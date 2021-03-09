Будущих первоклассников Твери прикрепили к определённым школам

Ребята, зарегистрированные на закреплённой за школой территорией, имеют право первой очереди при поступлении в эту школу. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери всех будущих первоклашек прикрепили к определённым школам. Глава Твери Алексей Огоньков подписал постановление «О закреплении муниципальных образовательных учреждений города Твери за определенными территориями города Твери». Предыдущее подобное постановление с 3 марта 2021 года утратило силу.

Будущих первоклашек приписывают к определённым учебным заведениям по месту регистрации далеко не первый год, практика устоявшаяся. Дети, зарегистрированные на территории, закреплённой за школой, имеют приоритетное право зачисления в первый класс, то есть отказать в приёме ребёнка в «закреплённую» школу её администрация не имеет права. И наоборот: если вы хотите зачислить своё чадо в какое-то другое учебное учреждение, придётся рассчитывать на удачу. Попасть в школу или гимназию, за которой вы не закреплены, можно только по остаточному принципу: если там останутся места после зачисления всех первоочередников.

«КП»-Тверь» публикует перечень всех тверских школ с закреплёнными за ними территориями. Найдя свою улицу и дом в этом списке, вы определите, в какую школу будущий первоклашка сможет попасть без проблем.

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

Средняя школа № 3, улица Новая заря, 23

- улица Туполева, дома с № 2 - 36 (чётная сторона), с №1- 47 (нечётная сторона);

- улица Розы Люксембург, дома с № 1-89 (нечётная сторона), дома с № 2-82 (чётная сторона);

- улица Щорса, дома с № 1-15, с № 2-24;

- улица Маяковского, все дома по нечётной стороне;

- переулок 1-й Клубный, дома с № 1-57, №№ 2-62;

- все дома по улицам: Архитекторов, Барминовская, Новая Заря, Ломоносова, 1-я и 2-я Невского, Шишкова, Кропоткина, Новая Слобода, Добролюбова, Стрелковая, Кутузова, Белинского, Богородицерождественская, Исаевская Слобода, Старобежецкая, Плёнкина, Пархоменко, Левобережная, Деревцова, Парниковая, Генерала Поленова, Лейтенанта Ильина, Генерала Юшкевича, 1-я и 2-я Новозаводская;

- все дома по проездам: Новая Заря, 2-й Новой Слободы, Кутузова, Новая Слобода, Новобежецкий, Третьяковский, Бульварный, Парковый, 1-й, 2-й, 3-й Добролюбова, Тверецкий, Белинского;

- все дома по переулкам: Ломоносова, Казанский, Стрелковый, 2-й Клубный, Литейный, Исаевский, Дурмановский, Третьяковский;

- все дома: набережная реки Волги, Затверецкий бульвар, Затверецкая набережная, площадь Пожарная;

- все дома садоводческих некоммерческих товариществ: «Сельхозтехника», «Юбилейное», «Весна», «Здоровье», «Дружба», «Снабженец», «Заволжский сад», «Садовод», «Спутник».

Средняя школа №7, Молодёжный бульвар, 10 корпус 1

- улица Хромова, дома №№ 4, 4 «а», 6, 6 «а», 8, 8 «а», 10, 12, 12 «а», 14, 14 «а», 16, 18 (корпус 1, 2,3), 20, 22, 22/1;

- улица Седова, дома №№ 1 (все корпуса),3 «а», 5 (все корпуса), 7 (все корпуса), 14/54, 16, 18, 20, 24, 120 «а», 120 «б», 124 «а»;

- улица Артюхиной, дома №№1 (все корпуса), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 (все корпуса), д. 12, 15 (все корпуса), 16;

- Петербургское шоссе, дома №№ 97, 99, 103, 107, 111, 113, с 115 - 120, 122, 124;

- улица Паши Савельевой, дома №№21, 23 (корпуса 1, 2, 3);

- Молодёжный бульвар, дома №№12, 14 – 16;

- улица Новочеркасская, дома №№ 17, 18, 50, 53, 55, 56, 57, 58;

- все дома по улицам: набережная реки Иртыша, Болотникова, Театралов, Соколовская, Успенского, Сутугинская, Комсомольская;

- все дома: Мозжухинский переулок.

Тверская гимназия № 8, Петербургское шоссе, 8

- улица 1-я Металлистов, дома №№ 8,12,14;

- улица 2-я Металлистов, дома с № 1- 9, 11, 13;

- Петербургское шоссе, дома №№ 2 «а», 4 (все корпуса), 10 (корпуса 1, 2);

- все дома: переулок Перекопский.

