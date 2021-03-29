Тверская область в новом Национальном экологическом рейтинге: Социальная экология - хорошо, а промышленная - не очень

Природными красотами наш регион богат, а экологию улучшить никогда не помешает. Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверская область улучшила свою позицию в Национальном экологическом рейтинге. По итогам зимы 2020-2021 годов мы оказались на 45-м месте среди 85 субъектов РФ. По сравнению с предыдущим рейтингом (за осень-2020) наш регион поднялся на три позиции. За год (с зимы 2019-2020) - на восемь позиций (тогда мы были лишь на 53-м месте).

Напомним, Национальный экологический рейтинг составляет общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» с 2008 года. Рейтинг обновляется четырежды в год - по сезонам. В основу оценочной модели легла теория ноосферы Владимира Ивановича Вернадского: составители исходят из утверждения, что на развитие биосферы в первую очередь влияет разумная деятельность человека, которая теперь неотрывна от природных процессов.

Динамика индекса Тверской области в национальном экологическом рейтинге. Графика: greenpatrol.ru

В конце марта 2021 года «Зелёный патруль» опубликовал рейтинг по итогам прошедшей зимы. Лидерами списка стали Тамбовская и Белгородская области, Республика Алтай, Курская область Алтайский край. Аутсайдерами - Забайкальский край, Челябинская область, Красноярский край, Омская и Иркутская области. Москва - на шестом месте. Санкт-Петербург - на девятом.

Общий индекс - 60 баллов

Место в общем рейтинге каждый регион занимает исходя из баллов сводного экологического индекса. 60 баллов - таков сводный индекс Тверской области по итогам прошедшей зимы. Это далеко не самый высокий балл, но нельзя не отметить, что он стал наивысшим с 2008 года - за всю историю рейтинга.

Общий индекс включает оценки по трём направлениям: природоохранному, социально-экологическому и промышленно-экологическому индексам. Каждое из направлений оценивается по нескольким категориям.

Природоохранный индекс - 56 баллов

Категория «Вода и водные ресурсы» - один плюс. Позитивную оценку регион получил за обновление системы водоснабжения в сёлах Кимрского района Ильинском и Устиново.

«Особо охраняемые природные территории» - два плюса. Первый - за присвоение статуса особо охраняемой природной территории местного значения «Коровьему пляжу» в деревне Видогощи Калининского района. Второй плюс регион получил за утверждение границ ещё 15 особо охраняемых территорий.

«Биоресурсы» - три плюса. Их мы получили за выпуск на волю более 20 особей благородных и пятнистых оленей в Зубцовском районе, а также за видео этого события, которое разлетелось по новостным лентам (пропаганда тоже важна). Третий плюс - за акцию школьных лесничеств «Покорми птиц зимой».

Регион не получил оценок по категориям «Атмосфера и воздух», «Земельные ресурсы и почва», «Биоразнообразие» и «Климат».

За биоресурсы нам поставили три плюса, а вот за биоразнообразие - ноль. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Социально-экологический индекс - 74 балла

«Среда обитания» - один плюс. Получили за указанное выше обновление системы водоснабжения в сёлах Кимрского района.

«Власть» - три плюса. Два из них - за утверждение особо охраняемых природных территорий, и ещё один - за перевод четырёх участков общей площадью 471,1 гектара из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда. Участки расположены в Ржевском и Максатихинском районах.

«Информационно-психологический климат» - два плюса. За официальные публикации регионального правительства об успехах по восстановлению лесов и за информирование населения о работе мусорного оператора «Тверьспецавтохозяйство».

«Образование и культура» - шесть плюсов. Отмечены были различные экологические уроки в школах, встречи экологических молодёжных объединений и конкурсы экологической направленности.

«ЖКХ» - один плюс за работу по модернизации водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста в Твери. «Закон и порядок» - два плюса. За ликвидацию несанкционированной свалки в деревне Алексеевское под Тверью и ликвидацию незаконно установленного забора, преграждавшего путь жителей деревни Камушки Вышневолоцкого городского округа к озеру Пудоро.

Регион не получил оценок по категории «Гражданское общество».

Промышленно-экологический индекс - 45 баллов

«ТБО» - пять плюсов. За установку контейнеров для раздельного сбора мусора в тверских парках и увеличение количества контейнерных площадок. За сбор и отправку на переработку «добрых крышечек» (акция по сокращению количества захораниваемого пластика). За отправку на переработку пластиковых касок с Конаковской ГРЭС. За конкурс «Ёлки-вилки или старые вещи на новый лад» (конкурс поделок из уже использованных материалов, состоялся в тверской Горьковке).

«Ответственность бизнеса» - один плюс: Калининская АЭС получила сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.

Регион не получил оценок по категориям «Промышленная среда», «Наука и инновации», «Экологическая модернизация», «Продукция и услуги» и «Промышленные отходы».

А КАК У СОСЕДЕЙ

Ярославская область - 18-е место, сводный индекс 65

Вологодская область - 21-е место, сводный индекс 64

Новгородская область - 29-е место, сводный индекс 63

Смоленская область - 44-е место, сводный индекс 60

Тверская область - 45-е место, сводный индекс 60

Псковская область - 55-е место, сводный индекс 58

Московская область - 78-е место, сводный индекс 50

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Наталья СЕРДИТОВА, доктор географических наук, профессор ТвГУ:

- Подобные исследования - вещь, безусловно, хорошая. Любая попытка обратить внимание граждан и власти на состояние экологии однозначно полезна. Цель таких исследований - показать: мы можем жить лучше. Но тут же возникает момент, который не даёт прислушаться к этому рейтингу всерьёз: а как он простимулирует нас к шагам на улучшение экологии? Он может немного подогреть интерес к теме, но что дальше? Услышат ли об этом исследовании на местах? Взаимосвязи с руководителями регионов тут, я вижу, нет. Немного настораживает и отсутствие источников информации высокой степени достоверности, отсутствие серьёзных показателей. Однако, если сравнивать с исследованиями, строящимися по аналогичным методикам, можно сказать, что практически во всех них мы находимся где-то в середнячках, как и в данном рейтинге «Зелёного патруля». Что, в общем-то, логично. Ситуация в нашем регионе не патовая. В конце концов, у нас просто нет такой промышленности, которая могла бы убивать экологию. Но при этом всё могло бы быть гораздо лучше. Поэтому необходимо говорить о том, что и как нужно сделать, чтобы экология улучшилась, каким образом стимулировать власть принимать верные решения в этой сфере.