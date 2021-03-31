Тотальный диктант-2021 в Твери: Как зарегистрироваться и где будем писать

На очных пунктах будут соблюдаться меры противоэпидемической безопасности. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тотальный диктант-2021 в Твери в этом году возвращается в очный режим: пройти проверку грамотности можно будет сразу на двух площадках. Но, поскольку количество мест ограничено (коронавирус не дремлет), принять участие онлайн тоже будет можно. Доступен будет и новый формат, протестированный год назад: диктант можно написать дома на официальном бланке.

Тотальный диктант состоится 10 апреля, в субботу. Старт - в 14:00 по московскому времени.

Что пишем

Автор текста Тотального диктанта-2021 - известный писатель и журналист Дмитрий Глуховский. Большинству он известен как автор постапокалиптических романов «Метро 2033», «Метро 2034» и мистического детектива «Сумерки» (не путать с вампирской сагой Стефани Майер).

Автор текста Тотального диктанта - 2021 писатель Дмитрий Глуховский. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Даже если вы являетесь поклонником творчества Дмитрия Глуховского, заранее подготовиться и что-то подсмотреть не получится - специально для Тотального диктанта он написал четыре части текста. Писатель признавался прессе, что это живая и эмоциональная история, на которую его вдохновили события, произошедшие в семье.

Кстати, по этим текстам уже снят короткометражный фильм. Сценарий для него тоже написал Глуховский. Короткометражное кино покажут участникам перед диктантом. В дальнейшем же картина будет заявлена к участию в конкурсных программах российских и международных кинофестивалей.

Где пишем, кто диктует

В этом году для Тотального диктанта в Твери подготовлено две площадки. Традиционная - корпус филфака ТвГУ (проспект Чайковского, 70) и новая - большой читальный зал библиотеки имени Горького (Свободный переулок, 28).

Площадка в Горьковке - с обязательной регистрацией. Регистрация для участия в акции в здании филфака не обязательна, но о своём участии всё же нужно заявить на сайте акции.

Участников рассадят в шахматном порядке. Перед этим всем измерят температуру, при необходимости выдадут маски и дадут продезинфицировать руки. Перед началом диктанта покажут фильм «Обещания» об акции «Тотальный диктант».

Читать диктант в Горьковке будет победитель Чемпионата России по чтению вслух на русском языке «Открой рот» в 2018 году, тверская радиоведущая Екатерина Романцева. С тем же, кто станет диктовщиком на филфаке, организаторы обещают определиться в ближайшее время.

Ещё одна площадка будет организована в загородном отеле «Завидово» (Конаковский район, городское поселение Новозавидовский, деревня Тешилово, 45А). Акцию проведут только для постояльцев. Читать диктант там будет настоящая звезда - актриса Ирина Безрукова.

Как зарегистрироваться

Регистрация участников ведётся на сайте Тотального диктанта. Зайдя на сайт, выберите в шапке главной страницы город Тверь (если местоположение не определилось автоматически).

Перейдя на страницу своего города, щёлкните по ссылке «Площадки». Выбрав одну из двух, пройдите несложную процедуру регистрации, следуя указаниям на сайте.

Как написать диктант дома на бланке

Формат #пишемдома подразумевает, что участник сможет написать диктант на фирменном бланке от руки и потом сдать его на проверку в один из проверочных городских пунктов или же проверить самостоятельно.

Скачать бланк можно самостоятельно на сайте. Прокрутите вниз главную страничку и нажмите на кнопку «Скачать бланк». Потом просто распечатайте его. Если у вас нет такой возможности, диктант можно написать и на любом листе бумаги. Нужно будет скачать бланк и оформить шапку по его подобию.

На бланке Тотальный диктант можно написать на официальных пунктах акции в Твери и дома. Фото: Мария ЛЕНЦ

Заранее зарегистрируйтесь на сайте, а 10 апреля, в день Тотального диктанта-2021, авторизуйтесь: войдите в личный кабинет на сайте, нажав на слово «Вход» в правом верхнем углу страницы.

Подключитесь к онлайн-марафону Тотального диктанта 10 апреля в 14:00. Кнопка для перехода на страницу с марафоном появится на главной странице сайта 10 апреля.

После написания диктанта потребуется сдать работу в пункт городской проверки. Это нужно сделать в срок до 13 апреля включительно. Результаты станут известны после 21 апреля в личном кабинете на сайте акции. Однако об организации работы таких пунктов в Твери пока неизвестно. А потому проще будет воспользоваться другой возможностью: проверить работу самостоятельно, сверив свой текст с эталонным или просмотрев онлайн-разбор диктанта на сайте. Онлайн-разборы пройдут с 14 по 17 апреля, о времени организаторы сообщат на сайте отдельно.

Как написать диктант онлайн

Чтобы принять участие в проверке грамотности не выходя из дома, тоже нужно зарегистрироваться. Прокрутите немного вниз главную страничку сайта Тотального диктанта. Перейдите по ссылке «Онлайн-диктант Регистрация». Вам предложат авторизоваться.

Это можно сделать через одну из соцсетей, что удобно и быстро, либо стандартным образом: логин (адрес электронной почты или телефон) и пароль. Далее нажмите на кнопку «Зарегистрироваться на онлайн-марафон или онлайн-диктант».

Онлайн-диктант будет доступен для написания 10 апреля с 7:00 до 23:59 (МСК). Чтобы поучаствовать, авторизуйтесь на сайте, нажав на слово «Вход» в правом верхнем углу страницы. Диктант придётся писать (читай: набирать) в специальном окошке на сайте, которое появится в этот день.

Окончив работу, нужно будет нажать кнопку «Проверить». Через некоторое время оценка за онлайн-диктант появится в личном кабинете в разделе «События».

Очникам результаты проверки будут доступны на сайте диктанта в личном кабинете в течение двух недель после акции.