Средняя школа № 15, Молодёжный бульвар, 10/2

- улица Артюхиной, дома №№24 (все корпуса), 26, 32;

- улица Паши Савельевой, дома №№23, 27, 33 (корпуса 1, 2); 35(корпуса 1, 2, 4); 37 (корпуса 1, 6); 39 (корпуса 1, 3, 4, 5); 43, 47, 47 « а»;

- улица Фрунзе, дома №№ 2, 4, 6, 8 (корпуса 1, 2); 10, 12, 14, 16;

- Молодёжный бульвар, дома №№1, 3 корпус 1(корпуса 2, 3), 5, 6 (корпуса 1, 2, 3); 8 (корпуса 1, 2).

Средняя школа с углублённым изучением математики № 17, улица Мусоргского, 5

- площадь Мира, дом № 4/53;

- набережная Афанасия Никитина, дома с № 38 - 82/2; 90/2,92 (все корпуса);

- улица Горького, дома №№ 33, 35, 59, 61, 62/1, 63, 70, 71, 72/4, 79/2, 86/3, 88, 88 «а», 100, 102, 104, 106, 108, 122/2;

- улица Мусоргского, дома №№ 4/72, 6 (все корпуса); 7/1, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19;

- улица Афанасия Никитина, дома №№ 2, 4, 6 «а»;

- улица Фурманова, дома №№ 1, 1 «а», 5, 6, 6 «а», 7, 8, 9, 10, 11;

- улица Зинаиды Коноплянниковой, дома №№ 3, 5;

- улица Екатерины Фарафоновой, дома №№ 41/7, 43, 43 «а», «б»; 45, 47;

- улица Благоева, дома №№ 4 (все корпуса), 6 (все корпуса), 8 (все корпуса), 12, 14/65;

- улица Карпинского, дома с № 1-20;

- улица Менделеева, дома №№ 7/63, 9;

- улица Павлова, дома с № 1 -17;

- бульвар Шмидта, дом № 23.

Средняя школа №21, Петербургское шоссе, 42

- улица Луначарского, все дома по чётной стороне (кроме домов №№ 22, 26,30, 32, 34,36);

- Петербургское шоссе, дома №№7 «а», 9 (все корпуса), 12, 14 (корпус 1,2), 15, с 18-23, 25, с 27 - 35, 38 корпус 1, 41, 43, 45 («а», корпус 1), 50 (корпус 1), 54/2;

- все дома по улице 1-я Металлистов (кроме домов №№ 8,12,14);

- все дома по улице 2-я Металлистов (кроме домов №№ 1-9, 11,13);

- все дома по улицам: Оборонная, 1-я Поселковая, Поселковая, Тимофеевой, Веселова, Комарова, 1-я Рабочая Слобода, Танкистов;

- все дома по переулкам: 4-й ,5-й, 6-й, 7-й Металлистов;

- все дома: Садоводческое товарищество имени Мичурина;

- все дома по проездам: 1-й, 2-й, 3-й Танкистов.

Средняя школа № 29, переулок Никитина, 12

- улица Горького, дома №№ 81- 137 (нечётная сторона), №№ 124-144, 178, 180а, 184, 186, 188;

- набережная Афанасия Никитина, дома №№ 84, 86, 88/2, №№ 142-152/2;

- улица Фурманова, дома №№ 25, 25 «а», 48, 50, 52, 54;

- улица Скворцова-Степанова дома, с № 2 - 58 (чётная сторона), №№ 1 - 61 (нечётная сторона);

- улица Благоева, дома с №3-41 (нечётная сторона);

- улица Чехова, дома с № 2-42 (чётная сторона), дома с №1-45 (нечётная сторона);

- улица Жореса, дома с № 2-48 (чётная сторона), дома №№ 1- 39 (нечётная сторона);

- улица Мичурина дома, №№ 1, 1 «а», 3, 3 «а», 4, 5 «а», 10,12;

- бульвар Шмидта, дома с №1 - 17 (кроме дома № 12);

- улица 2-я Красина, дома с № 1 - 41 (нечётная сторона), дом № 49;

- улица Докучаева, дома с № 1-17 «а» (нечётная сторона), дома №№ 17/9, 19 «а», 21 «а», с № 2 - 24а (чётная сторона, кроме домов №№ 16/6, 18/7, 20/8, 22/7, 24/8);

- переулок Украинский, дома №№ 67, 69, 71, 73;

- все дома по улицам: Никитина, Ульянова, 2-я Мичурина, 2-я Шмидта;

- все дома по переулкам: Артиллерийский, Никитина, Украинский;

- все дома по проездам: 1-й, 2-й Докучаева.

