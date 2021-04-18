Депутаты Госдумы от Тверской области отчитались о доходах за 2020 год

Депутаты Государственной Думы от Тверской области отчитались о доходах. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Депутаты Государственной Думы отчитались о своих доходах в налоговых декларациях. «КП»-Тверь» просмотрела документы.

Депутат Светлана Максимова. Фото: ФБ//Светлана Максимова.

Депутат Государственной Думы от Тверской области Светлана Максимова задекларировала годовой доход за 2020 год в сумме 6 438 237 рублей 79 копеек (6 739 247 рублей 87 копеек – за 2019-й).

У Светланы Максимовой находятся в собственности участок земли сельхозназначения площадью 83 тысячи квадратных метров, два овощехранилище 131,7 и 608,5 квадратных метров, свинарник 949,6 квадратных метра. Кроме того, она является хозяйкой квартиры площадью 66,8 квадратных метра и совладелицей квартиры в 79,4 квадратных метра.

В найме на депутатский срок у неё находится квартира 83,7 квадратных метра.

Из транспортных средств Светлана Викторовна зарегистрировала трактор ДТ-75 МЛС, автомобиля у неё нет. Как и в 2019-м.

Депутат Сергей Веремеенко. Фото: ПТО.

Депутат Государственной Думы от Тверской области Сергей Веремеенко задекларировал годовой доход за 2020 год в сумме 10 941 836 рублей 6 копеек (7 023 303 рубля 88 копеек – доход за 2019 год, 492 979 839 рублей 68 копеек – его доход за 2018 год).

У Сергея Веремеенко 24 участка под малоэтажное жилищное строительство и рекреационное использование общей площадью 112,4 тысяч квадратных метров. В 2019 году был 31 земельный участок этой категории, площадь которых достигала 117,6 тысячи квадратных метров.

В 2020 году у Сергея Алексеевича в пользовании были восемь участков под индивидуальное жилищное строительство площадью 14,6 тысяч квадратных метров. В 2019 году было 9 участков площадью 16 тысяч квадратных метров.

Также у народного избранника, как и в 2019 году, есть 20 участков под сельскохозяйственное производство общая площадь которых 18,7 тысяч квадратных метров, а также 1/2 доли от двух участков по 192,1 тысячи квадратных метров каждый.

У Веремеенко есть и земельный участок под расширение базы отдыха 7 825 квадратных метров и ещё два – под ведение личного хозяйства площадью в 2 000 и 32 000 квадратных метров. Также было и в 2019-м.

В собственности семь жилых домов общей площадью 755,8 квадратных метра (было восемь домов площадью 1259,3 квадратных метра). По-прежнему есть один гараж – 21 квадратный метр, хозпостройка – шесть квадратных метра, здание – 100 квадратных метров, дом охраны – 16,8 квадратных метра, банный комплекс – 111 квадратных метров, здание для хранения плавательных средств – 275,8 квадратных метра, три бокса – 41,1 квадратных метра, а также гостиница – 214,2 квадратных метра.

Увеличилась площадь одного бокса и прибавилось нежилое помещение в 426 квадратных метров в декларации за 2020-й, если сравнивать с 2019 годом.

В безвозмездном пользовании числятся два земельных участка под земли населенных пунктов для ИЖС по 2000 квадратных метров каждый и жилой дом 2 855,3 квадратных метра. А вот автомобиля у Сергея Веремеенко нет.

Супруга депутата за 2020 год задекларировала доход 19 826 436 (в 2019-м было 25 183 908 рублей 45 копеек). Имеет в собственности пять участков под земли населенных пунктов для индивидуальной жилой застройки, площадь – 9 888 квадратных метров и один участок для общественно-деловых целей площадью 1096 квадратных метров. Как и в 2019 году.

Также у неё есть три жилых дома общей площадью 3 834 квадратных метра, две квартиры 197,6 квадратных метра и 52 квадратных метра.

Числится за ней склад 99,4 квадратных метра, жилое здание со встроенными помещениями 364,4 квадратных метра и недостроенный жилой дом – 59,2 квадратных метра.

В собственности, как и в 2019-м, Mercedes-Benz CLS 350.