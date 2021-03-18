Как в Твери выглядит могила Валерия Ковальчука, отца выдающегося хоккеиста, через 15 лет после похорон

Валерий Ковальчук умер, когда ему было всего 55 лет. Фото: из архива ЦСП ШВСМ Тверской области

18 марта знаменитый воспитанник тверской школы хоккея Илья Ковальчук вместе со своей нынешней командой - омским «Авангардом» начинает игры ¼ финала плей-офф Кубка Гагарина. Илья по-прежнему выдает высокий уровень мастерства. По-прежнему восхищает болельщиков.

Но этого всего могло бы не быть, если бы в свое время его отец Валерий Ковальчук не вложил столько в сына — будущего героя финала Квебека-2008 и всего Берна-2009, олимпийского чемпиона-2018. А ведь при этом Валерий Николаевич немало сделал и для развития спорта в Твери в целом…

Он скоропостижно скончался на 56-м году жизни 17 июля 2005-го. Похоронен на тверском кладбище Дмитрово-Черкассы. Илья посвятил отцу свою золотую медаль, завоеванную в 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане. Да и не только ее, мы уверены.

Илья посвятил отцу золотую медаль Олимпийских игр. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Валерий Ковальчук родился 15 ноября 1949 года. У него был старший брат Игорь, ставший мастером спорта СССР по академической гребле. Он агитировал пойти в греблю и младшего, но Валерий еще школе (ныне гимназия № 12) города Калинина выбрал баскетбол.

Что интересно, вместе с Валерием в одном классе учился будущий заслуженный тренер России по хоккею Виктор Жуков. Так случилось, что и упокоены они практически рядом. Виктор Николаевич пережил своего одноклассника почти на девять лет.

Старший Ковальчук после школы не изменил баскетболу, уже во взрослом возрасте он сыграл много игр за калининский «Спартак», в том числе, забрасывал мяч в кольцо на всероссийских и всесоюзных соревнованиях.

Но по настоящему он раскрылся уже в должности директора СДЮСШОР ДСО «Спартак» по гребле. Да-да, так вышло, что по гребле. Валерий Николаевич оказался талантливым спортивным руководителем, организатором. Об этом не раз рассказывал заслуженный тренер России по гребле на байдарках и каноэ Николай Ковалев. Он в свое время немало поработал у старшего Ковальчука.

Поэтому абсолютно логично и то, что именно Валерий Николаевич в 1997 году стал первым директором и, можно сказать, основателем тверской Школы высшего спортивного мастерства.

Но вовсе не карьера спортивного функционера была главным в его жизни. Сделать из сына настоящего спортсмена. Вот, о чем мечтал Валерий Ковальчук. Он поставил Илью на коньки, привел в секцию, сам тренировал его. С семи лет в любую погоду возил из Твери в Москву за 170 километров на занятия. И его мечта сбылась. Пусть и не довелось увидеть легендарного победного гола Ильи в финале ЧМ-2008 в Квебеке в ворота канадцев, триумфа сына на следующем мировом первенстве в Берне, завоевания олимпийского золота в Пхенчхане в 2018-м. Но очень хочется верить, что до него это все-таки как-то дошло… Ну так ведь должно быть...

На могиле Валерия Ковальчука я побывал ближе к середине марта, когда в регионе еще была минусовая температура и зима не сдавала своих позиций.

На могиле Валерия Ковальчука лежали цветы. Фото: Александр ЖМУЛИН

Отец Ильи упокоен на центральной аллее кладбища. Надгробие довольно скромное и строгое, но при этом выглядит уместно. Зачем здесь лишний пафос, помпезный памятник? Это ни к чему.

Из черного фона на бело-сером камне проступает изображение мужчины, скрестившего мускулистые руки на груди. В нем чувствуется спокойная сила.

12 марта могила была занесена снегом. Но рядом с надгробием лежали красные цветы. Было видно, что их принесли и положили недавно — не успело занести снегом.

Может, сын приезжал. Ведь Илья Валерьевич, и это знают все, как только приезжает в Тверь, всегда первым делом посещает могилу отца…