Досуг в Твери с 7 по 14 апреля: Ненормативная пластика, БГ с "Аквариумом", хор, классика и космос

В ближайшие дни в Твери есть, на что сходить - культурно отдохнуть и просветлиться. Фото: Алина ПЕТРОВА

СПЕКТАКЛИ

Сибирь и Вертинский

В тверской центр современной культуры «Рельсы» из Санкт-Петербурга приезжает Театр ненормативной пластики.

9 апреля в 19:00 питерские артисты представят спектакль «Сибирь» по пьесе-монологу современного австрийского драматурга и сценариста Феликса Миттерера. Это психологический экшн, авторы которого откровенно говорят с нами о том, о чём принято молчать. Постановка стала Лауреатом различных театральных фестивалей России и вошла в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая Маска».

Главный герой – одинокий пенсионер, отправленный в хоспис, будто в ссылку в Сибирь. Он оказался брошен родными людьми и остался в полном одиночестве... Спектакль представляет переплетение мира реального, где герой один находится в палате, и мира его фантазий.

Режиссеры-постановщики: Роман Каганович и Максим Пахомов

Художник: Елисей Шепелёв

Актер: Сергей Азеев

Записаться можно на сайте центра.

Цена билета: 600 рублей.

Возрастные ограничения: 16+

10 апреля в 17:00 театр представит второй спектакль - «Интервью В.»

Режиссер постановки Роман Каганович всегда затрагивает темы, интересующие нас сегодня, темы острые, вызывающие эффект неуютного восприятия. В своей последней премьере – «Интервью В» – он обращается к личности кумира серебряного века, певца, поэта – Александра Вертинского. В основе «Интервью В» лежит книга «Дорогой длинною», в которой собраны стихи, письма и воспоминания артиста.

Организаторы пишут: «В этом спектакле великий Вертинский – не просто шансонье, исполнитель романсов про «рафинированных женщин». Это человек, который состоит из конфликтов: творец – государство, творец – родина/патриотизм, творец – народ, творец – он, творец – эмиграция. И эти конфликты раскрываются в его монологе».

Режиссёр – Роман Каганович

Актёр – Сергей Азеев

Пластика – Максим Пахомов

Цена билета: 600 рублей.

Возрастные ограничения: 18+

Не забывайте маски.

В тверской центр современной культуры «Рельсы» из Санкт-Петербурга приезжает Театр ненормативной пластики. Графика: "Рельсы".

КОНЦЕРТЫ

К нам едет Гребенщиков и его банда

12 Апрель в 19:00 в ДК «Пролетарка» должен начаться, если не случится форс-мажор, концерт легендарного Бориса Гребенщикова и его не менее легендарного «Аквариума».

Что-то говорить про этих музыкантов излишне. Культовая группа, культовый лидер.

Организаторы обещают, что группа отыграет большую концертную программу, где прозвучит множество песен – от новейших до старых.

Цена билета: 2100 - 3500 рублей.

В Твери со своей группой выступит сам БГ. Фото: Иван ВИСЛОВ

Опытный хор и молодая скрипка

Тверская академическая филармония приглашает на два музыкальных представления.

10 апреля в 17.00 в ее стенах состоится концерт хоровой музыки. На сцену выйдет тверской губернаторский камерный хор «Русский партес» (Художественный руководитель и главный дирижер – Андрей Кружков).

«Русский партес» был создан в Тверской академической филармонии в 1989 году. Тогда он назывался мадригальным певческим ансамблем и состоял из 12 певцов. С годами хор значительно расширился и приобрел признание как в России, так и за рубежом.

В программе: русская духовная музыка; К. Тушинок. Семь хоровых сцен по басням И. Крылова и др.

Стоимость билетов: 450 рублей.

15 апреля в 18.30 начнется концерт к 30-летию тверского губернаторского камерного оркестра «Российская камерата» «VIRTUOSO!»

Солировать в этот вечер будет талантливый молодой скрипач, лауреат международных конкурсов Равиль Ислямов. Он является обладателем Гран-При на XII Международном конкурсе скрипачей им. Бетховена (Австрия), а также не раз побеждал на Молодежных Дельфийских играх России и государств-участников СНГ.

Дирижер – Андрей Кружков

В программе: А. Пьяццолла. Времена года в Буэнос-Айресе А. Вивальди. «Времена года».

Стоимость билетов: 500 рублей.

Тверской губернаторский камерный хор «Русский партес». Фото: Тверская филармония

ВЫСТАВКИ

Космос рядом

В Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея открылась выставка «Поехали». Она приурочена к 60-летнему юбилею первого полета человека - Юрия Гагарина - в космическое пространство.

В экспозицию включено большое количество космической атрибутики: образцы космической еды, спальные мешки астронавтов, различные инструменты и приспособления космических кораблей. Представлен и космический скафандр, а также — ключ от ракеты самого Юрия Гагарина.

Дополняют выставку фотографии известного летчика и космонавта Федора Юрчихина.

Входная плата: от 60 до 100 рублей.