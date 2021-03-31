В Твери студенты жарили пожарские котлеты, ставшие брендом Тверской области

В Твери студенты-повара готовили пожарские котлеты. Фото: Степан КАМЕНЕВ

25 марта в Тверском колледже сервиса и туризма проходил ежегодный конкурс профессионального мастерства среди студентов из разных районов Тверской области. Семь начинающих профессионалов готовили пожарские котлеты и слойки Вульфа (слоёное тесто, фрукты). Каков же подлинный рецепт котлеты, которая уже пятый год является одним из брендов Тверского региона?

На кухне в Тверском колледже сервиса и туризма было в прямом смысле жарко. Юные повара, не теряя ни секунды, тёрли хлеб для панировки, готовили фарш, сооружали гарниры. За их работой наблюдали члены жюри, которые сразу замечали ошибки поварят.

Конкурс профмастерства среди студентов проходит ежегодно. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Уже пять лет прошло с того момента, как в Тверской области активно развивают туризм, народ проявляет интерес к этому блюду. Этому способствует и фестиваль «У Пожарского в Торжке» на родине котлеты.

Популяризацию этого блюда связывают с фамилией владельца трактира и гостиницы в Торжке Пожарского. А обессмертили котлету в сухарях, которую сначала готовили из телятины, а потом начали из курицы, строчки Александра Пушкина, написанные в 1826 году другу – библиографу Сергею Соболевскому:

На досуге отобедай

У Пожарского в Торжке,

Жареных котлет отведай

И отправься налегке.

Начинающие повара экспериментировали с гарнирами. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В современной рецептуре используют филе курицы, которое пропускают через мясорубку или рубят в комбайне. Размер сухарей для панировки все определяют на свой вкус.

Повар Александр Жучков, который трудится шеф-поваром одного из ресторанов в Конаковском районе, отметил, что студенты разных курсов пока ещё не набрались достаточного опыта.

Повар Александр Жучков, член жюри конкурса. Фото: Степан КАМЕНЕВ

– Даже панировочные сухари можно лучше приготовить, – отметил Александр Жучков. – Но, вообще-то, работать с курицей сложно и опытным поварам.

На мой вопрос по поводу рецепта пожарских котлет повар назвал несколько важных моментов.

– Это вкусно, сытно. Обязательно нужно добавлять внутрь сливочное масло, чтобы были сочными. И важно, чтобы в фарш входило не только белое мясо, не только грудка, но и другие части тушки, тогда котлета вкуснее, – рассказал Александр Владимирович.

Студент Михаил Смирнов за работой. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Начинающий повар Михаил Смирнов использовал в фарше куриное филе и бедро, половину брикета масла, соль, сливки, замоченный в сливках хлеб. Всё промололи, отбили и сформировали котлеты. Котлеты обваляли в сухарях, обжарили и отправили запекаться.

– Нет ни секунды свободной, надо всё время что-то делать. Нет времени ни на что отвлекаться. Но такие соревнования помогают сконцентрироваться и выработать быстроту нарезки, умение контролировать ситуацию на кухне, – рассказал о своих впечатлениях Михаил.

Студент Михаил Смирнов учится на 4-м курсе в Тверском колледже сервиса и туризма. Сейчас готовится к участию в национальном этапе конкурса «World Skills Russia» от Тверской области. Признаётся, что и сам любит покушать пожарские котлеты из-за того, что они сочные. «Мы сейчас с жюри разрезали, из неё прям сок вытекал», – с улыбкой пояснил Михаил.