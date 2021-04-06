Коронавирус в Твери, последние новости на 6 апреля 2021: спасатели тушат горящую траву, а в Ржеве жители хоронят питомцев рядом с детским лагерем

В Тверской области потушили три природных пожара и нашли кладбище домашних животных Фото: архив "КП", vk.com/rzhevtv

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 6 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 37878 случая заражения COVID-19 (+95 за сутки).

Выздоровели 35848 человек (+103 за последние сутки).

Изолировано 1282 больных (-12).

Умерли 748 человека (+4 за сутки).

Графика: Яндекс

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12129 заболевших (+ 40 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район - 2654 (+9),

Вышневолоцкий городской округ - 2096 (+6),

Ржев - 2083 (+8),

Торжок - 1578 (0),

Калининский район - 1572 (+5),

Кимры - 1505 (+10).

Прививку от коронавируса сделали 80 326 жителей Тверской области, за последние сутки - 278 человек.

За весь период в регионе проведено 645 492 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 189.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Накануне, 5 апреля, на территории Тверской области зафиксированы первые с начала года ландшафтные пожары.

Сухую траву спасатели тушили в районе населенного пункта Першино Успенского сельского поселения Ржевского района.

- На место возгорания оперативно выехали подразделения пожарно-спасательной части №62. В 11:15 была объявлена локализация, в 11:30 полная ликвидация, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Случаи также зафиксированы в Калининском и Зубцовском районах.

В ржевских лесах Тверской области жители устроили стихийное кладбище домашних животных рядом с детским лагерем "Зарница". Фотографиями поделились местные жители в социальной сети.

Небольшой сосновый бор горожане облюбовали для погребения домашних питомцев. Люди устанавливают кресты и цепи вокруг могилок животных, несут им игрушки и лакомства, не задумываясь о том, что могилки могут раскопать другие животные или обнаружить дети.

В комментариях под постом разгорелись споры, что животных таким образом хоронить запрещено и надо их отдавать на утилизацию, т.е. сжигать. Другие уверены, что кладбище никму не мешает и существует там уже почти 20 лет.

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