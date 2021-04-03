Коронавирус в Твери, последние новости на 3 апреля 2021: прививки иностранным студентам и новая дата выплат детских пособий от центра «Тверская семья»

Информация по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 3 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 37 590 случаев заражения COVID-19 (+97 за сутки).

Выздоровели 35 540 человек (+103 за последние сутки).

Изолировано 1309 больных (-9).

Умерли 737 человек (+3 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 025 заболевших (+ 27 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2631 (+11);

Вышневолоцкий городской округ – 2079 (+16);

Ржев – 2068 (+11);

Торжок – 1577 (+4);

Калининский район – 1561 (+3);

Кимры – 1495 (+3).

Графика: Яндекс

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 77 927 человек – это 87,6% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день вакцинировались 1616 человек. В федеральный регистр внесена информация о 72 653 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

2 апреля в Твери в поликлинике Областной клинической больницы сделали прививки от коронавируса семерым студентам-иностранцам из Таиланда, Лаоса, Шри-Ланки. Все они - студенты Тверского госуниверситета.

Одна из вакцинированных - Паттра Кессира, которая проходит обучение по программе «Менеджмент в образовании» в Институте педагогического образования и социальных технологий ТвГУ.

- Прививку делать не боюсь. Российская вакцина «Спутник V» эффективна, поэтому лучше вакцинироваться. На моей родине вакцинацию надо ждать долго, - приводит слова студентки пресс-служба областного правительства.

Центр «Тверская семья» назначил выплаты детских пособий на первые дни апреля. Организация обязуется в эти сроки совершить текущие выплаты, а также не поступившие гражданам ранее. Задачу оперативно решить вопрос с ситуацией по выплатам пособий семьям региона поставил губернатор Игорь Руденя.

Напомним, скандал с невыплатами детских пособий разгорелся в Твери в середине марта.

Вопросы по выплатам можно задать по телефону «горячей линии» Центра «Тверская семья» : 8-800-201-22-62. Также можно обращаться непосредственно в Центр по адресу: г.Тверь, наб. Реки Лазури, д. 20. Приемный день – среда, с 10:00 до 15:00.

Графика: ПТО

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