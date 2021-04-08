На следующей неделе в Твери резко потеплеет

Пришло время радоваться тёплой весне! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Шутки про снег в апреле можно оставить до следующего года. В ближайшие дни столбик термометра в Тверской области установится на отметке, превышающей климатическую норму.

- Характер погоды в выходные и в начале рабочей недели антициклональный. Но постоянного солнца не будет: мы окажемся лишь на периферии антициклона, сформировавшегося над Русской равниной, - говорит доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В целом погода хорошая: переменная облачность, давление выше нормы и без осадков.

Субботним днём +9, а в воскресенье уже +14! Ночами +2...+3 градуса, а с воскресенья на понедельник - все 7 градусов тепла. Днём понедельника +14, во вторник +16.

- Где-нибудь в укромном уголке на даче можно даже позагорать, - смеётся Наталья Сердитова.

Во вторник-среду характер погоды может начать меняться, но пока это видится довольно смутно. Серьёзного похолодания не будет. Температура может понизиться, но всё равно останется в плюсе, днём около +9. Такой апрель по нам - пора расчехлять велосипеды и самокаты. Наслаждайтесь и будьте здоровы!

Главное - не забудьте подготовить свой велосипед, если вы не сделали это осенью. Обязательно почистите цепь и звёздочки, смажьте их, подкачайте колёса. Проверьте на наличие повреждений раму, посмотрите, не разболтались ли основные соединения. Совершите аккуратную пробную поездку в безопасном месте, чтобы проверить тормоза и переключение передач. Если ваш велосипед в порядке, проходил техосмотр в прошлом сезоне и зимовал в тепле, этого должно быть достаточно.

Если же вы оставляли своего двухколёсного друга в гараже, сарае, на холодном балконе, давно не отвозили его на техосмотр, ему потребуется больше внимания. Перепады температуры и недосмотр могли привести к неисправности механизмов и основных узлов. Если вы не специалист, следует непременно отвезти велосипед на профессиональный технический осмотр.