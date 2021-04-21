Председатель Законодательного Собрания Тверской области прокомментировал обращение Президента страны к Федеральному Собранию

Спикер парламента Тверской области Сергей Голубев. Фото: ЗСТО

- В первую очередь, я бы отметил очень мощную социальную программу, прозвучавшую в Послании Президента. Уверен, что подавляющее большинство россиян, жители нашей Тверской области восприняли очень позитивно те новые моменты, которые появились в государственной политике и появятся в ближайшее время.

Прежде всего, с 1 июля возобновляется программа диспансеризации для всех слоев населения. Это необходимо организовать, это новые задачи и для нашего тверского здравоохранения. Также поставлена задача вернуться к массовой доступности детского отдыха в летнее время. Безусловно, это будет стимулироваться со стороны государства: до 50% стоимости путевки будет возвращаться родителям, которые эту путевку приобретают. С точки зрения технического оснащения здравоохранения 5 тысяч автомобилей скорой медицинской помощи будут закуплены федеральным центром за счет федерального бюджета и отправятся непосредственно в регионы России.

Также выделю еще одну тему, которой всегда уделяется серьезное внимание в Тверской области и которую принципиально поддерживает наш губернатор – это поддержка семей с детьми. Как отметил в своем Послании Президент, сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребёнком зависит от трудового стажа. И получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Глава государства поставил задачу - принять все законодательные решения в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничный по уходу за ребёнком в возрасте до 7 лет включительно оплачивался в размере 100 процентов от заработка.

Безусловно, возымела свой результат инициатива, которая прозвучала в Тверской области. Во время недавнего посещения Торжокского района губернатором и врио заместителя Секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» Дмитрием Кобылкиным было озвучено предложение относительно того, что организации должны сами обеспечить подвод газа непосредственно в домовладение. Как отметил Президент, он поддерживает инициативу «Единой России», а именно: за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населённом пункте люди платить не должны.

Очень важны для нашего региона возможности получать инфраструктурные кредиты. У нас не такая большая задолженность перед кредиторами. Понятно, что наш бюджет формируется при серьезном доходе, тем не менее, возможность получать на 15 лет под 3 процента инфраструктурные кредиты – это дополнительные деньги для ремонта дорог, для прокладки новых автомагистралей, для замены системы ЖКХ, чтобы в целом сделать комфортной жизнь людей.

Убежден, что идеи, прозвучавшие в Послании, принципиально важны как для нашего региона, так и для России в целом.

Скажу также, что мы оперативно отреагировали на Послание Президента. Сегодня состоялся Совет Законодательного Собрания, где была создана рабочая группа по реализации документа. Уже прошло ее первое заседание. В ближайшее время мы актуализируем план работы и начнем двигаться по тем позициям, которые сегодня наметили. То есть, это социальная сфера, поддержка МСП, а также те возможности, которые нам предоставляет бюджет по взаимодействию с государством для получения инфраструктурных кредитов.