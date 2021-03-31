«ГЕРС Технолоджи»: выход на новый уровень работы и потребность в кадрах

Тверская научно-производственная компания «ГЕРС Технолоджи» осваивает новые технологии и готовит уникальных специалистов. Фото: Степан КАМЕНЕВ

ООО «ГЕРС Технолоджи» в прошлом году отметило десятилетний юбилей и стало одним из самых передовых предприятий региона, развивающих науку и технологии на Тверской земле.

Из истории «ГЕРС Технолоджи»

За 10 лет работы «ГЕРС Технолоджи», опираясь на опыт предшественника - ВНИИГИС, Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института геофизических исследований геологоразведочных скважин - стал одним из лидеров среди российских и иностранных компаний, которые разрабатывают и производят MWD/LWD системы, предназначенные для сопровождения строительства нефтяных и газовых скважин.

На базе компании «ГЕРС Инжиниринг» в городе Нижневартовске тестируют и применяют изготовленные в Твери комплексы по контролю за процессом бурения и навигацией при бурении наклонно-направленных и горизонтальных скважин. Такое взаимодействие позволяет ставить четкие задачи по разработке новых опытных образцов оборудования, их созданию с нуля и внедрению в процесс за короткое время.

С 2020 года компания «ГЕРС Технолоджи» перешла в юрисдикцию Тверской области, таким образом она пополняет бюджет региона и создает рабочие места для жителей города и области. Также компания прорабатывает с областным руководством и региональным Министерством экономического развития вопрос о выделении участка земли под строительство нового предприятия. Кроме того, «ГЕРС Технолоджи» неоднократно участвовал в Санкт-Петербургском экономическом форуме, представляя Тверской регион.

На сегодняшний день «ГЕРС Технолоджи» не только имеет статус импортозамещающей компании, но и наращивает выпуск импортозамещающей аппаратуры MWD/LWD систем. А также разрабатывает и испытывает роторно-управляемые системы для наклонно-направленного и горизонтального бурения, которые востребованы у ведущих российских компаний. Среди них «Газпром», «Газпром нефть», «Лукойл», «Роснефть», ИНК, «Новатэк». Всё это делается с применением системы бережливого производства.

Вопреки коронавирусу

«ГЕРС Технолоджи» вошел в список 222 предприятий, которые продолжали работать в период пандемии. Благодаря этому он обеспечил требуемые объемы выпуска продукции для бесперебойной работы, сохраняя при этом минимальную численность на производстве и выполняя требования удаленной работы. «ГЕРС Технолоджи» имеет стратегическое значение для развития региональной экономики.

В научно-производственном комплексе «ГЕРС Технолоджи» производят не только скважинные приборы, но и весь комплекс наземной аппаратуры, осуществляющей контроль за работой приборов в процессе бурения. Для этого компания приобретает станки лучших мировых и российских производителей.

«ГЕРС Технолоджи» - абсолютно самодостаточная компания, специалисты которой разрабатывают, изготавливают и собирают приборы. Выполняют полный комплекс работ: с момента зарождения замысла до его воплощения в готовом к использованию приборе. И здесь немаловажную роль для постановки задач от момента зарождения до его воплощения играет учредитель компании Илья Александрович Разумов.

Новые кадры = новые перспективы

В настоящий момент «ГЕРС Технолоджи» планирует увеличить объемы выпуска продукции, для чего необходимо привлечь новых специалистов. Требуются разработчики электроники, инженеры электроники, специалисты на высокотехнологичную пайку плат, специалисты-инженеры по металлообработке различных специализаций. А также программисты, специалисты физико-математических и инженерных специальностей.

«ГЕРС Технолоджи» с удовольствием приглашает на практику студентов высших и средних специальных учебных заведений. Здесь они могут понять специфику работы и выбрать профессию по специализации.

Тверская компания планирует обратиться в деканаты тверских вузов, чтобы можно было централизованно брать на практику студентов с возможностью дальнейшего трудоустройства. У работы много особенностей, которые возможно понять только при погружении в нее, а заодно решить, интересно это или нет. Постичь основы процесса можно, имея базовое высшее техническое образование.

В «ГЕРС Технолоджи» сейчас около 80 специалистов из разных отраслей: металлообработчики, программисты, электронщики, механики, математики, дизайнеры программ. В коллективе царит командный дух, все работают с интересом и, что называется, на результат. Среди работников есть те, кто только два-три года трудится на производстве, и те, кто много лет отдал геофизической сфере и конкретно работе в «ГЕРС Технолоджи».

Степанов Алексей Петрович, токарь 6 разряда.

Имеет 42-летний трудовой стаж работы на токарном оборудовании, из них 20 лет работает в геофизической области. Охотно делится опытом и обучает молодых специалистов тонкостям токарного дела.

Степанов Алексей Петрович, токарь 6 разряда. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Пушкарев Антон Валерьевич, начальник конструкторского отдела.

Имеет опыт работы конструктором, вырос от рядового конструктора до начальника конструкторского отдела, успешно решал задачи в приборостроении.

Пушкарев Антон Валерьевич, начальник конструкторского отдела. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Крюков Олег Борисович, оператор станков с программным управлением 3-го разряда.

