Вакцины «Спутник-V», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак»: Как работают и в чём отличие - объяснил главный внештатный эпидемиолог Тверской области

Каждая вакцина имеет свои особенности. Сегодня в вакцинальных центрах Тверской области делают прививки "Спутником-V". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Спутник-V», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак» - о том, в чём отличие российских противокоронавирусных вакцин, как они действуют и какой из них лучше привиться, рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Тверской области Александр Раздорский.

Главный внештатный эпидемиолог регионального Минздрава, главврач Областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Александр Раздорский. Фото: Виктория ТУШКОВА

«Спутник-V»

«Спутник-V» (или «Гам-КОВИД-Вак») - это уже хорошо известная всем вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи. По мнению Александра Раздорского, эта вакцина является первой по эффективности и безопасности не только в России, но и в мире.

- Не случайно более пятидесяти стран, входящих в ООН, одобрили применение «Спутника-V» на своей территории, - отмечает главный внештатный эпидемиолог Минздрава.

«Спутник-V» - двухкомпонентная аденовирусная векторная вакцина.

- Это значит, что средством доставки информации об антигене (вещество, против которого вырабатывается иммунитет. - Ред.) являются аденовирусные частицы, - рассказывает Александр Раздорский. - Это рекомбинантные (гибридные, полученные генной инженерией. - Ред.) частицы, лишённые способности к размножению. Они никоим образом не оказывают негативного воздействия на организм. Их задача - доставить информацию об антигене, чтобы иммунитет начал вырабатывать защиту - ответную реакцию, которая позволит нам быть невосприимчивыми к коронавирусу. Не только к какому-то конкретному штамму, а в целом к коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2 .

Вакцина имеет возможность работать против разных мутаций коронавируса, так как мутации затрагивают преимущественно внутреннюю структуру вируса. Вакцина же построена на антигене, который содержится в его поверхностных структурах. Поэтому можно говорить о том, что вакцина формирует более эффективный иммунитет, чем тот, что получен в результате болезни. По заявлениям производителя, иммунитет после прививки «Спутником-V» должен сохраняться до полутора-двух лет.

Иммунитет после прививки «Спутником-V» должен сохраняться до полутора-двух лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«ЭпиВакКорона»

Это однокомпонентная синтетическая вакцина против COVID-19, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. «ЭпиВакКорона» также прошла все доклинические и клинические испытания, подтвердив свою безопасность и эффективность. Производитель заявляет, что иммунитет после прививки «ЭпиВакКорона» должен сохраняться минимум около полугода.

Сегодня этот препарат только запускается в промышленное производство.

- По заявлению федерального Минздрава, вакцина будет вскоре поступать в гражданский оборот, но пока в существенно меньшем количестве, чем «Спутник-V», - рассказывает Александр Раздорский. - Такое решение на настоящий момент есть здравый стратегический ход, который позволит защитить население страны на долгосрочную перспективу.

Дело в том, что «ЭпиВакКорона» должна оказать помощь в массовой вакцинации позже.

- Вакцинация «Спутником-V» сегодня является не только профилактическим, но и противоэпидемическим мероприятием, - объясняет главный внештатный эпидемиолог Минздрава. - Сейчас мы останавливаем распространение коронавируса. Впоследствии мы не сможем проходить ревакцинацию с применением этой же самой вакцины. Она сделана на основе аденовируса, и к ней тоже выработается иммунитет. Поэтому впоследствии мы все привьёмся «ЭпиВакКороной» - в рамках ревакцинации, когда нам потребуется иммунитет усилить и укрепить.

«Ковивак»

Вакцина производства Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Михаила Чумакова. О применении вакцины «Ковивак» сегодня говорить ещё преждевременно.

- Это инактивированная, «убитая» вакцина, содержащая цельный белок коронавируса. Но он, подчёркиваю, не активный, - говорит Александр Раздорский. - Сейчас вакцина только проходит третий этап клинических испытаний, и её запуск в гражданский оборот пока откладывается. Поэтому сегодня, когда мы говорим о массовой вакцинации, мы всё-таки имеем в виду вакцинацию «Спутником-V».

Перспективы: детская вакцина и «Спутник Лайт»

Как известно, сегодня в России прививают от коронавируса только людей старше 18 лет.

- Это не потому, что есть информация, что вакцина детям вредна. Просто она не испытывалась на младшей возрастной группе, - отмечает Раздорский. - Но в скором времени в России появится и детский препарат. Институт Гамалеи, производитель вакцины «Спутник-V», запускает клинические испытания детского препарата для назального (капельный, через нос. - Ред.) применения.

Сегодня вакцинируют только взрослых людей. Для детей и подростков младше 18 лет разрабатывается отдельный препарат. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кроме того, институтом Гамалеи уже разработана ещё одна вакцина - однокомпонентный препарат «Спутник Лайт». Он проходит клинические испытания.

- Вакцинация будет однократной в отличие от двухкомпонентного «Спутника-V», но «Спутник Лайт» обеспечит менее долгосрочный иммунитет - максимум на пять-шесть месяцев, - уточнил главный внештатный эпидемиолог. - Этот препарат будет использоваться только за пределами Российской Федерации в целях экстренной противоэпидемической меры в случае возникновения вспышек ковида.

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