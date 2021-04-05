В Тверской области временно закрыли архитектурно-этнографический музей «Василёво»

Музей откроется в мае. Фото: Елена Позднякова

В семи километрах от прекрасного Торжка есть под стать ему прекрасное же место на берегу Тверцы. Там среди деревьев петляют тропы, стоят уникальные деревянные дома, вода в прудах отражает облака и небесную лазурь, а над речкой изгибается знаменитый «Чертов мост». И дышится там удивительно легко и вольготно. Это все про архитектурно-этнографический музей «Василёво». Вот, правда, попасть туда пока нельзя.

«КП»-Тверь» узнала, в чем дело, почему перед самым туристическим сезоном закрыли такой замечательный музей под открытым небом.

Дело в том, что там вовсю идут работы по преображению части музейного комплекса.

Как рассказала нам научный сотрудник музея Елена Позднякова, реконструкция проводится на территории старого парка усадьбы Львовых.

Вид на флигель этой зимой. Фото: Елена Позднякова

Освежим некоторые исторические подробности. Усадьба, на территории которой с 1976 года открыт музей с оригинальными образцами удивительного деревянного зодчества, в свое время принадлежала тверскому дворянину Дмитрию Львову. Для него в конце XVIII века его родственник, знаменитый архитектор, уроженец Тверской губернии Николай Львов построил главный дом поместья. Он не сохранился: сгорел, но еще есть остатки фундамента. До нашего времени дожил двухэтажный флигель этой усадьбы. Также сохранилась знаменитая липовая аллея, шедшая к главному дому усадьбы…

Там-то и ведутся работы.

- Они ведутся с ноября прошлого года, планируемые сроки завершения - август этого года, - уточнила сотрудница музея. - Сейчас же решено на апрель закрыть Василёво для посещения, так как из-за работ там довольно грязно, к тому же вывозится много старого грунта. В общем, туристам было бы сложно насладиться здешними видами.

Знаменитая аллея этой зимой. фото: Елена Позднякова.

Подробности реконструкции нам рассказала старший научный сотрудник музея Марина Ребковец:

- Проект реконструкции парка разработан архитектором, гендиректором компании «Парковая реставрация» Ольгой Дробнич. Она, кстати, приложила руку к проекту восстановления дворцового сада Императорского путевого дворца в Твери. Непосредственно на месте работают специалисты подрядчика - «Дизайн и строительство» (до 1992 года - Мособлстройреставрация). Их работы отмечены ЮНЕСКО. Наиболее значимые - Владимиро-Суздальский музей-заповедник, реставрация Куликова поля, заповедника в Абрамцево и т.д. Средства на реконструкцию - 54 млн рублей - были выделены из областного бюджета.

По словам Марины Анатольевны, проект предусматривает восстановление каскадного гидрокомплекса из трех прудов, плотин, мостов, гротов, водоспусков, выкорчевку старых больных деревьев и подсадку новых молодых в парке, разбивку клумб, озеленение газонов, обновление и благоустройство пешеходных дорожек, установку фонарей, ограждения, камер видеонаблюдения, создание детского аттракциона и фотозоны.

- Все это на территории старого парка, непосредственно музей деревянного зодчества останется в своем прежнем виде, - подчеркнула Марина Ребковец.

Она поделилась и еще одной интересной информацией:

- В нашем регионе во времена Российской империи насчитывалось до 6000 дворянских усадеб и парков. До наших дней, по оценкам разных экспертов, сохранились останки от 170 до 200 поместий. Что интересно, в 1802 году парк усадьбы в Василёво, расположенной на старинной и оживленной дороге, был отмечен в первом российском путеводителе Ивана Глушкова. Полное название - «Ручной дорожник для употребления на пути между императорскими всероссийскими столицами, дающий о городах, по оному лежащих, известия историческия, географическия и политическия с описанием обывательских обрядов, одежд, наречий и видов лучших мест».

Сам Иван Фомич Глушков (1774-1848 годы) являлся нашим земляком - уроженцем Твери - и какое-то время даже был тверским вице-губернатором. Вот что он написал в своем «Ручном дорожнике» о Василёве: «Близ Торжка займешься рассматриванием правого берега текущей Тверцы, усеянного небольшими рощицами, особливо прекрасного дома госпожи Львовой».

Одна из старинных "избушек" Василево. Только курьих ножек не хватает. Фото: VK/Музей "Василево"

Мы нашли у него и примечательное наблюдение о самом Торжке: «Лучшее находится на правой стороне Тверцы, расположенное амфитеатром по косогору, уступами к реке склоняющемуся». Автор насчитал в Торжке того времени 23 приходских храма, а в каменном гостином дворе - 111 лавок. Есть у него и описание местных жителей: «Мужчины гостеприимны, обходительны, говорят чисто… женщины же еще более сохраняют седую древность…»

Итак, Василёво вновь откроется в начале мая. И, кстати, уже приглашает гостей на традиционный фестиваль «Новоторжский рубеж», который пройдет там 2 и 3 мая.

Оригинальная деревянная церковь аж XVII века. Фото: VK/Музей "Василево"

Удивительное творение Николая Львова - валунный арочный мост, прозванный "Чертовым". Кстати, он засветился в фильме "Ночной дозор". Фото: VK/Музей "Василево"