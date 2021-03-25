Изменения в бюджет области и избирательный кодекс, создание четырёх муниципальных округов

На заседании парламента региона. Фото: ЗСТО

В начале заседания 25 марта парламентариям был представлен отчёт начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области о деятельности полиции в 2020 году.

Также перед депутатами с докладами об итогах работы за год выступили уполномоченные по правам человека, правам ребёнка и защите прав предпринимателей. На заседании были поддержаны решения о создании четырёх муниципальных округов, Лихославльского, Рамешковского, Спировского и Молоковского.

- Создание новых муниципальных образований целенаправленно оптимизирует организацию органов местного самоуправления. При этом совершенствуется и повышается эффективность управления, идет сокращение административно-управленческого аппарата и затрат на его содержание. Но главное - предусматривается порядок правопреемства, поэтому не затрагиваются интересы жителей преобразованных районов. Отмечу очень позитивный момент – у каждой администрации есть свои пути решения возникающих вопросов. К примеру, в Рамешках планируют развивать институт старост для прямой связи с населением, и это очень перспективно, на мой взгляд. Также радует тот факт, что решение об образовании муниципальных районов принимают сами жители, которые взвешивают все «за» и «против». Это говорит о том, что нет равнодушия, но есть ответственность и стремление к развитию своей территории, - отметил Заместитель Председателя Законодательного Собрания Тверской области Александр Клиновский.

Также, были приняты поправки в бюджет региона. В частности, почти на 135 миллионов рублей увеличиваются бюджетные ассигнования на обеспечение единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне отдельным категориям граждан, включая инвалидов и участников войны, блокадников, несовершеннолетних узников концлагерей, вдов погибших и умерших участников войны, тружеников тыла, детей войны. В прошлом году по инициативе губернатора области Игоря Рудени в связи с 75-летием Победы труженикам тыла, вдовам умерших инвалидов и участников войны и детям войны впервые были предоставлены единовременные выплаты к празднику. В этом году они вновь получат эту поддержку, сохраняется и размер выплаты – 3 тысячи рублей. Таким образом, выплаты к празднику Великой Победы получат свыше 69 тысяч детей войны. Это жители области, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года. Сам статус «дети войны» был учрежден в регионе в 2019 году по инициативе фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

- По нашему пути пошли многие регионы, и центральной России и за Уралом, сейчас уже порядка тридцати субъектов приняли соответствующие законы. И в обеспечении этого закона, в обеспечении этой инициативы губернатор предложил сохранить выплаты прошлого года на том же уровне. Люди, которые потеряли своих родителей в годы войны или те, чьи родители воевали, а они родились в этот период – они получат такую выплату-подчеркнул Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

Спикер Заксобрания Сергей Голубев. Фото: ЗСТО

- Это наш с вами общий долг – с чувством глубокого уважения делать все, что можно для нашего старшего поколения, которое прожило очень непростую жизнь и особенно нуждается в поддержке. Это поколение для нас бесценно, - считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Приняты сразу два закона, вводящих налоговые льготы для резидентов территории опережающего социально-экономического развития в Кувшиново. В соответствии с принятыми поправками, организации–резиденты на десять лет освобождаются от налога на имущество. Также законом Тверской области устанавливается льготный режим налогообложения для резидентов.

- Эти решения приняты, и теперь в течение более чем 10 лет резиденты могут пользовать не только льготой по налогу на прибыль региональной, но и федеральной, что не является потерей нашего областного бюджета. Очень правильное решение принято об освобождении на эти налоговые периоды также от налога на имущество. Это даст возможность инвесторам принять решения (они уже предварительно их приняли): построить новые объекты, создать новые рабочие места. А это, по расчетам, – более тысячи рабочих мест, что довольно много не только для Кувшиново, но и для Тверской области-считает сенатор РФ от Тверской области Андрей Епишин.

Во втором и окончательном чтении одобрены изменения в избирательный кодекс Тверской области. Например, предусмотрено проведение выборов на территории региона в течении нескольких дней, уточнён порядок назначения наблюдателей в избирательные комиссии. Также устанавливается, что кандидат на должность губернатора Тверской области, кандидат на должность главы муниципального района, главы городского округа, главы муниципального округа должен представлять сведения о цифровых финансовых активах, цифровой валюте.

Парламентарии поддержали проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (в части повышения эффективности политики содействия занятости населения и развитию рынка труда Российской Федерации)».

Накануне этот проект обсуждался в Законодательном Собрании с участием специалистов Главного управления по труду и занятости населения Тверской области, представителей общественности, профсоюзов и бизнес-сообщества.