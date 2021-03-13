Коронавирусу назло: Житель Твери написал гимн Масленице

Музыкант из Твери Николай Боярских написал гимн Масленице. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Масленица – в 2021 году очень уж странный предмет. Она вроде есть, но ее вроде нет... Подумал, подумал тверичанин Николай Боярских и решил – празднику все-таки быть!

И если отменили традиционные масштабные городские гулянья из-за пандемии коронавируса, то это не значит, что Масленицу в этом году можно забыть или пропустить. Напротив! Надо взять и объединить всех тех, то устал от снегов, ветров и серого неба общей песней, что рассказывает и о традициях, и о наступающей весне.

Николай Боярских – профессиональный музыкант. Заведующий фольклорным отделением в Детской школе искусств № 2 им. В.В. Андреева, руководитель детского фольклорного коллектива «Красная горка», а еще композитор, закончивший Московскую консерваторию и в минуты особенного душевного состояния сочиняющий музыку на стихи Арсения Тарковского…

Таким образом, в нем уживаются и любовь к классике, и не меньшая любовь к народной культуре.

Именно такой получилась и песня.

Не так давно Николай вместе со своим другом поэтом-любителем Александром Семеновским создали на канале Ютюб колоритный проект «Пузатый и Бородатый», где стали размещать песни из «Народного календаря» – Святки, Николин день… Масленичная песня, рожденная буквально неделю назад, стала одной из них. Каждый куплет в ней звучит как новая иллюстрация праздника. На видео Николай лихо растягивает меха гармошки, призывая всех то кататься с гор или на санях, то ехать к теще на блины, а то бросить всё и отправиться «почесать кулаки» в стенка на стенку. Ведь кулачные бои -традиционная масленичная забава.

- Кстати, «Пузатый и бородатый», это ты так о себе? – задаю вопрос и понимаю, что зря.

- Это мы с Сашей, - через секунду сдержанно отвечает Николай, и я уже не решаюсь уточнить, кто из них заявлен в какой категории. Но Коля все-таки вносит ясность. – Пузатый отвечает за стихи, бородатый за музыку…

- Ты знаешь, что вашу песню уже негласно назвали Масленичным гимном?! Ее слушают по всей России абсолютно разные люди, и всем она пришлась по душе. Кто-то слышит в ней композиторов-классиков конца 19-начала 20 века, а кто-то наигрыши гармониста-комбайнера Игоря Растеряева.

- Вот слушаю тебя, и сердце радуется! Мне очень хотелось сделать что-то бодрое, веселое, праздничное. Чтобы в песне, вопреки нашим, не очень то позитивным реалиям, слышалось настроение и рождалось желание жить и чувствовать счастье. Чтобы ощущался дух разгульной Масленицы – веселый, задорный и шутливый. Куда без этого сегодня? А песня, она как раз и существует для того, чтобы всех объединять и увеличивать всеобщую радость. С праздником!

Николай Боярских - профессиональный музыкант с консерваторским образованием. Фото: Ирина ТАРАСОВА

ГИМН МАСЛЕНИЦЕ

(текст А. Семёновский, Н. Боярских, музыка Н.Боярских)

Зима опять недаром злится,

взгляни на календарь с утра,

настала сырная седмица

Ура!

Ползут на гору ребятишки,

им мужики залили скат

и наморозили ледышки

под зад

Разгоряченные селяне

пока ещё не стаял снег

пускают праздничные сани

в разбег

Спешу у тёщи отобедать

бегу быстрей своих портков

в надежде масляных отведать

блинков.