Средняя школа № 31, улица Розы Люксембург, 116

- улица Щорса, дома с № 17- 33 (нечётная сторона), дома с № 26-44 (чётная сторона);

- улица Розы Люксембург, дома с № 93 - 120;

- улица Академика Туполева, дома с № 38 - 124 все корпуса (чётная сторона), с № 49 - 127(нечётная сторона);

- улица Маяковского (все дома по чётной стороне);

- 1-й Клубный переулок, дома с № 59-65 (нечётная сторона), дома с № 64-80 (чётная сторона);

- все дома по улицам: Пржевальского, Томского, Серова, 2-я Серова, Кржижановского, Дьяконова, Герцена, Медовая, Репина, Осипенко, 2-я Осипенко, Котовского, 1-я Силикатная, 2-я Силикатная, 3-я Силикатная, Лазо, 2-я Лазо;

- все дома по проездам: 1-й Котовского, 2-й Котовского, Дюнный, 1-й Волжский, Малый Заводской, 1-й Маяковского, Белинского, 1-й проезд Белинского, 1-й, 2-й Розы Люксембург, Торфобрикетный, Силикатный, Большой Заводской, 1-й проезд Серова,2-й проезд Серова;

- все дома по переулкам: Песочный, Тупик Бризовый;

- все дома: Сахаровское шоссе, посёлок Старая Константиновка, посёлок 1 Мая, посёлок 2-е городское торфопредприятие, посёлок Сахарово;

- все дома садоводческих некоммерческих товариществ: «Сад № 5», «Мир», «Силикатчик – 1», «Силикатчик – 2», «№2 Тверьгражданпроект».

Средняя школа № 34, улица Соминка, 65

- улица Чехова, дома № 44/14, с №47/12 - 68/13, №71/11;

- улица Жореса, дома № 43/4, с №50/6 - 74;

- улица Эрнста Тельмана, дома с № 1 -33 (нечётная сторона), с № 2 -28 (чётная сторона);

- проезд Эрнста Тельмана, дома с № 2-68 (чётная сторона), с № 1-59 «а» (нечётная сторона);

- улица Скворцова-Степанова, дома с №65-91;

- улица Благоева, дома с №43-69 (нечётная сторона),с № 66-76 (чётная сторона);

- улица Докучаева, дома с № 19/8 - 63 (нечётная сторона, кроме домов №№ 19 «а», 21 «а»), дома №№ 16/6, 18/7, 20/8, 22/7, с № 24/8 - 36 (чётная сторона);

- улица 2-я Красина, дома с № 2-44 (чётная сторона);

- улица Георгия Димитрова, дома с № 1 - 55;

- проезд Кольцевой, дома с № 1- 39 (нечётная сторона), с № 2 - 34 (чётная сторона);

- все дома по улицам: садоводческое некоммерческое товарищество «Тверца», Кольцевая, Продольная, Прошина, Овощная, Плеханова, 2-я Плеханова, Звеньевая, 2-я Звеньевая, Соревнования, 2-я Соревнования, Большая Тверская, Малая Тверская, Марата, Малая Зуевская, Большая Зуевская, Батинская, Первитинская, Дачная, Хрустальная, Соминка, Сергея Тюленина, Олега Кошевого, Твериводицкая, Киселёвская, Грибоедова, 2-я Грибоедова, Голландская, Заречная, сержанта Елизарова, Льва Толстого;

- все дома по проездам: 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Кольцевой, 1-й , 2-й Толстого, 1-й, 2-й Соминка, 1-й, 2-й, 3-й Плеханова, 1-й, 2-й, 3-й Грибоедова, 1-й, 2-й, 3-й Мичурина, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Красина, 1-й и 2-й Льва Толстого, 1-й и 2-й Дачный;

- все дома по переулкам: 1-й Толстого, 2-й Толстого, Семидворный, 1-й, 2-й Дачный, Шалыгинский, Запрудный, Староверский, Бережок, Митюревский, Тихомировский, Бухань, Верный, Заветный.

Средняя школа №35 с углублённым изучением немецкого языка, проспект Комсомольский , 6

- Комсомольский проспект, дома №№ 8,10,10/1, 12 «а», 14;

- улица Горького, дома №№ 4 «а»,4 (корпус 3);

- переулок Шевченко, дома №№ 8,14.