C молодого возраста пришел в геофизическую отрасль. За 15 лет освоил токарно-фрезерную группу станков с ЧПУ (числовым программным управлением) и на сегодняшний день является самым квалифицированным специалистом на данном видео оборудования.

Крюков Олег Борисович, оператор станков с программным управлением 3-го разряда. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Кандидатов Сергей Александрович, токарь 6-го разряда.

Имеет 54-летний (!) трудовой стаж на данном виде оборудования, из них 17 лет работает в геофизической области. Огромный опыт в различных приемах токарного дела.

Кандидатов Сергей Александрович, токарь 6-го разряда. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Капустин Анатолий Васильевич, фрезеровщик 4-го разряда.

Трудовой стаж работы на фрезерном оборудовании – 45 лет, из них 21 год работает в геофизической области. Обучает молодых специалистов фрезерному делу.

Капустин Анатолий Васильевич, фрезеровщик 4-го разряда. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Новцев Николай Викторович, оператор станков с программным управлением 3-го разряда.

Имеет стаж работы в токарной обработке 14 лет. Достиг высокого уровня мастерства в работе на токарных станках с ЧПУ. На сегодняшней день ему доверено сложнейшее техническое оборудование, позволяющее осуществлять процесс глубокого сверления.

Новцев Николай Викторович, оператор станков с программным управлением 3-го разряда. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Для того чтобы быть успешными на рынке геофизических услуг, важно растить свои кадры. В «ГЕРС Технолоджи» вкладывают время и знания в начинающих специалистов. Ветераны передают свой опыт новичкам, посвящая их в тонкости технологического процесса. Есть множество примеров, когда люди приходили в организацию на небольшую должность и становились руководителями отделов. Кадры, выращенные на предприятии, помогают сплоченному коллективу вместе идти вперед.

Ситников Александр Владимирович, оператор станков с программным управлением 2-го разряда.

В 2018 году пришел на работу учеником оператора станков с программным управлением, в апреле 2019-го получил 2 разряд, за это время освоил техническую документацию и научился по ней составлять программы для запуска деталей на станок.

Ситников Александр Владимирович, оператор станков с программным управлением 2-го разряда. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Мильченко Марина Павловна, менеджер проектов. Работает в компании с декабря 2020 года, осуществляет управление проектами и параллельно внедряет инструменты бережливого производства.

Мильченко Марина Павловна, менеджер проектов. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В августе 2020 года компания «ГЕРС Технолоджи» закупила новый станок, который позволяет сверлить в металле отверстия глубиной до четырех метров. Из-за того что станок имеет большие габариты, он не помещался в существующий цех, и поэтому вокруг него пришлось строить новое здание.

Тон работы задало молодое руководство научно-производственного комплекса «ГЕРС Технолоджи». Благодаря их энергии был сделан еще один шаг на пути развития сектора металлообработки. Директор Олег Николаевич Сергеев при освоении новых видов оборудования может вместе с рабочими увлеченно разбираться в технологии. И вот за пять месяцев интенсивной работы к февралю 2021 года удалось освоить новую технологию и начать выпуск деталей, применяя технологию глубокого сверления. Неслучайно за 10 лет с помощью оборудования, произведенного в Твери, пробурили и разведали более 1,5 тысяч скважин.

«ГЕРС Технолоджи» уделяет особое внимание не только научной работе, которая позволяет производить еще более совершенные и высокоточные приборы. На предприятии также внедряют систему бережливого производства, которая позволяет минимизировать все виды потерь и вовлечь всех сотрудников в процесс оптимизации. Это новое и перспективное направление деятельности на «ГЕРС Технолоджи». Оно поможет тверским производителям стать еще более конкурентоспособными и эффективными, ведь в России бережливое производство распространено не столь широко.

Наука открывает новые горизонты

При участии учредителя компании «ГЕРС» Владимира Искандеровича Денисова в Российском государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе был открыт «Научно-образовательный центр инженерно технико-технологического сопровождения строительства наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин», чтобы студенты могли обучаться на оборудовании «ГЕРС Технолоджи». Специалисты «ГЕРС Технолоджи» написали учебные программы, создали комплект техники для практических занятий.

В настоящее время подготавливается к печати большая книга по бурению «Бурение скважин. Геолого-технологические исследования скважин. Забойные телеметрические системы». Сейчас издание проходит этап редактуры и корректуры. В коллектив авторов, который возглавляет главный научный сотрудник Российского государственного геологоразведочного университета, доктор технических наук Николай Федорович Рязанцев, входят директор ООО «ГЕРС Технолоджи» Олег Николаевич Сергеев и учредители компании ООО «ГЕРС Инжиниринг» Илья Александрович Разумов и Владимир Искандерович Денисов. Кстати, профессор Николай Федорович пишет стихи о геологоразведочной сфере. В предисловии к книге они будут опубликованы впервые.

Компания «ГЕРС Технолоджи» развивается не только как одно из ведущих предприятий региона, но также как площадка для реализации научного потенциала территории. В коллективе пять человек имеют научную степень. Многие работники пишут научные статьи, всего с 2010 года оформили 13 патентов на изобретения.