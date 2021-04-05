Глава Зубцовского района отчиталась перед жителями

Перед отчётом главы района Сергей Голубев осмотрел площадку под будущее мини-футбольное поле с искусственным покрытием. Фото: ЗСТО

Традиционное мероприятие по итогам работы администрации Зубцовского района за прошлый год прошло в кинотеатре «Космос». Среди присутствовавших были председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев и депутат областного парламента по Старицкому округу Константин Антонов.

Перед отчётом главы района Сергей Голубев осмотрел площадку под будущее мини-футбольное поле с искусственным покрытием. Пока это заросшая травой территория, но уже в текущем году здесь будет открыт спортивный объект. Эту тему жители Зубцова озвучивали во время одного из онлайн-приёмов. По словам инициаторов, дети занимаются в зале, размеры которого намного меньше поля для мини-футбола, а желающих играть довольно много.

- Возникла идея обратиться к председателю Законодательного Собрания Сергею Анатольевичу Голубеву. В конце октября мы приняли участие в онлайн-приёме, где обратились с просьбой оказать нам содействие в создании этой площадки. Получили положительный отклик, - пояснила один из инициаторов строительства спортивного объекта Ирина Колобкова.

Сергей Голубев тогда предложил в первую очередь определиться с местом будущей футбольной арены, активно включившись в реализацию проекта. В итоге все заинтересованные стороны пришли к согласию. Район подал заявку на вхождение в соответствующую областную программу.

- Десятого декабря, в международный день футбола, было принято решение, что наша заявка выиграла конкурс на установку плоскостных сооружений. Так что в программу мы вошли. Выбранное место всех устраивает. Теперь будем ждать, когда площадка будет готова, чтобы наши дети начали тренировки, - говорит Ирина Колобкова.

Впрочем, ждать уже недолго – площадка должна быть готова к 1 сентября. По словам районного руководства, в этом объекте заинтересованы все, поэтому контроль будет очень серьёзным.

- Подготовка основания будет сделана за счёт местного бюджета, а уже потом пройдут торги, будет определен подрядчик. Родители юных спортсменов выступят в роли общественного контроля. Мы очень довольны, что выиграли этот конкурс. Администрацией, депутатами выделены средства для финансирования местной доли бюджета. То есть, за счёт бюджета района будет подготовлено основание для площадки, а за счет городского бюджета обеспечено софинансирование, - отметила глава Зубцовского района Елена Николаева.

Из областного бюджета на сооружение поля будет выделено 2 миллиона 350 тысяч рублей. К слову, 2 миллиона 360 тысяч на строительство подобного объекта получит из областной казны Селижаровский округ.

Тема физкультуры и спорта получила дальнейшее развитие. На одном из недавних заседаний Правительства Тверской области был рассмотрен вопрос о продолжении реализации программы по улучшению условий для занятий спортом в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.

В этом году ремонт будет проведён в пяти таких школах, одна из которых находится в селе Княжьи Горы Зубцовского района.

В этом году ремонт будет проведён и в спортзале школы в селе Княжьи Горы Зубцовского района. Фото: ЗСТО

На ремонт школьного спортзала будет выделено 1 миллион 620 тысяч рублей. Княжьи Горы - третий по численности населённый пункт района, поэтому вопрос этот очень важен. Кстати, местные жители узнали ещё одну хорошую новость – планируется, что в посёлке будет делать остановку электричка «Москва-«Ржевский мемориал».

- Так исторически сложилось, что очень много людей ездят из Княжих Гор в Москву и Московскую область на работу или учёбу. И дополнительное транспортное сообщение в сторону Московской области, в сторону Ржева – это положительный момент. Пуск этой электрички снимет очень много проблем, - говорит житель села, депутат районного собрания Александр Глушков.

- Важно не только привезти к мемориалу гостей из Москвы. Важно, чтобы для жителей Зубцовского, Ржевского районов и соседних муниципальных образований был обеспечен новый уровень транспортной доступности. Это новый этап развития юго-запада тверского региона, – подчеркнул губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Что касается самого отчёта, то он прошёл в формате презентации - наглядно и лаконично. Глава Зубцовского района Елена Николаева остановилась на основных моментах работы за прошлый год.

В частности, проведён капитальный ремонт Зубцовской ЦРБ, на который было выделено 8 миллионов рублей. Новым учебным оборудованием оснащены 4 школы района. Введён в эксплуатацию многоквартирный дом в «Южном», где 25 квартир предполагается выделить под переселение из ветхого и аварийного жилья. Благоустроена территория парка имени Ленина, отремонтированы пять участков дорог, три дворовые территории. В рамках ППМИ реализовано 4 проекта по капитальному ремонту уличного освещения в шести населённых пунктах района. В трёх детских садах заменены окна. Благоустроено 11 воинских захоронений.