Досуг в Твери с 21 по 28 апреля: Танго и аргентинские страсти, волшебная лагуна и реальные казармы

Есть возможность прочувствовать настоящую южноамериканскую страсть. Фото: Предоставлено Тверской филармонией.
КОНЦЕРТЫ
Южноамериканский гений и сказка
В Тверской филармонии вновь есть чем удивить и порадовать разнообразную публику.
22 апреля в 18:30 там состоится премьера! Концерт к 100-летию со дня рождения потрясающего Астора Пьяццоллы - аргентинского композитора второй половины XX века, чьи сочинения значительно обогатили жанр танго...
На сцене в этот день сыграют многие…
Это и Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата». В представлениях не нуждается.
Солист Тверской академической филармонии, лауреат международных конкурсов, баянист-виртуоз Максим Сальников.
Губернаторский камерный хор «Русский партес».
Солисты Тверской академической филармонии Татьяна Николаенко (гитара) и Ольга Орлова (фортепиано).
В программе: A. Piazzolla «Aconcagua», «Tres tangos», «Libertango» и др.
Стоимость билетов: от 500 до 700 рублей.
25 апреля в 12:00 в стенах филармонии дают сказку с оркестром «Тайна Волшебной лагуны, или Приключения дельфина по имени Динь». Это отличная возможность для культурного отдыха всей семьей.
Главные герои постановки попадают в опасные ловушки, с честью выходят из невообразимых ситуаций, раскрывают тайну за тайной. Захватывающий, оригинальный сюжет, необычные персонажи увлекут вас, и вы не заметите, как фантазия и великолепная музыка унесут вас в сказочный мир Волшебной лагуны.
Композитор - заслуженный деятель искусств России Елена Лебедева.
Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата». Дирижер - Михаил Эунап.
Текст читает актер театра и кино Тарас Кузьмин.
Действо дополнит волшебное песочное шоу от Катарины Лав.
Стоимость билетов: 450 рублей.
Не забывайте маски, не рискуйте заразиться коронавирусом.
Филармония готова удивлять. Фото: Тверская филармония
ЭКСКУРСИЯ
Город внутри города
Тверской центр современной культуры «Рельсы» 24 апреля в 13:00 приглашает на экскурсию «Город внутри города. Морозовские казармы». Ее проведет Николай Дулько, художник. Место встречи - бассейн «Пролетарка» (Двор Пролетарки, д. 93).
Николай расскажет о том, как появление Морозовского городка стало важным этапом развития градостроительства в Твери, и проведет по колоритному комплексу. Вы узнаете об истории мануфактур, о том, как там появился «Париж» и зачем при строительстве зданий использовали яичный желток. Обсудите особенности планировки казарм и выразительные фасады, оформленные в переходном, от неоготики к модерну, стиле.
Записаться можно на сайте центра.
Цена билетов: 350 рублей.
В этом центре много интересного.
СПЕКТАКЛИ
«Аргентинские страсти»
23 апреля в 18:30, 24 и 25 апреля в 17:00 в Тверском театре драмы будут кипеть «Аргентинские страсти». Так называется пластический спектакль (16+), который представят на подмостках театра.
Режиссер Иоланта Мельникова сказала о нем так: «В этом спектакле слов действительно нет, главными выразительными средствами здесь являются пантомима, танец, музыка, свет и цвет. Удивительный жанр. Не пантомима, не балет, а драматическое действие, где выражается то, что не выразить словом. Языком «без слов» можно сказать очень многое, и при этом он будет понятен всем. Отказавшись от текста как основы драматического театра, наша постановочная группа попыталась найти иные художественные средства выражения своих мыслей, чувств и эмоций».
Цена билетов: от 200 до 600 рублей.
Внимание: вход только в масках.
В этом спектакле слов действительно нет. Фото: ТАТД