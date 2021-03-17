Уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области рассказала, через сколько дней врачи имеют право выписать молодую маму с новорождённым из роддома

Торопиться с выпиской не стоит - здоровье мамы и малыша в первые дни требует особого внимания. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина рассказала о том, сколько дней только что родившая молодая мама должна провести в стенах роддома. Сроки выписки оговорены законом, но известны далеко не всем. Более того, ходят слухи, что теперь новоиспечённых мам стали выписывать домой быстрее, чем раньше.

- Через сколько дней маму с новорождённым должны выписывать из роддома? С таким вопросом ко мне всё чаще обращаются будущие мамы, поскольку наслышаны про сокращение сроков пребывания женщин с малышами в роддомах, - пишет Лариса Мосолыгина на своей страничке в соцсети.

На самом деле сроки пребывания только что родившей мамы в роддоме не сокращались. Обновился лишь документ, в котором они прописаны. Ранее действовавший приказ Минздрава № 572н, регулирующий вопросы медпомощи в сфере акушерства и гинекологии, утратил силу. С 1 января 2021 года в силу вступил обновлённый вариант документа: приказ Минздрава РФ № 1130н от 20.10.2020 «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология».

Сроки нахождения мамы в роддоме в обоих актах указаны идентичные, то есть они не изменились. Процитируем приказ № 1130н: «Рекомендуемое время пребывания родильницы (только что родившей женщины. - Ред.) в медицинской организации после физиологических родов - 3 суток, при неосложнённом течении послеоперационного периода после кесарева сечения - 4 суток».

На основании федеральных приказов могут издаваться и региональные акты.

- В Тверской области действует приказ регионального Министерства здравоохранения «Об организации доступной и качественной медицинской помощи родильницам и новорождённым детям», в котором указано, что после физиологических родов (без осложнений, естественных) женщину можно выписать не ранее чем через трое суток. Если роды были осложнёнными, патологическими - не ранее четырёх суток и то только с учётом состояния родильницы и её малыша. То есть можно находиться в роддоме и более длительный срок, а вот менее - нельзя, - объясняет Лариса Мосолыгина. - При этом до выписки новорождённому должны быть проведены неонатальный, аудиологический и кардиологический скрининги и вакцинация.

Также детский омбудсмен отмечает, что здоровье мамы и малыша в первые дни после родов требует особого внимания, поэтому торопиться выписаться домой раньше срока не стоит.

- Настаивайте на соблюдении необходимых сроков пребывания в медицинском учреждении под контролем врачей и проведении всей необходимой диагностики малышу. Даже если вы чувствуете себя хорошо и врач не возражает, а быть может, и настаивает на вашей выписке, - призывает уполномоченный.

В случае нарушения сроков выписки или отказа провести ребёнку в роддоме необходимые скрининги (исследования на предмет выявления существующих или скрытых заболеваний - случается, их предлагают сделать по месту жительства), Лариса Мосолыгина советует незамедлительно жаловаться на её электронную почту tver@rfdeti.ru или по телефонам: (4822) 32-05-02 и 34-18-09.