Средняя школа № 40, улица Паши Савельевой, 4

- Петербургское шоссе, дома №№ 47, 47 б, 49 (все корпуса), 51 (а,б,в),с № 53- 95;

- улица Хромова, все дома по нечётной стороне, дом № 84;

- улица Паши Савельевой, дома с № 1-19 (нечётная сторона), дома с № 2-34 (чётная сторона);

- улица Луначарского, все дома по нечётной стороне, дома №№ 22, 26, 30, 32 (все корпуса), 34,36;

- улица 2-я Красина, дома №66,68,70,72,74,76,78, 79, 80,82 (микрорайон «Радужный»);

- улица Цветочная, дома №№ 2,4,6 (микрорайон «Радужный»);

- все дома по переулкам: Снайпера, станция Дорошиха.

Средняя школа № 46, улица Екатерины Фарафоновой, 26

- набережная Афанасия Никитина, дома №№ 20, 20 «а», 24, 24 «а», 28, 30, 32;

- улица Зинаиды Коноплянниковой , дома №№ 2 (все корпуса), 4, 6, 8, 9/34, с № 11 - 15,18, 20;

- проспект Комсомольский, дома с №1-17;

- улица Горького, дома с №1- 31 (нечётная сторона), с №2-58 (чётная сторона);

- бульвар Шмидта, дома №№ 45,47, 49 (корпуса 1, 2);

- улица Екатерины Фарафоновой, дома №№ 36 (все корпуса), 37 (все корпуса), 38 (все корпуса), 40 (все корпуса), 42 (все корпуса);

- все дома по улице Шевченко;

- все дома по переулку Шевченко.

Средняя школа № 47, посёлок Литвинки, 36

- все дома: посёлок Литвинки, Электроподстанция, садоводческое некоммерческое товарищество «Тверца»;

- улица Георгия Димитрова, дома с № 56 - 64 (чётная сторона).

Средняя школа № 50, 1-ый переулок Вагонников, 5

- улица Паши Савельевой дома, №№ 48 (все корпуса), 52 (все корпуса), 54/33;

- улица Хромова, дома с № 26-82 (чётная сторона);

- улица Фрунзе, дома №№ 20, 24;

- улица Эрнста Тельмана, дома №30, 34/22,с №35-84;

- проезд Эрнста Тельмана, дома с № 65-79, с №70-112;

- проезд Кольцевой, дома с № 34 - 84 «а», «б» (чётная сторона), дома с № 41 - 91 (нечётная сторона);

- улица Цветочная, все дома (кроме домов №№ 2, 4, 6);

- улица Седова, дома №№ 33/54, 35, 37, 39, 41, 43, 45/1, 47; 55, 57;

- все дома по улицам: Рубеж, Лётная, Планерная, Северная, Кривоноса, Совхозная, Пригородная, Чапаева, Писарева, Бородина, 1-я, 2-я, 3-я Вагонников, Челюскинцев, Короленко, Воздушная, Производственная, Дорошиха, Дорошихинская (Красное Знамя), Коммуны, Парковая, адмирала Ушакова, Тепляковская, Школьная, Учебная, Дубаковская, Зеленковская, Мотострелковая, Павлюковская, Приютинская, Ольховая, Низинная, Крайняя, Ударная, 26 июня, Куйбышева;

- все дома по переулкам: Вагонников, 1-й – 4-й Вагонников, Кривоноса;

- все дома по проездам: 2-й, 3-й Седова, Куйбышева, 1-й Куйбышева, 1,2,3,4-й Кольцевой.

Средняя школа № 53, улица Зинаиды Коноплянниковой, 22-а

- набережная реки Тверцы, дома с № 11-43;

- улица Зинаиды Коноплянниковой, дома с №17-91 (нечётная сторона), с № 22-120 (все корпуса) чётная сторона;

- улица Волынская, дома с №71-97 (нечётная сторона), с №74-112 (чётная сторона);

- Комсомольский проспект, дома №№ 19 (корпуса 1, а), 28;

- улица Мусоргского, дома с №12-38 (чётная сторона), с №23-39 (нечётная сторона);

- бульвар Шмидта, дом № 12, дома с №18-42 (чётная сторона), с №27-39 (нечётная сторона);

- улица Благоева, дома с № 18-64 (чётная сторона);

- улица Павлова, дома с №18-67;

- улица Карпинского, дома с №21-66;

- улица Мичурина, дома с № 15-45;

- все дома по улицам: Нахимова, Пугачёва, Румянцева, Красина, Менделеева;

- все дома по переулкам: Щёткин-Барановский, Обозный, Волынский, Огородный, Съезженский;

- все дома по проездам: 1-й, 2-й Павлова, 1-й, 2-й Карпинского.

