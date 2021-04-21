Заместители губернатора и министры Тверской области отчитались о доходах за 2020 год

Обнародована информация о доходах и имуществе зампредов и министров регионального правительства. Фото: Александр ЖМУЛИН

Обнародована информация о доходах и имуществе зампредов и министров регионального правительства.

Артем Ажгиревич, заместитель председателя правительства. Доход - свыше 3,5 млн рублей (к слову, у его супруги - более 20 млн рублей). В собственности - два земельных участка площадью 1 500 и 29 000 кв. м (еще два - у жены), дом (293,2 кв. м) и квартира в доле (104 кв. м). Также у него есть машины ВАЗХ 212180 и Hyundai Equus, два мотоцикла марки BMW и Honda, мотовездеход, погрузчик, бортовой прицеп. Плюс у жены - автомобили Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Mark II.

Игорь Жарков, заместитель председателя правительства региона, министр имущественных и земельных отношений Тверской области, задекларировал доход за прошлый год в сумме 4,4 млн рублей, из них по основному месту работы - свыше 2,4 млн. У него есть земельный участок площадью чуть больше 1170 кв. м, индивидуальный дом (184,6 кв. м) и квартира (44,4 кв. м). Также имеется два автомобиля: Toyota Land Cruiser Prado и Mercedes-Benz GLC 300 4 MATIC.

Валентина Новикова, зампред, министр социальной защиты населения, задекларировала чуть выше 2,1 млн рублей, из которых по основному месту работы - 2 млн. У нее в собственности: земельный участок площадью 1172 кв. м, две квартиры (78,8 и 34,6 кв. м), а также ещё одна в доле (62 кв. м). В личном автопарке Валентины Новиковой скромно числится один кроссовер - Nissan Qashqai, есть еще гараж

Иван Егоров, зампред, министр экономического развития. Доход - более 3,2 млн рублей. В собственности у него и его семьи - земельный участок на 1200 кв. м, квартира, жилое помещение. У него лично машины нет, но есть у супруги - Citroen C4 Picasso.

Андрей Наумов, зампред, министр природных ресурсов и экологии. Доход - чуть меньше 3,2 млн рублей. У него с женой есть земельный участок, частный дом, две квартиры (одна - в доле). Ему принадлежит автомобиль Toyota Corolla.

Марина Подтихова, зампред, министр финансов. Доход - почти 3 млн рублей. В собственности - две квартиры. Авто нет.

Алексей Скорый, руководитель аппарата правительства. Доход - свыше 2,8 млн рублей. Есть земельный участок, две квартиры, дом и нежилое помещение. Из авто только Mercedes-Benz GLA 200 супруги.

Сергей Козлов, министр здравоохранения. Отчитался о доходе в 3,4 млн рублей. Министром Сергей Евгеньевич был назначен в начале декабря прошлого года, а до этого он был главврачом областной клинической больницы. У Сергея Козлова также задекларированы два земельных участка на 825 и 1500 кв. м (плюс еще один на 1500 кв. м есть у его жены) и дом (470 кв. м), из авто - Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX 570.

Светлана Ермакова, министр демографической и семейной политики. Задекларировала более 2,1 млн рублей. У нее в собственности - два земельных участка (24 и 1058 кв. м), квартира (74,8 кв. м), гараж (24 кв. м) и скромный мини-кроссовер Suzuki SX4.

Валерий Барышков, министр лесного хозяйства. Доход - около 2,8 млн рублей. Вместе с супругой владеет тремя земельными участками, домом, гаражом и квартирой в долевой собственности. У него есть кроссовер Toyota RAV4. Плюс у жены Audi A1.

Владислав Белорусов, министр региональной политики. Доход - немногим меньше 2,5 млн рублей. В собственности есть земельный участок, дом в долевой собственности, квартира и гараж. Из авто - Skoda Octavia.

Константин Каравайный, министр сельского хозяйства. Его годовой доход составил 2,4 млн рублей. На него записан земельный участок, дом и четыре квартиры. Еще две своих и восемь квартир в долевой собственности, а также четыре помещения в собственности у жены. В автопарке - Mercedes-Benz ML 350, Nissan X-Trail, Mitsubishi Pajero 3.0.

Юлия Коваленко, министр образования. Доход - 2,4 млн рублей. У нее в собственности - три земельных участка, жилой дом, квартира, еще одна в доле и гараж. Есть автомобиль Chevrolet Lanos.

Дмитрий Насибулин, министр транспорта. Доход также около 2,4 млн рублей. Владеет двумя земельными участками, еще двумя - в доле, а также квартирой, нежилым помещением и двумя гаражами в доле. Есть три машины: Chevrolet Captiva, ВАЗ 2109 и Subaru Impreza.

Владимир Перов, министр туризма. Доход - чуть меньше 3,3 млн рублей. В собственности - полторы квартиры. Также есть кроссовер - Volkswagen Tiguan.

Александр Цветков, министр энергетики и ЖКХ. Доход - 2,2 млн рублей. У него с женой в собственности две квартиры, автомобили Mazda CX-5 и LADA (ВАЗ) XRAY.

Более полную информацию об их доходах и имуществе смотрите на региональном правительственном сайте в разделе «Противодействие коррупции».