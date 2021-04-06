В Тверской городской Думе завершен отбор претендентов в Молодежную палату

Отбор претендентов в Молодежную палату ТГД велся два дня. Фото: ТГД

В течение двух дней в стенах Тверской городской Думы проходил заключительный этап отбора претендентов в Молодежную палату – собеседование.

Конкурсантов просили рассказать об основной проблематике представленных работ, о целях в жизни и стремлениях, об увлечениях и о мотивации, которая заставила их заняться общественной деятельностью. Многие из них уже несколько лет работали волонтерами, принимали участие в различных проектах и акциях, были лидерами в своих учебных заведениях.

Председателем конкурсной комиссии стал депутат Илья Холодов. Фото: ТГД

Темы, поднятые претендентами в своих конкурсных работах, затрагивают широкий круг проблем: от развития среднего и малого бизнеса в Твери, трудоустройства молодежи, нехватки культурно-досуговых центров до необходимости повышения финансовой грамотности населения и повышения престижа профессии преподавателя.

Кроме знания проблематики эссе, при личном общении конкурсная комиссия оценивала уровень мотивации ребят, ораторское мастерство, креативность и лидерские качества.

- Я очень рада, что в Твери много активной молодежи, которая небезразлична к тому, что происходит в нашем городе, в нашей стране. Мне нравится, что столь юные люди поднимают вопросы экологии, бездомных животных, молодых семей. Я считаю, что они идут в Молодежную палату с открытым сердцем, они хотят работать бескорыстно, во имя нашего города, - прокомментировала ход отбора член Общественной палаты города Твери, участник конкурсной комиссии Татьяна Слесарева.

Процесс создания молодежного парламента при Тверской городской Думе стартовал еще в феврале, когда было подписано соответствующее постановление Председателя Думы и началось формирование конкурсной комиссии. В нее вошли представители общественности, администрации города Твери и депутаты Тверской городской Думы.

На первоначальном этапе претендентам необходимо было подать пакет документов и написать эссе о социально-экономических проблемах, которые на их взгляд сегодня наиболее остро стоят в городе. Участие в конкурсе могли принять граждане России в возрасте от 16 до 30 лет, проживающие в городе Твери.

К очному этапу - собеседованию - были допущены лишь те, кто в полном объеме выполнил условия конкурса: сдал необходимый пакет документов и имел регистрацию по месту жительства в городе Твери.

- Заявки на участие подало большое количество молодых людей, которые уже проявили себя как волонтеры, причем это как студенты, так и представители школьного сообщества. Они все заинтересованы в развитии города, региона, и, что важно, намерены после получения образования остаться в Твери. В Молодежной палате им придется уже самим приступить к реализации своих проектов, взаимодействовать с депутатским корпусом, администрацией города, и попытаться вместе решать вопросы. Это хорошая проверка для молодых и активных ребят, который в будущем, возможно, придут нам на смену, - рассказал председатель конкурсной комиссии, депутат Тверской городской Думы Илья Холодов.

Всего отобрано 24 человека. Они займут места в Молодежной палате при Тверской городской Думе. Заключительным этапом формирования молодежного парламента станет утверждение ее состава депутатским корпусом на заседании Думы.