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

Тверская гимназия №10, улица Вагжанова, 2

- переулок Смоленский, дом № 8 (корпуса 1,2).

Средняя школа № 11, улица Московская, 61

- улица Малая Самара (все дома по нечётной стороне);

- Татарский переулок, дома с № 17 - 29;

- набережная Степана Разина, дом № 42;

- все дома по улицам: Медниковская, Серебряная, Вагжанова, Вокзальная, Красные Горки, Московская, 1-я, 2-я Мукомольная, Новая Константиновка;

- все дома: площадь Гагарина; посёлок Большие Перемерки;

- все дома: Вагжановский переулок.

Средняя школа №22, Смоленский переулок, 10

- Волоколамский проспект, дома с № 3 - 13 (нечётная сторона);

- улица Малая Самара, все дома по чётной стороне;

- улица Озёрная, дома с № 1- 9;

- проспект Победы, дома № 19, 23, 25;

- улица Резинстроя, все дома по чётной стороне;

- улица 15 лет Октября, дома с № 3/22 -12;

- улица Терещенко, дома №№ 1, 6;

- Татарский переулок, дома с № 1 - 16;

- все дома: улица Бассейная, улица Чернышевского, набережная Лазури, улица Ротмистрова, улица Староворобьёвская;

- все дома по переулкам: Зелёный тупик, Смоленский (кроме дома №8 (корпуса 1,2)).

Средняя школа №24, улица Линейная, 81

- Бурашевское шоссе, все дома (кроме домов №№ 38, 62);

- улица Загородная, дома с № 23 - 88 (кроме домов № 24, 26);

- проезд 2-й Марии Ульяновой, дома с № 1 - 54;

- проезд 3-й Марии Ульяновой, дома с № 1 - 56;

- все дома по улицам: Бортниковская, Буровая, Весенняя, Восточная, Глинки, Дрожжина, Дальняя, Домоткановская, Кима, Конечная, Крупской, Линейная, Луговая, Народная, Неготинская, Нефтяников, Островского, Обручева, Панафидина, Просторная, Сибирская, Транспортная, Трудовая, Тургенева, Марии Ульяновой, Южная;

- все дома по проездам: 1-й, 2-й Глинки, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Дальний, 1-й, 2-й Дрожжина, Загородный, 1-й, 2-й Линейный, Народный, 2-й, 3-й Народный, Островского, 1-й, 2-й Транспортный, Тургенева, Южный, 4-й Южный, 1-й Марии Ульяновой.

Средняя школа №27 с углублённым изучением отдельных предметов эстетической направленности, улица Орджоникидзе, 39

- улица Орджоникидзе, дома с № 1-30, с № 37 - 55/39 (нечётная сторона);

- улица Склизкова, дома с № 78 - 85, 86 (все корпуса), 87;

- улица Богданова, дом №10 (корпус 2);

- улица Тамары Ильиной, дома с № 6/15 - 23, с 31 - 35;

- улица Озёрная, дома с № 14 - 24 «а»;

- проспект Победы, дома с № 28 корпус 1 (корпус 2) - 54, 56;

- улица Резинстроя, все дома по нечётной стороне;

- улица 15 лет Октября, дома №№ 13 (все корпуса), 16, 43, 45, 46/36, 47, 48/15, 49/17;

- все дома по улицам: Лукина, 2-я Лукина, Гвардейская, Песчаная;

- все дома: площадь Терешковой;

- все дома по проездам: Зелёный, Гвардейский.

Основная общеобразовательная школа № 28, улица Центральная, 7

- все дома: посёлок Элеватор, посёлок Малые Перемерки, посёлок Большие Перемерки, посёлок Керамического завода, деревня Кольцово.

Средняя школа № 33, улица Ипподромная, 26

- улица Богданова, дома с № 22 - 33/15;

- Волоколамский проспект, дома с № 25 (корпус 1) по 33 (все корпуса) по нечётной стороне;

- улица Ипподромная, дома с № 4 - 26/17;

- улица Орджоникидзе, дома с № 40/76 - 46 (все корпуса)по чётной стороне;

- улица Склизкова, дома с № 23 - 74 (кроме домов № 36, 38, 40);

- улица Фадеева, дома с № 20 - 40 (все корпуса) по чётной стороне;

- улица 15 лет Октября, дома с № 52 (все корпуса) - 64/23;

- все дома по улице: Терещенко (кроме домов №№ 1, 6, 13).

