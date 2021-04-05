Коронавирус в Твери, последние новости на 5 апреля 2021: 111 приусадебных участков затопил паводок и Частица Креста Господня

За паводком в Тверской области МЧС следит с долгов. Фото: ГУ МЧС по Тверской области

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 5 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 37783 случая заражения COVID-19 (+96 за сутки).

Выздоровели 35745 человек (+100 за последние сутки).

Изолировано 1294 больных (-8).

Умерли 744 человека (+4 за сутки).

Графика: Яндекс

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12089 заболевших (+ 34 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район - 2645 (+8),

Вышневолоцкий городской округ - 2090 (+9),

Ржев - 2075 (+5),

Торжок - 1578 (+1),

Калининский район - 1567 (0),

Кимры - 1495 (+1).

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 80 048 человек – это 84% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, вакцинировались 586 человек. В федеральный регистр внесена информация о 74 243 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Большая вода прибывает.

В Тверской области половодье - подтапливает дороги, набережные, садовые кооперативы. В Тверской области в результате подъема талых вод затопило 111 приусадебных участков на территории садоводческого товарищества «Эдельвейс». Для устранения последствий сотрудники МЧС проводят работы по расширению водоотводных каналов, подсыпку и обваловку низменных участков. Работают вместе с местными администрациями. Также они контролируют близлежащие реки, чтобы вовремя выявлять заторы и проблемные участки. Сообщается, что уровень воды в Волге за минувшие сутки снизился на 5 см. Поэтому прогноз оптимистичный - улучшение ситуации с подтоплением участков ожидают к вечеру 5 апреля.

Накануне в Воскресенский кафедральный собор Твери была доставлена великая святыня — частица святого Животворящего Креста, на котором был распят Господь Иисус Христос.

Крест привезён из Санкт-Петербурга, где хранится в домовом храме священномученика Серафима Петроградского при Санкт-Петербургском епархиальном управлении.

Частица Креста Господня будет находиться в Воскресенском соборе до пятницы Крестопоклонной седмицы - 9 апреля 2021. Все эти дни святыня будет доступна для поклонения верующим.

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