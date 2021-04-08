Спикер областного парламента Сергей Голубев провел приём граждан в Селижарово

Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев провёл приём граждан в Селижарово. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области.

Вместе с ним в приёме участвовали глава округа, председатель окружной думы, руководство местного отделения партии «Единая Россия».

Приём получился довольно продолжительным – пришло 15 человек. Вопросы традиционно были самые разные. Впрочем, в этот раз несколько серьёзных проблем удалось решить «на месте».

Например, одна из поднятых проблем касалась ремонта малого танцевального зала в Доме культуры, где в аварийном состоянии находятся полы.

Пол в танцевальном зале в Доме культуры требует ремонта. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области.

– Ребят много ходит заниматься, зал уже пришёл в негодность. Надо заменить полы, покрасить стены. Сергей Анатольевич пообещал, что решение будет положительным и в ближайшее время нам сделают ремонт, – поделилась итогами своего обращения директор Селижаровского Дома культуры Елена Соколова.

Решился положительно и вопрос укладки новых асфальтовых дорожек в детском саду «Колосок» – вскоре необходимые средства придут в местный бюджет.

– Садику уже 40 лет и имеющиеся бетонные покрытия пришли в негодность. Нужна новая дорожка, по которой дети могли бы безопасно ходить. Мы очень давно этого ждали. Вопрос поднимали еще в прошлом году, но не сложилось, так как не было средств в бюджете. Мы очень рады, что теперь все будет сделано, – говорит заведующая детским садом «Колосок» Ольга Жовнер.

В детском саду «Колосок» будут уложены новые асфальтовые дорожки. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области.

Кроме того, поднималась тема газификации территории, а также автобусного сообщения с областным центром. Насчёт автобусов есть надежда, что в скором времени «Транспорт Верхневолжья» запустит новый маршрут.

Сергей Голубев заметил, что наступило время ремонта главной транспортной магистрали Селижарово – улицы Карла Маркса и направления на Осташков. Это при том, что многие другие улицы получили качественное улучшение в предыдущие три-четыре года.

Уже традиционно звучала тема здравоохранения, которая поднимается на всех приёмах и характерна для каждой территории.

На приём к спикеру областного парламента Сергею Голубеву пришли 15 человек. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области.

– Узких специалистов, конечно, не хватает и здесь единственный выход – приезд сюда специалистов из областной клинической больницы, из детской областной клинической больницы. Пандемия, будем надеяться, заканчивается и уже в апреле, в крайнем случае в мае в Селижарово приедут узкие специалисты, которые будут принимать и детей, и взрослых, – отметил председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

Далее спикер областного парламента в развитие темы здравоохранения поинтересовался темпами вакцинации от коронавируса. Ответ был обнадёживающим: вакцина есть, уровень вакцинации округа довольно высок – около 10% взрослого населения.