Досуг в Твери с 21 по 28 апреля: Танго и аргентинские страсти, волшебная лагуна и реальные казармы

Есть возможность прочувствовать настоящую южноамериканскую страсть. Фото: Предоставлено Тверской филармонией.

КОНЦЕРТЫ

Южноамериканский гений и сказка

В Тверской филармонии вновь есть чем удивить и порадовать разнообразную публику.

22 апреля в 18:30 там состоится премьера! Концерт к 100-летию со дня рождения потрясающего Астора Пьяццоллы - аргентинского композитора второй половины XX века, чьи сочинения значительно обогатили жанр танго...

На сцене в этот день сыграют многие…

Это и Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата». В представлениях не нуждается.

Солист Тверской академической филармонии, лауреат международных конкурсов, баянист-виртуоз Максим Сальников.

Губернаторский камерный хор «Русский партес».

Солисты Тверской академической филармонии Татьяна Николаенко (гитара) и Ольга Орлова (фортепиано).

В программе: A. Piazzolla «Aconcagua», «Tres tangos», «Libertango» и др.

Стоимость билетов: от 500 до 700 рублей.

25 апреля в 12:00 в стенах филармонии дают сказку с оркестром «Тайна Волшебной лагуны, или Приключения дельфина по имени Динь». Это отличная возможность для культурного отдыха всей семьей.

Главные герои постановки попадают в опасные ловушки, с честью выходят из невообразимых ситуаций, раскрывают тайну за тайной. Захватывающий, оригинальный сюжет, необычные персонажи увлекут вас, и вы не заметите, как фантазия и великолепная музыка унесут вас в сказочный мир Волшебной лагуны.

Композитор - заслуженный деятель искусств России Елена Лебедева.

Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата». Дирижер - Михаил Эунап.

Текст читает актер театра и кино Тарас Кузьмин.

Действо дополнит волшебное песочное шоу от Катарины Лав.

Стоимость билетов: 450 рублей.

Не забывайте маски, не рискуйте заразиться коронавирусом.

Филармония готова удивлять. Фото: Тверская филармония

ЭКСКУРСИЯ

Город внутри города

Тверской центр современной культуры «Рельсы» 24 апреля в 13:00 приглашает на экскурсию «Город внутри города. Морозовские казармы». Ее проведет Николай Дулько, художник. Место встречи - бассейн «Пролетарка» (Двор Пролетарки, д. 93).

Николай расскажет о том, как появление Морозовского городка стало важным этапом развития градостроительства в Твери, и проведет по колоритному комплексу. Вы узнаете об истории мануфактур, о том, как там появился «Париж» и зачем при строительстве зданий использовали яичный желток. Обсудите особенности планировки казарм и выразительные фасады, оформленные в переходном, от неоготики к модерну, стиле.

Записаться можно на сайте центра.

Цена билетов: 350 рублей.

В этом центре много интересного.

СПЕКТАКЛИ

«Аргентинские страсти»

23 апреля в 18:30, 24 и 25 апреля в 17:00 в Тверском театре драмы будут кипеть «Аргентинские страсти». Так называется пластический спектакль (16+), который представят на подмостках театра.

Режиссер Иоланта Мельникова сказала о нем так: «В этом спектакле слов действительно нет, главными выразительными средствами здесь являются пантомима, танец, музыка, свет и цвет. Удивительный жанр. Не пантомима, не балет, а драматическое действие, где выражается то, что не выразить словом. Языком «без слов» можно сказать очень многое, и при этом он будет понятен всем. Отказавшись от текста как основы драматического театра, наша постановочная группа попыталась найти иные художественные средства выражения своих мыслей, чувств и эмоций».

Цена билетов: от 200 до 600 рублей.

Внимание: вход только в масках.