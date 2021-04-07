Индекс качества городской среды - 2020: Только шесть городов Тверской области Минстрой РФ признал благоприятными для жизни

Городскую среду областной столицы специалисты оценили на 192 балла из 360-ти и назвали «в целом благоприятной». Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Министерство строительства России опубликовало результаты Индекса качества городской среды за 2020 год. В Тверской области оценке подверглись областная столица и ещё 22 районных центра. Шесть городов в нашем регионе получили оценку, характеризующую городскую среду как «в целом благоприятную». Это Тверь, Осташков, Старица, Кашин, Конаково и Удомля. Остальные же планку данного уровня, увы, не осилили.

Как считали

Методика оценки качества городской среды включает изучение 36 разнообразных индикаторов, характеризующих качество, благоустроенность и современность городской среды. Каждый индикатор может получить от 0 до 10 баллов.

С помощью этих индикаторов исследуются шесть типов городского пространства (по шесть индикаторов на каждый тип): жильё и прилегающие пространства, улично-дорожная сеть, озеленённые пространства, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура и общегородское пространство.

Индекс города рассчитывается как сумма всех набранных баллов. Таким образом, индекс качества городской среды каждого муниципалитета измеряется по шкале от 0 до 360 баллов. Оценка до 180 баллов говорит о «в целом неблагоприятной городской среде», а от 181 и выше - о «в целом благоприятной».

Минстрой проводит регулярное исследование городской среды, чтобы в дальнейшем знать, как лучше распределить средства на нацпроекты, призванные сделать жизнь в регионах более комфортной. Фото: Виктория ТУШКОВА

Благоприятные города

Дотянули до условного уровня городов с благоприятной средой Тверь, Осташков, Старица, Кашин, Конаково и Удомля. Наши самые комфортные города заработали от 185 до 194 баллов.

Для сравнения: подмосковные Химки заработали 217 баллов, а Кудрово Ленинградской области - 259 баллов. Что до столиц, то за Москвой оценка в 288 баллов, а Питеру поставили 249.

Тверь - 192 балла

Областная столица набрала всего на 11 баллов больше условной планки. Выше всего в Твери было оценено «жильё и прилегающее пространство». Здесь рассматривались обеспечение жителей всеми современными коммунальными благами, наличие аварийного жилья, количество утилизируемого мусора, разнообразие жилой застройки. Хуже всего в Твери, по мнению аналитиков, дела обстоят с озеленением.

Жильё и прилегающие пространства - 44 балла.

Улично-дорожная сеть - 35 баллов.

Озеленённые пространства - 24 балла.

Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства - 28 баллов.

Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства - 29 баллов.

Общегородское пространство - 32 балла.

Добавим, что областная столица не оказалась городом с самой благоприятной средой в регионе. Им стал ближайший к Москве райцентр - Конаково.

Областная столица не оказалась городом с самой благоприятной средой в регионе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Конаково - 194 балла

Самая сильная сторона - жильё, а также общегородское пространство. Эта категория включает в себя среди прочего доступность остановок общественного транспорта, количество точек притяжения населения, вовлечение граждан в вопросы городского развития.

Слабая сторона - общественно-деловая инфраструктура. Это пространство включает оценку концентрации объектов культурного наследия, уровень развития общественно-деловых зон, внешнее оформление городского пространства, уличное освещение и прочее.

Жильё и прилегающие пространства - 39 баллов.

Улично-дорожная сеть - 37 баллов.

Озеленённые пространства - 31 балл.

Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства - 17 баллов.

Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства - 31 балл.

Общегородское пространство - 39 баллов.

Осташков - 190 баллов

Осташков получил всего на два балла меньше, чем областная столица, несмотря на то что многие пространства в этом селигерском городке далеки от реализации своего потенциала. Сильной стороной Осташкова, в отличие от Конаково, посчитали общественно-деловую инфраструктуру. Слабой - улично-дорожную сеть, что не удивит многих, кто бывал в Осташкове в пору весенней или осенней распутицы.

Жильё и прилегающие пространства - 32 балла.

Улично-дорожная сеть - 24 балла.

Озеленённые пространства - 29 баллов.

Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства - 42 балла.

Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства - 32 балла.

Общегородское пространство - 31 балл.

При оценке улично-дорожной сети аналитики изучали состояние дорог, набережных, доступность улиц для пешеходов. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Удомля - 187 баллов

Атомград больше всего баллов набрал за жильё и прилегающие пространства, как и Тверь. Зато в Удомле не очень здорово обстоят дела с озеленением (тоже как и в Твери).

Жильё и прилегающие пространства - 45 баллов.

Улично-дорожная сеть - 31 балл.

Озеленённые пространства - 23 балла.

Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства - 30 баллов.

Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства - 24 балла.

Общегородское пространство - 34 балла.

Старица - 187 баллов

В этом средневековом уютном городке всё неплохо с общегородским пространством, озеленением и, как выяснилось, с общественно-деловой инфраструктурой (как и в Осташкове). Зато совсем невысокую оценку Старица получила за социально-досуговую инфраструктуру.

Жильё и прилегающие пространства - 32 балла.

Улично-дорожная сеть - 31 балл.

Озеленённые пространства - 34 балла.

Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства - 34 балла.

Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства - 20 баллов.

Общегородское пространство - 36 баллов.

Кашин - 185 баллов

Самая приятная оценка - за общественно-деловую инфраструктуру. А вот с социально-досуговыми пространствами в Кашине пока туго, как и с грамотным озеленением города.

Жильё и прилегающие пространства - 30 баллов.

Улично-дорожная сеть - 37 баллов.

Озеленённые пространства - 22 балла.

Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства - 40 баллов.

Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства - 21 балл.

Общегородское пространство - 35 баллов.

В городе должно быть жить удобно - и большим и маленьким. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Неблагоприятные города

В исследование также попали ещё семнадцать райцентров Тверской области, не добравших баллов до возможности называться городами с благоприятной для жизни средой.

Это Лихославль (179 баллов), Калязин (179 баллов), Кимры (177 баллов), Торжок (176 баллов), Зубцов (176 баллов), Нелидово (175 баллов), Бологое (174 балла), Красный Холм (171 балл), Бежецк (170 баллов), Вышний Волочёк (169 баллов), Торопец (168 баллов), Белый (165 баллов), Кувшиново (165 баллов), Ржев (163 балла), Андреаполь (161 балл), Весьегонск (158 баллов) и Западная Двина (154 балла).

Рассматривая баллы, проставленные городам за комфорт и благоустроенность различных пространств, можно выделить общие болевые точки. Это зоны озеленения, социально-досуговое пространство и общественно-деловое пространство.

Из позитива - все эти города получили удовлетворительную оценку по параметру «общегородское пространство». Отличился лишь Ржев, не набравший здесь и половины положенных баллов. А вот в Весьегонске и Западной Двине общегородское пространство вообще единственный параметр, по которому оценка может считаться удовлетворительной.

Оценку поставили, а дальше?

Индекс качества городской среды - не просто отвлечённое оценочное исследование, коих много. Его результаты весомы: они используются в реализации положений Указа Президента РФ от 21.07.2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и нацпроекта «Жильё и городская среда». В том числе данное исследование учитывается при определении размера субсидий из федерального бюджета, получаемых регионами и муниципалитетами на реализацию программ формирования городской среды.