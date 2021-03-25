«Не путайте выгорание с хамством»: Главный внештатный эпидемиолог Тверской области поговорил без галстуков со студентами-медиками

Говорили о медицине, ковиде, прививках и немного о личном. Фото: Виктория ТУШКОВА

25 марта студенты Тверского медицинского колледжа встретились с главным внештатным эпидемиологом регионального Минздрава, главврачом Областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Александром Раздорским. Встреча прошла, что называется, без галстуков.

«Встреча без галстука» - это авторский проект медколледжа. Студенты и их гости пытаются беседовать на равных, в неформальной обстановке. Визит Александра Раздорского к будущим медикам стал первой встречей с приглашённым гостем с начала пандемии.

Пандемия и вакцины

Александр Раздорский пришёл на встречу, буквально, без галстука и настроен был дружелюбно. Вот только неформальной беседу поначалу было назвать сложновато. Студенты, которые вели встречу, немного нервничали. Вопросы вначале задавались исключительно «социально значимые».

Это, в общем-то, неплохо. Тот, кто хоть раз беседовал с Александром Раздорским, знает, что на вопросы он отвечает подробнейшим образом. Разжёвывает и в рот кладёт, как говорят педагоги. Собственно, небольшую лекцию и напомнила первая часть беседы. Но лекцию интересную. И если собравшиеся в актовом зале студенты её действительно слушали, в их светлых головах должно отложиться много важной информации.

Например, о постоковидном синдроме (патологическом состоянии после коронавируса) и механизмах действия всех трёх российских антиковидных вакцин. Будущим медикам эта информация важна не только для собственного развития. Они - активные участники волонтёрского движения. И чем больше знают, тем больше смогут объяснить другим.

Встреча без галстуков прошла в стенах Тверского медицинского колледжа. Фото: Виктория ТУШКОВА

Привился сам – расскажи соседям

Освоившись, студенты стали задавать более личные вопросы. Например, привился ли главный внештатный эпидемиолог Тверской области сам.

- Несколько лет назад я сам столкнулся с серьёзным заболеванием. И когда началась пандемия и вакцинация, я пошёл вакцинироваться. Ещё до начала массовой прививочной компании – в рамках третьего этапа клинических испытаний «Спутника-V», - откровенно рассказал Александр Раздорский. – Я знал, что вакцина безопасна, и что скоро придется организовывать процесс вакцинопрофилактики в Тверской области. Сделать это будет невозможно, не привившись самому. Привился не только я, привились все мои родственники, близкие, друзья, даже соседи, которых я убедил в необходимости вакцинации.

О себе, профессиональном выгорании и хамстве

Что уж точно разрядило обстановку, так это блиц-опрос, который устроили студенты своему гостю. Александр Раздорский, согласно законам жанра, отвечал кратко и начистоту.

- Ваш секрет успеха?

- Честность.

- Любимая книга?

- Стругацкие, «Пикник на обочине».

- Чего вы больше всего боитесь?

- Одиночества.

- Какую музыку слушаете?

- Разную, но в основном рок.

- Что вы понимаете под словом любовь?

- Доверие.

- Как бы вы описали себя одним словом?

- Зануда, - улыбнувшись, ответил Александр Раздорский.

А что? Поучительно: остаться обычным человеком, находясь на руководящей должности, в условиях большой ответственности. В медицинской среде это особенно важно: даже студенты уже наслышаны о профессиональном выгорании и деформации.

- Я сам ещё с этим не сталкивался, - ответил на вопрос о профвыгорании главный областной эпидемиолог. – Но явление это действительно существует. Я наблюдал это даже среди коллег. Но не надо путать профессиональное выгорание с профессиональным хамством, думая, что к пациенту можно относиться плохо, оправдывая это выгоранием или моральной травмой. Чтобы преодолеть профессиональное выгорание, главное – сохранить мотивацию к тому, что ты делаешь. Вне зависимости от того, в каких условиях мы работаем, нужно помнить, для чего мы идём на работу.

Александр Раздорский был откровенен. Фото: Виктория ТУШКОВА

Приходите к нам работать

- Что бы вы пожелали молодым студентам, которые только начали учиться в этом году? – спросили старшего коллегу ведущие.

- Поскорее закончить учиться и прийти к нам работать! – ответил Александр Раздорский.

Главный внештатный эпидемиолог питает большие надежды относительно подрастающего поколения. Сообщил, что всегда открыт для вопросов студентов в социальных сетях.

- Эмоции после общения со студентами самые положительные, - признался Александр Раздорский «КП»-Тверь» по завершению встречи. – Я понимал, что на каждый заданный вопрос должен дать ответ. Потому что они учатся, глядя на нас. Формируют свои цели. Нынешние студенты плечом к плечу с врачами работали в «красной зоне» и поликлиниках. Почувствовали всё на себе. И я вижу, что их это не напугало. Они полностью отдавали себе отчёт, куда идут и зачем идут. И это только укрепило их в желании посвятить себя медицине.