Средняя школа № 37, посёлок Химинститута, 58

- Московское шоссе, дом № 13;

- все дома: посёлок Химинститута, посёлок Власьево, Новое Власьево, Дачи (проезд Волжский, Офицерский, Загородный), деревня Никифоровское, Перспективный проезд, садоводческие товарищества: «Стальмонтаж», «Энергетик», «За мир», «Полиграфист - 2», «Химик», «Дружба», «Ручейки», «Лазурный», «Мичуринец», «Садовод-кооператор», «Трамвайщик», «Утро», «Тверские электросети», «Здоровье»;

- все дома по улицам: Казанская, Виктора Гюго, Химиков, Ореховой;

- все дома по переулкам: Чуприяновский, Рябиновый, Горбухинский.

Средняя школа № 39, улица Фадеева, 42

- Волоколамский проспект, дома с 37/45 - 47 (нечётная сторона);

- улица Орджоникидзе, дома № 52, 54 /37 (все корпуса);

- улица Фадеева, дома с № 19 - 37 (нечётная сторона) , 46;

- все дома: бульвар Цанова.

Средняя школа № 43, улица Склизкова, 95

- проспект Победы, дом № 55, с № 57 - 86;

- улица Склизкова, дома с №88 -116 (все корпуса);

- все дома: деревня Бобачёво.

Гимназия №44, проспект Октябрьский, 57

- Октябрьский проспект, дома №№ 49, 51, 53, 55;

- улица Королёва, дома №№ 2,4.

Средняя школа № 45 с углубленным изучением отдельных предметов естественнонаучной направленности, улица Левитана, 30

- улица Можайского, дома №№ 62 (кроме дома № 62 корпус 1), 71, 73, 75;

- улица Загородная, дом 1;

- Октябрьский проспект, дома №№ 59, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 83, 85/49;

- все дома: улица Левитана (кроме домов №№ 42, 46, 48 (все корпуса), 52, 54,56,58).

Средняя школа № 48, бульвар Гусева, 11

- бульвар Гусева, все дома (кроме домов 32, 34, 36, 38, 40, 46, 56, 57, 58, 59 ,66, 70);

- улица Можайского, дома №№ 51, 53, 55, 57, 59, 60, 60 «а», 61 «а», «б», «в», 65, 67, 69;

- все дома: улица Королёва (кроме домов №№ 2,4).

Центр образования № 49, бульвар Гусева, 42

- бульвар Гусева, дома №№ 32, 34, 36, 38, 40, 46, 56, 57, 58, 59, 66, 70;

- улица Можайского, дома №№ 54, 56, 58;

- улица Псковская, дома №№ 2, 4, 6;

- улица отделение Пролетарка дома №№ 2, 4, 13;

- Октябрьский проспект, дома №№ 87 (корпуса 1, 2), 89, 93, 95 (все корпуса), 97, 99.

Средняя школа № 51, улица Можайского, 82

- Бурашевское шоссе, дома №№ 38 (корпус 1), 60, 62, 64, 66;

- улица Загородная, дома с № 2- 22, с № 24, 26;

- улица Можайского, дома №№ 62 корпус 1, 68 (все корпуса), 70, 72, 76 - 79, 81 (все корпуса); 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97;

- улица Левитана, дома №№ 42, 46, 48 (все корпуса), 52, 54, 56, 58 (все корпуса);

- проезд 2-й Марии Ульяновой, дома с № 55 - 68;

- проезд 3-й Марии Ульяновой, дома с № 57 - 70;

- все дома по улицам: Взлетная, Вологодская, Летное поле, Мирная, Новая, Новгородская, Псковская (кроме домов №№ 2,4,6), Стартовая, Ярославская;

- все дома по проездам: Угловой, 2-й, 3-й Южный.

Средняя школа № 55, бульвар Гусева, 24

- улица Можайского, дом № 59;

- бульвар Гусева, дом № 30.

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

Средняя школа № 1, улица Виноградова, 4

- проспект Калинина, все дома по чётной стороне (кроме домов №№ 2, 4, 6);

- улица Карла Маркса, все дома по нечётной стороне;

- улица Новикова, дома с №№ 17, 19, 21;

- улица Бакунина, дома с № 13-94;

- все дома по улицам: Виноградова, Капитонова, 2-я,3-яПухальского, 2-я,4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я Красной Слободы;

- все дома по переулкам: 1-й, 2-й, 3-йПухальского,1-й, 2-й, 3-й Красной Слободы;

- все дома: Советский Вал, Серебряковская пристань, бульвар Ногина.

