мисс - 17-летняя Виктория Вологина.

И, наконец, победительницей конкурса «Мисс Тверь -2021» (и она же «Мисс зрительских симпатий») стала 18-летняя Наталья Павлова.

Мисс Тверь-2021 Наталья Павлова. Фото: Ирина СЕРГЕЕВА

Девушке даже не дали опомниться. Тут же надели на голову корону, накинули на плечи новенькую норковую шубу и вручили пакет с чем-то очень интересным. И, конечно, в честь яркого финала выстрелили из разноцветных хлопушек.

А потом были объятия, слезы, совместные фото и добрые слова родных и близких.

- Как вы в нескольких словах охарактеризуете дочку? - обратилась я в один из моментов к маме Натальи Павловой.

- Если одним словом, то она солнышко. Очень светлая, добрая и позитивная. А еще Наташа очень усердная. К этой победе она шла три года и смогла все-таки добиться такой награды. Я ей очень горжусь!

А В ЭТО ВРЕМЯ

По традиции за месяц до финала «Комсомольская правда», как информационный партнер, объявила на своем сайте kp.ru онлайн-голосование на приз читательских симпатий.

Целый месяц наши читатели голосовали за понравившихся конкурсанток.

В ночь на 23 апреля 2021 голосование завершилось. Победительницей онлайн-голосования читательских симпатий стала Елизавета Клюшкина. Девушку со сцены поздравила шеф-редактор «Комсомольской правды Тверь» Татьяна Румянцева.

- Спасибо организаторам за замечательный праздник! Мы рады столько лет выступать информационными партнерами и рады каждый раз со сцены награждать нашу победительницу.

Благодарим за помощь партнёров проекта:

Салон красоты «Персона VIP» (Тверь, Ул. Симеоновская, 39.

Магазин цветов "СвеЖак" (Тверь, проспект Победы, д. 41 и д. 30).

«Комсомольская правда»-Тверь ежегодный информационный партнёр конкурса. Приз победительные онлайн-голосования на сайте kp.ru вручила шеф-редактор «КП»-Тверь» Татьяна Румянцева. Фото: Ирина СЕРГЕЕВА

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Конкурс купальников. Фото: Ирина СЕРГЕЕВА

Красавицы демонстрировали свои таланты в рамках конкурса «Мисс Тверь-2021». Фото: Ирина СЕРГЕЕВА

Акробатический этюд в рамках конкурса талантов. Фото: Ирина СЕРГЕЕВА