Тверская область готовится к масштабному празднованию 500-летия обретения мощей святого Макария Калязинского

Памятник святому Макарию Калязинскому в Калязине. Фото: VK/Вознесенская церковь г.Калязин

18 марта в большом зале здания областного правительства прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к широкому празднованию в начале июня 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. Вместе с губернатором Игорем Руденей за главным столом сидел митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

В планах - большое количество мероприятий. И правительство региона, и Тверская Епархия придают большое значение предстоящему 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского.

Заседание оргкомитета провели губернатор Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Фото: ПТО

Обратимся немного к истории. Будущий чудотворец родился в самом начале XVI века в селе Кожино (в Кашинском районе) в родовом поместье боярской семьи Кожиных. Его отец Василий был славен воинскими подвигами. Будущий святой в молодости женился, однако его жена вскоре - через два года брака - умерла. После этого он оставил мирскую жизнь и пошел по пути служения Богу. Постригся в монахи под именем Макарий в расположенном недалеко от Кашина Николаевском монастыре.

Через некоторое время он покинул обитель и поселился в лесу недалеко от Волги в сооруженной своими руками кельи. Вскоре ку нему стали прибиваться другие иноки. В итоге был основан Троицкий монастырь и построен небольшой деревянный храм во имя Святой Троицы. Макарий же прославился как истый подвижник православный веры и чудотворец.

К нему в обитель пришел и боярин Иван Коляга, которому принадлежали местные земли. Сначала он хотел изгнать Макария вместе с другими иноками, но потом раскаялся и сам стал монахом. А монастырь в честь него назвали Калязинским…

Преподобный Макарий прожил около 83 лет. Его земная жизнь оборвалась 17 марта 1483 года. А спустя 38 лет при перестройки деревянной церкви с его гробом в каменную обнаружилось, что мощи Макария нетленны и издают благоухание. Это верный признак святости.

Обретение мощей преподобного Макария Калязинского произошло 8 июня (26 мая по старому стилю) 1521 года. А на Московском Соборе 1547 года Макарий Калязинский был канонизирован - причислен к лику святых.

Сейчас мощи святого хранятся в Вознесенском храме Калязина.

Как отметил губернатор, празднование 500-летия обретения мощей святого - это событие всероссийского масштаба, которое привлечет в тверской регион паломников со всей России.

Мероприятия в честь памятной даты будут проходить в течение нескольких месяцев 2021 года и охватят Тверь, Калязин, Кашин и ряд других городов Верхневолжья. Главные торжества состоятся 8 июня в Калязине.

- Верхневолжье - это территория, которая имеет огромное культурное и историческое значение. Калязин, Кашин и другие города Тверской области, - это не просто исторические центры в прошлом, это хранители великого наследия,- отметил Игорь Руденя.

На заседании рассмотрен план проведения культурно-массовых мероприятий, куда вошли выставки, концерты, художественные конкурсы. Глава региона поручил дополнить его содержательными событиями, популяризирующими в масштабах страны духовное наследие святого Макария Калязинского и древней тверской земли.

Одним из главных событий празднования станет XXII Волжский крестный ход, который в этом году будет посвящён обретению мощей святого преподобного Макария Калязинского.

Волжский крестный ход в этом году будет посвящён обретению мощей святого преподобного Макария Калязинского. Графика: ПТО

Также запланирован крестный ход из Кашина в Калязин. Игорь Руденя поручил обеспечить паломников всем необходимым во время шествия, в том числе поставить палатки с водой и едой, биотуалеты, а для маломобильных граждан предусмотреть автобусы.

Игорь Руденя также отметил, что во время подготовки должны быть решены вопросы ремонта объектов, где пройдут основные торжества, благоустройства прилегающей территории и приведения в нормативное состояние подъездов к местам проведения мероприятий.

Настоятельница Николаевского женского монастыря Варвара на заседании с горечью сказала, что и обитель, основанная преподобным Макарием, и село, где он родился, ныне в запустении, и неплохо было бы все возродить. Губернатор ответил, что ее слова услышаны.

Литургия 8 июня пройдет в Вознесенском. Графика: ПТО

В Императорском путевом дворце в Твери запланирована выставка фресковой живописи затопленного монастыря в Калязине. Графика: ПТО

Запланированы и выставки иллюстраций к житию Макария Калязинского, созданные тверской художницей Людмилой Югой. Графика: ПТО