Средняя школа №2 имени Д.М. Карбышева, улица Карбышева, 1

- Волоколамское шоссе, все дома по нечётной стороне;

- улица Лермонтова, все дома по нечётной стороне;

- улица Криницкого, дома с № 31 - 80;

- улица 3-я за линией Октябрьской железной дороги, дома с № 17-68;

- улица Семёнова, дома с № 21 -77;

- все дома по улицам: 1-я , 2-я за линией Октябрьской железной дороги, Циолковского, поселок Лоцманенко, Кирьянова, Солнечная, Смольная, Широкая, Освобождения, Светлая, Бригадная, Планировочная, Авангардная, Топливная, Гражданская, Машинистов, 8-е Марта, 1-я, 2-я Жёлтиковская, Кондукторская, Складская, Карбышева, Артёма, Ухтомского, Локомотивная, Декабристов, Стахановская, 1-я, 2-я Колхозная, Жуковского, Халтурина, Западная, Рылеева, Новостроек;

- все дома по переулкам: Лоцманенко, Локомотивный, 1-й, 2-й Паровозный;

- все дома по проездам: Гражданский, Кондукторский, Средний, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Западный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Полевой, Стахановский, 2-й Стахановский, Халтурина;

- все дома по бульвару Профсоюзов (кроме домов с № 1-11 (все корпуса), 13, 15 (все корпуса), 17/16, 18 (все корпуса), с № 19 - 27 (по нечётной стороне));

- все дома по улице Восстания (кроме домов с № 1 -23 (по нечётной стороне),с № 30/1 - 46 (по чётной стороне).

Основная общеобразовательная школа № 3 имени Героя России Владимира Елизарова, улица Бориса Полевого, 15

- все дома по улицам: Ткача, Лесная, Дзержинского;

- улица Бориса Полевого, все дома по нечётной стороне;

- улица Строителей, дома №№ 12- 20;

- Пролетарская набережная, дома с № 1 -5;

- бульвар Профсоюзов, дома с №1 - 11 (все корпуса), 13, 15 (все корпуса), 17/16, 18 (все корпуса), с № 19 - 27 (нечётная сторона);

- все дома по улицам: Сиреневая, Звёздная, 1-я, 2-я Речная, Сквозная, Липовая, Красного Октября, Сухая, Высокая, Поперечная, Зелёная, Короткая, Карла Либкнехта, парк Текстильщиков, Севастьянова, Тракторная, Константина Заслонова (кроме домов №№ 1, 4);

- все дома по проездам: Текстильный, Жёлтиковский, 1-й, 2-й, 3-й Жёлтиковский;

- все дома по переулкам: Коллективный, Короткий;

- улица Восстания дома с № 1 - 23 (нечётная сторона), с № 30/1 - 46 (чётная сторона).

Средняя школа № 4, проспект Николая Корыткова, 20-б

- улица Пичугина, дома №21 корпус 1 (корпус 3);

- проспект Николая Корыткова, дома с № 1-28;

- улица Бобкова, дома №№ 23, 27, с №36-58;

- Мигаловская набережная, дома с № 1-6;

- проспект Ленина, дом № 2;

- все дома по 1-му Мигаловскому проезду.

Средняя школа №9, улица Баррикадная, 5

- проспект Калинина. все дома по нечётной стороне (кроме домов №№ 1, 3, 5);

- улица Коробкова, дома №№ 13, 17 (все корпуса), с № 21 - 31 (нечётная сторона), дома №№ 22, 24, 28, с № 32 - 56 (чётная сторона),

- улица Макарова, все дома по нечётной стороне (кроме дома № 3);

- все дома по улицам: Спартака, Степанова, Маслова, Гончаровой, 1-я Пески, 1-я, 2-я Профинтерна, Тимирязева, Большевиков, Баррикадная, Головлёва, Детская площадка, Торговая площадь, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Интернациональная, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я Пролетарская;

- все дома: Двор Пролетарки (кроме дома № 177), 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый переулок Пески, посёлок 1-ый Пролетарский.

Средняя школа № 19, улица Громова, 1

- улица Рябеевское шоссе, дома №№ 16, 18, 20;

- улица Игоря Баталова, дом № 10 (все корпуса);

- все дома по улицам: Гайдара, Громова;

- территория войсковой части Мигалово (общежитие для военнослужащих и их семей).

