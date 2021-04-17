В Твери появился хоккейный корт с фонарным столбом на игровой площадке

Фонарный столб внутри корта - любопытная задумка.

Фотографии необычного хоккейного корта, который появился в микрорайоне Твери Мамулино, прислал наш постоянный читатель и неравнодушный местный житель Александр.

На фото виден хоккейный корт, а внутри, на игровом поле, возвышается фонарный столб.

Является ли столб креативной задумкой строителей или он попал в корт по принципу «так вышло» - покажет время.

Раньше, кстати, столб был за кортом, но коробку чуть передвинули и получилось то, что получилось.

Ясно, что со столбом внутри резвиться, играть, кататься — опасно. Но зато, ночью будет светло, и это — плюс.

Сохранится ли столб внутри до открытия площадки, мы вам обязательно расскажем.