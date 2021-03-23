«Мисс Тверь – 2021»: выбираем самую красивую девушку города вместе с «Комсомолкой»

Онлайн-голосование в рамках конкурса «Мисс Тверь -2021» на приз «Комсомольской правды» стартовало. Фото: Ирина ТАРАСОВА

23 апреля в Твери пройдёт традиционный ежегодный конкурс красоты «Мисс Тверь – 2021». За звание первой красавицы города будут бороться 15 очаровательных девушек в возрасте от 16 до 20 лет, прошедшие большой конкурсный отбор.

По традиции «Комсомольская правда», как информационный партнер, объявляет на своем сайте онлайн-голосование и выбирает свою «комсомольскую» красавицу.

Победительницей станет участница, набравшая наибольшее количество «лайков»-голосов наших читателей.

На торжественной церемонии, которая пройдет вечером 23 апреля в ДК «Химволокно», красавица получит диплом от «Комсомольской правды» и призы.

Дорогие читатели, переходите по этой ссылке и голосуйте за понравившуюся конкурсантку!

Итоги голосования мы подведем 23 апреля в 00 часов.

Организатор конкурса красоты - модельное агентство New Fashion Look: www.new-fashion-look.ru

Фотостудия: New Fashion Look

@photostudio.newfashionlook Фотограф: Анастасия Попова 8-915-741-56-37 @haskoo_

Визажисты, стилисты по волосам:

- Анастасия Солнечная @style.by.solnechnaya

- Сюзанна Ворсканян @make_up_kosma

- Елизавета Матросова @lyss.muah

- Джемма Арутюнян @jemma_makeupartist

- Валерия Сафронова @valessa_mua

- Анастасия Рыбакова @lape_makeover

- Виктория Хланта @barbaris_makeup

- Анастасия Зинченко @beloved.visage.smm