Как космонавт Павел Попович на встрече с курортниками чуть с женой не поругался: редкие фото почти случившегося семейного конфликта хранятся в домашнем архиве жителя Твери

Попович вскочил и едва сдерживаясь проговорил: «В конце концов, кто из нас летал в космос, я или ты? И не надо комментировать все мои трудности и успехи..» Впрочем, все это выглядело так, что он смутился слишком откровенным рассказами о нем. Фото: из архива Юрия КОРЖОВА

82-летний тверичанин Юрий Коржов в прошлом директор Тверского киномеханического завода, который много лет успешно функционировал при Государственном фонде развития кинематографии при Совете Министров РСФСР. Его увлекательных рассказов только о развитии кинематографа хватит на несколько томов. Но хранит он в памяти и другие истории – например, встречи с известными людьми, с которыми судьба его щедро сводила на протяжении всей жизни. Одна из них - с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза Павлом Романовичем Поповичем.

Павел Попович входил в тот самый первый отряд двенадцати космонавтов в 1960-ом году вместе с Юрием Гагариным. Дважды был в космосе – в 1962-ом и в 1974 году.

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ВСТРЕЧА С КОСМОНАВТОМ, БЛАГОДАРЯ ВРАЧУ

Как и полагается в хороших историях встреча состоялась почти что случайно, благодаря некоторым вмешательствам и совпадениям. Несколько фотографий с того дня Юрий Яковлевич хранит до сих пор. Тогда, летом 1974 года, он поехал отдыхать в Железноводск с санаторий «Россия».

Про полет Павла Поповича на тот момент говорила вся страна, что не мудрено. 5 июля на космическом корабле «Союз-14» Попович, как командир первого экипажа первой военной орбитальной станции программы «Алмаз», совершил стыковку со станцией «Салют-3».

Совместный полёт продолжался 15 суток. Во время пребывания в космосе космонавты исследовали атмосферные образования и явления, физические характеристики космического пространства, провели медико-биологические исследования по изучению влияния факторов полёта на организм человека и не только...

- О том, что я встречусь с космонавтом, я даже не мечтал, по крайней мере, по началу. Но по городу вдруг поползли слухи, что сразу после успешного полета Павел Попович будет проходить реабилитацию на Кавказских Минеральных водах, в частности в Железноводске и Кисловодске. Еще день-два и санаторий облетает еще одна новость – к нам едет он сам вместе с женой, прославленной летчицей-испытателем, полковником Мариной Попович. Санаторий загудел от предвкушения, - вспоминает Юрий Коржов.

Как выяснилось чуть позже пригласить космонавта смог главный врач санатория, который до этого работал в Центре подготовки космонавтов и лично готовил Поповича в космос.

В назначенный день зал был забит битком. Юрию Коржову повезло – его места располагались в третьем ряду, аккурат напротив стола, за которым и должны были сидеть почетные гости.

- Надо ли говорить, что я был на седьмом небе… Но проходит 10 минут, 20, полчаса, час, а в зале так никто и не появляется. Мы, если честно засомневались, что встреча состоится, учитывая его занятость. И только пошли такие разговоры, как на сцену стремительно выходят все трое. Ну, тут мы дали волю аплодисментам. Так хлопали, что чуть ладони не отбили.

ОТ ГАГАРИНА ДО ПОЛЕТОВ БУДУЩЕГО

О чем говорил космонавт? О многом. О дне сегодняшнем и завтрашнем. О Юрии Гагарине, с которым он вместе входил в первый отряд космонавтов, о товарищах – Германе Титове, Алексее Леонове, Андреане Николаеве, о сопричастности человека, живущего на земле, с космосом, а значит с мечтой и будущим.

Марина Попович начала с первых шагов их совместной жизни, потом затронула трудности, с которыми столкнулся ее супруг, когда готовился к полетам в космос. Фото: из архива Юрия КОРЖОВА

Коснулся и трудностей подготовки к полету, а также особенностей поведения в космосе. Раскрыл и несколько деталей о том, как космонавты питаются в невесомости. Это вопрос почему-то всегда вызывал особый интерес у публики.

Попович подчеркнул, что в космосе необходимо следить не только за сервировкой, но и закреплять в захват ноги самих космонавтов. Иначе при малейшем движении можно сильно отклониться от стола и остаться без обеда.

Супруга космонавта Марина Попович сначала в разговор не вступала, но в какой-то момент увлеченная рассказом мужа подключилась к беседе. Однако рассказала чуть больше, чем было надо.

Марина Попович начала с первых шагов их совместной жизни, потом затронула трудности, с которыми столкнулся ее супруг, когда готовился к полетам в космос, потом поделилась, насколько сложно было ей осваивать самый тяжелый самолет Ан-22, которому она и дала путевку в жизнь. И это, видимо, задело ее мужа.

- Он вскочил и едва сдерживаясь проговорил: «В конце концов, кто из нас летал в космос, я или ты? И не надо комментировать все мои трудности и успехи..» Впрочем, все это выглядело так, что он смутился слишком откровенным рассказами о нем, поэтому конфликта не случилось и все дальнейшие их совместные рассказы быстро сгладили эту ситуацию, - отмечает Юрий Коржов и хитро добавляет:

- Этот инцидент сохранился лишь на моих фото, которые я сделал во время той встречи. Благодаря им, я помню все, как будто это было вчера.