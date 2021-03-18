Попугай начал произносить молитвы в Житенном монастыре на Селигере в Тверской области

Попугай Киви начал молиться в Житенном монастыре на Селигере в Тверской области. Фото: группа в ВК/Тверская митрополия.

Попугай жако, который живет в женском Житенном монастыре, удивляет паломников способностью очень правдоподобно имитировать голос молящегося человека. Видео с попугаем по кличке Киви сняли сами монахини и выложили в официальном сообществе Тверской епархии в социальных сетях. Количество просмотров ролика в соцсетях в полдень 18 марта перевалило за 15 тысяч.

Пестрая птичка скачет по жердочке в клетке и повторяет отрывки из услышанных ранее церковных служб: «Терпение, смирение и все мое почтение», «Слава Богу за все», «Всякая тварь да хвалит Господа», «Господи, помилуй».

В этот момент на фоне слышен перезвон колоколов. Вероятно, у птицы срабатывает рефлекс, чтобы начать произносить слова молитв.

Попугаи жако – лидеры среди других по способности подражать звукам окружающего мира и человеческой речи. Специалисты отмечают, что они запоминают в среднем до 150 слов. Орнитологи, изучив повадки жако, считают, что птички соотносят человеческие слова с предметами! И такой богомольный попугай может даже копировать психологию своих хозяев и выражать схожие эмоции.

В пресс-службе Тверской епархии отец Александр (Душенков) рассказал нам, что попугай Киви живет в монастыре уже 10 лет. Его восьмимесячным подарил монахиням.

Тогда птица умела только гавкать на манер собаки, так как в торговой точке рядом продавали хвостатых, и будущий житель монастыря перенял их манеру лаять.

В монастыре попугай Киви сидел в трапезной и постепенно стал воспринимать молитвы монашек, чаще всего – «Господи, помилуй!». Начал повторять. А потом его и сами сестры стали учить.

– Сначала от собачьего отучали, учили говорить: «Киви добрый!», «Киви хороший!», - рассказывает отец Александр. – Кушает орешки, полосатые семечки, иногда творожок. Любят его все!

Посетители святой обители, зайдя на трапезу, могут увидеть пернатого обитателя. Он, к слову, не чурается людей и любит общаться.

В том, что тварь Божья произносит фразы молитв, священнослужитель не видит ничего греховного. Ведь это не насмешка и не осквернение, считает святой отец.

– Можно сказать: «Как всякая тварь хвалит Господа». По-своему, потихоньку хвалит. Он же не передразнивает монашек, ничего такого. По-своему славит Бога как маленький член монастыря, – размышляет священник.

Среди прочих домашних животных монастыря есть и скот, и собаки, и кошки.

Напомним: монастырь, где появилась такая живая достопримечательность, располагается на полуострове Житное на озере Селигер. Отсюда и название самого православного женского монастыря – Житенный. От Твери до произносящего молитвы попугая 200 км, от Москвы – 390.