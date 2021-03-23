«Мисс Тверь – 2021»: выбираем самую красивую девушку города вместе с «Комсомолкой»

Онлайн-голосование в рамках конкурса «Мисс Тверь -2021» на приз «Комсомольской правды» стартовало.
Фото: Ирина ТАРАСОВА
23 апреля в Твери пройдёт традиционный ежегодный конкурс красоты «Мисс Тверь – 2021». За звание первой красавицы города будут бороться 15 очаровательных девушек в возрасте от 16 до 20 лет, прошедшие большой конкурсный отбор.
По традиции «Комсомольская правда», как информационный партнер, объявляет на своем сайте онлайн-голосование и выбирает свою «комсомольскую» красавицу.
Победительницей станет участница, набравшая наибольшее количество «лайков»-голосов наших читателей.
На торжественной церемонии, которая пройдет вечером 23 апреля в ДК «Химволокно», красавица получит диплом от «Комсомольской правды» и призы.
Дорогие читатели, переходите по этой ссылке и голосуйте за понравившуюся конкурсантку!
Итоги голосования мы подведем 23 апреля в 00 часов.
Организатор конкурса красоты - модельное агентство New Fashion Look: www.new-fashion-look.ru
Фотостудия: New Fashion Look
@photostudio.newfashionlook Фотограф: Анастасия Попова 8-915-741-56-37 @haskoo_
Визажисты, стилисты по волосам:
- Анастасия Солнечная @style.by.solnechnaya
- Сюзанна Ворсканян @make_up_kosma
- Елизавета Матросова @lyss.muah
- Джемма Арутюнян @jemma_makeupartist
- Валерия Сафронова @valessa_mua
- Анастасия Рыбакова @lape_makeover
- Виктория Хланта @barbaris_makeup
- Анастасия Зинченко @beloved.visage.smm