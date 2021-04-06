Три с половиной тысячи тверичан три года не платили алименты

В Тверской области с 2018 по 2020 годы почти 3,5 тысячи тверичан привлекали к ответственности за неуплату алиментов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Это означает, что в основном мировые суды с 2018 по 2020 годы приговаривали алиментщиков к обязательным работам, реже – к административному аресту или штрафу. Продолжительность трудового наказания может достигать 150 часов (12,5 дней). Арест – от 10 до 15 суток. Штраф – 20 тысяч рублей. Чтобы попасть под санкции, алиментщик должен избегать платежей в течение двух месяцев. Таковы данные статистики, которую опубликовал Тверской областной суд.

С 2016 года в «алиментную» статью КоАП РФ входит неуплата средств не только на содержание детей, но и нетрудоспособных родителей.

За три года в Тверской области в 17 случаях дела прекратили. В 14 ситуациях отсутствовал состав правонарушения, а в трёх – нарушения закона были малозначительными. Два раза решения обжаловали.

За это время возвратили на доработку 92 протокола, поскольку они были составлены с нарушениями. Чаще всего фигуранту дела не посылали извещение, не было информации о его трудоустройстве или в документах не указывали период задолженности.

К примеру, исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 69 Тверской области заочно признал гражданина виновным в неуплате алиментов и приговорил к 50 часам исправительных работ. Но дело пришлось пересмотреть из-за того, что обвиняемый не знал о времени и месте заседания. Ему просто не сообщили.

Важно отметить, что уважительной причиной для экономии на алиментах не может быть отсутствие работы, постоянного заработка или накоплений. А также необходимость содержать других детей.

Но уважительной причиной в одном из дел стало лишение свободы. Суд рассматривал дело тверичанина, который не платил алименты с 19 декабря по 31 мая 2019 года, но оказалось, что всё это время он был в колонии. Документ о взыскании алиментов ему лично или в тюремную бухгалтерию не поступал.

В нескольких случаях истцы сами отзывали заявления или частично отказывались от претензий. Например, выяснилось, что мужчина, который должен был выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери с 2012 года, с 2018 года жил вместе с ней и обеспечивал её. Таким образом, вместо 305,5 тысячи рублей он должен заплатить 235 тысяч.

В другом примере из судебной практики говорится о том, что житель Тверской области должен был заплатить 33 тысячи рублей алиментов на дочь. Но потом вскрылось обстоятельство, что они вместе с экс-супругой всё время жили как одна семья и несли общие расходы. Районный суд отменил решение мирового.

В целом в большинстве случаев правонарушителей отправляли на обязательные работы. Арест применяли с учётом характера нарушителя, а штраф – с учётом доходов.