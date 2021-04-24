Стало известно, когда потеплеет в Твери

Когда потеплеет в Твери, сообщают синоптики. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Прохладная погода продержится в Твери как минимум до начала майских праздников.

После очень теплой середины апреля (в Твери столбик термометра днем поднимался до +17 градусов - Ред.) в Тверскую область пришло похолодание. Жителям региона вновь пришлось доставать пальто, шапки и непромокаемую обувь.

По данным портала Gismeteo, подобная погода задержится в Твери еще как минимум до начала майских праздников.

Всю следующую неделю регионе ожидаются дожди и достаточно сильный ветер. Температура воздуха днем не будет подниматься выше +11 градусов, а ночью и вовсе будет подать до 0, а в середине недели возможны ночные заморозки до -2.

На майских праздниках ожидается небольшое улучшение. Ко 2 мая наконец-то прекратятся дожди, выглянет солнышко и погода начнёт налаживаться- разогреет до +13.