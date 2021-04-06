Старинный молодеющий Осташков

В Тверской области прошёл Парламентский час в Осташковском городском округе. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Тверской области.

Возглавил делегацию региональных депутатов от разных политических партий председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

Парламентский день начался с посещения детской Осташковской школы искусств, с 2000 года носящей имя Ирины Архиповой. Здесь музыку, живопись и хореографию постигают около 400 воспитанников.

Парламентский день начался с посещения детской Осташковской школы искусств. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Тверской области.

По словам директора школы Светланы Пестряевой, ежегодный набор – до сотни детей. Впрочем, школа – это не только творчество, но и хозяйственные вопросы.

– Здание старинное – начала ХХ века, поэтому требуется серьёзный ремонт. Вопрос с кровлей нужно решать посредством вхождения в федеральную программу по развитию культуры в населённых пунктах с населением менее 50 тысяч человек, – говорит спикер областного парламента Сергей Голубев.

Здание Детской школы искусств требует ремонта. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Тверской области.

Разговор в школе искусств вышел за рамки только школьных проблем. Жителей Осташкова сегодня очень интересуют вопросы благоустройства, тем более, что пришедшее три года назад новое руководство муниципального образования начало реанимацию (по-другому и не скажешь) старинного русского города.

Наглядный пример благоустройства – Парк Свободы через дорогу от школы искусств. Ещё совсем недавно он напоминал запущенные заросли в центре Осташкова. Теперь это излюбленное место для прогулок.

Показали депутатам и приведённое в порядок старинное здание театра, в котором в начале XX века открылся первый в России самодеятельный театр. Теперь это муниципальный дом культуры.

Старинное здание театра, где сейчас располагается муниципальный дом культуры. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Тверской области.

Преобразилась и Евстафьевская улица. Когда-то богатая фасадами купеческих домов и знаменитая живописным бульваром, со временем она обветшала и превратилась в городскую прореху. Теперь же здесь новое освещение, а по бульвару, как утверждают дамы, можно прогуливаться на каблуках.

Проблемы реставрации если не целых домов, то хотя бы фасадов, выходящих на Евстафьевскую, не дают спокойно жить и администрации городского округа. Все постройки, за редким исключением, строго охраняются государством как памятники архитектуры. В этих домах уже больше не живут – жители расселены в новые квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Но снести их нельзя, а проектная документация на реставрацию стоит иногда столько же, сколько и сама реставрация. Казалось бы – можно отдать их бизнесу, он быстро вернёт зданиям былую красоту, а сама недвижимость начнет приносить доход, в том числе и в местный бюджет.

– Нужно изменять регламенты археологических работ на территории исторических поселений. Археология, безусловно, нужна, но стоимость работ для местных бюджетов просто неподъёмна. Больше свободы местной власти надо дать и в области реставрации. То, что есть сейчас – всё это надо менять, и, думаю, это будет меняться, – комментирует депутат Государственной Думы Сергей Веремеенко.

Работы по благоустройству в Осташкове Сергей Веремеенко оценил высоко, согласившись с мнением коллег о том, что займут эти работы ещё не один год. Своего часа ждут второстепенные, не центральные дороги и дворы многочисленных жилых пятиэтажек. Положительное движение в этом вопросе, конечно, есть, но темпы его никого не устраивают.

Картинная галерея во Дворце культуры «Юбилейный» в Осташкове. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Тверской области.

Во Дворце культуры «Юбилейный» парламентариев сразу провели в картинную галерею. Она небольшая, но пользуется популярностью у осташей и гостей города. Во Дворец культуры жители округа приходят с удовольствием. Концерты стали более частыми после снятия некоторых ограничений, вызванных коронавирусом. В полную силу начинают работать детские и взрослые творческие коллективы. Новый занавес и кулисы преобразили сцену. Отремонтированы туалетные комнаты, ждёт ремонта гардероб. Однако давно не было косметического ремонта интерьера здания и входной группы, в чём работники ДК рассчитывают на поддержку областного бюджета.

Хорошее впечатление осталось у парламентариев и от посещения спортивного комплекса. На его базе работает Детско-юношеская спортивная школа, особенно известная достижениями борцов – классиков, воротников, сумоистов. Успехи юных спортсменов впечатляют, а среди воспитанников есть члены национальных сборных.

Парламентарии посетили Детско-юношескую спортивную школу в Осташкове. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Тверской области.

– Впечатление очень солидное и от посещения ФОКа. Осташков – один из центров развития сумо в России. Сейчас обсуждается вопрос включения его в олимпийскую программу. Не исключаю, что в Осташкове со временем появятся свои олимпийские призеры, – поделился впечатлениями Сергей Голубев.

Воспитанники спортивной школы провели показательные схватки. Директор спортивного комплекса Валерий Колосов, комментируя визит парламентской делегации, отметил, что главной потребностью ДЮСШ скоро станет новый автобус для поездки спортсменов на соревнования.

Традиционно в рамках Парламентского дня депутаты встретились и с коллегами по депутатскому корпусу Осташковского городского округа, лидерами общественных организаций и активистами. Встреча была содержательной и даже бурной. Был прояснён будоражащий осташей вопрос с платёжками за коммунальные услуги: в феврале плата за отопление в двадцати многоквартирных домах вдруг необъяснимо выросла. Оказалось, что управляющая компания не произвела вовремя поверку приборов учета тепловой энергии в домах, и поэтому плата за отопление была начислена по нормативу, а не по счётчику. Администрация округа уже подала документы в суд с требованием перерасчёта.

В рамках Парламентского дня депутаты встретились и с коллегами по депутатскому корпусу Осташковского городского округа, лидерами общественных организаций и активистами. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Тверской области.

Но больше всего во время встречи говорили о благоустройстве.

– Дискуссии о темпах благоустройства и выборе объектов постоянно идут среди общественности. Это нормально, что не все и не всем довольны. Но, с другой стороны, когда люди говорят о том, что раньше здесь была заросшая улица, по которой было невозможно пройти, а сейчас женщины могут тут прогуляться на каблуках, это, безусловно, имеет значение. К сожалению, в силу несогласованности между ведомствами не вполне так, как было задумано, получилась Евстафьевская улица с выходом на набережную Селигера – с маяком и причалом, как планировалось. Объект был завершен в срок, но с меньшим масштабом, чем было задумано первоначально. К сожалению, по ходу работ выявились проблемы самого проекта. В целом же город действительно преображается. Осташков стал более ярким, более благоустроенным, он, можно сказать, раскрылся, – отметил спикер областного парламента Сергей Голубев.

На встрече обсудили также вопросы ремонта уличной сети города и региональной дороги Торжок – Осташков в 2021 году, законодательного обеспечения «дикого туризма», газификации старой части города.

Завершился Парламентский день посещением депутатами известного далеко за пределами Тверской области Верхневолжского кожевенного завода, который является по сути градообразующим предприятием. Не так давно город мог его лишиться – предприятие не сразу адаптировалось к новым экономическим реалиям, имело немалые проблемы в связи с деятельностью недобросовестных акционеров. Однако общими усилиями власти и новых владельцев завод устоял. Теперь тут при стабильно высоком уровне заработной платы трудятся около 1200 жителей Осташкова, а кожи при высоком спросе на внутреннем и внешнем рынке вырабатываются в три смены.

Парламентарии посетили Верхневолжский кожевенный завод. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Тверской области.

Практика Парламентских дней будет продолжена. В скором времени депутаты определят, какую территорию региона они посетят в апреле.