Средняя школа №20, проспект Ленина, 16

- улица Евгения Пичугина, дома №№ 46, 48, 50/34, 52, 54, 56;

- улица Лизы Чайкиной, дом № 25;

- улица Бобкова, все дома (кроме домов № 23, 27, 36, 38, 40);

- проспект Ленина, дома с № 8-22/31; с №26-42 (чётная сторона);

- все дома по улицам: Рихарда Зорге, маршала Захарова, Буденного, Ржевская, Кирова, 1-я, 2-я, 3-я Боровая, Чудова, Дальняя пристань;

- все дома по проездам: Боровой, Ремесленный, Переволоцкий.

Средняя школа № 25, улица Железнодорожников, 53

- Волоколамское шоссе, все дома по чётной стороне;

- улица Лермонтова, все дома по чётной стороне;

- улица Можайского, дома с №1-45;

- Октябрьский проспект, все дома по чётной стороне;

- все дома по улицам: Железнодорожников, Расковой, Чебышева, Колодкина, Матросова, Нестерова, Новошоссейная, 1-я, 2-я Завокзальная, Чкалова, 2-я Куклиновка, 2-я, 3-я, 4-я Волоколамская, Товарный двор;

- все дома по проездам: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Чкалова, 1-й, 2-й Нестерова;

- все дома по переулкам: Волоколамский, Западный, Тупиковый.

Средняя школа № 30, улица Академическая, 18

- улица Конева, все дома по чётной стороне (кроме дома № 2);

- улица Пичугина, дома с № 1/1 – 40/25 (кроме дома № 21 корпуса 1, 3) , дом № 44;

- улица Лизы Чайкиной, все дома (кроме дома № 25);

- проспект Ленина, все дома по нечётной стороне (кроме домов №№ 39, 41, 43);

- все дома по улицам: Академическая, Партизанская, Республиканская, 1-я, 2-я Республиканская, Морозова, 1-я, 2-я, 3-я Лагерная, Космодемьянской, 2-я Переволоцкая;

- все дома по переулкам: Партизанский, Академический, 2-й Академический;

- все дома по проездам: Академический, 2-й Академический.

Средняя школа № 38, улица Маршала Конева, 1

- улица Маршала Конева, все дома по нечётной стороне, дом №2 (все корпуса);

- проспект Ленина, дома №№ 39, 41, 43, 43 «а»;

- улица Бориса Полевого, все дома по чётной стороне;

- все дома по улице Строителей (кроме домов с №12 - 20);

- все дома по улице Пролетарская набережная (кроме домов с № 1 – 5);

- улица 3-я за линией Октябрьской железной дороги, дома с № 1 - 16;

- улица Двор Пролетарки, дом № 177;

- улица Семёнова, дома с № 1 - 20;

- улица Криницкого, дома с № 1 – 30;

- улица Константина Заслонова, дома №№ 1, 4;

- все дома по улицам: 2-я, 3-я Беговая, Воровского, 1-я, 2-я Краснознамённая, Сосновая, Спортивная, Прядильная, Инициативная, 1-я Кузнецкая.

Средняя школа № 41, проспект Николая Корыткова, 40-а

- Мигаловская набережная, дома с №7 -17;

- проспект Николая Корыткова, дома с №30 - 46;

- улица Новочеркасская, дома с № 1- 34 (кроме домов №№ 17, 18), дом № 43;

- все дома: 6-й Мигаловский проезд, ДРСУ-2;

- все дома по переулкам: Согласный, Тихий, Чистый, Радостный, Дружный, Вольный, Добрый, Домашний, Озорной, Заустьевский;

- все дома по улицам: Просторная, Стрежневая, Черкасская, Русская, Дорожников, Прудный тупик, Борихино поле, Борихино, Деревнище.

Средняя школа № 52, улица Георгиевская, 12

- улица Степана Горобца, дома №№ 4, 6, 8, 10;

- все дома по улицам: Георгиевская, Дружинная, Ильи Касьянова, Давыдовская, Калошинская, Полевая, Мамулинская, Михаила Агибалова;

- улица Оснабрюкская, дома с № 7/2 -25(все корпуса) (нечётная сторона), дома № № 27 (все корпуса), 29 (все корпуса);

- все дома: переулок Княжнин.

Тверской лицей, проспект Калинина, 10

- проспект Ленина, дом № 20.

Центр образования имени А. Атрощанка, улица Александра Атрощанка, 1

- улица Оснабрюкская, дома №№ 4 (все корпуса), дом № 8 корпус 1, дом № 10 (все корпуса), 12 (все корпуса), 14, 16 (все корпуса), 26, с № 30- 36 (чётная сторона);

- улица Марии Смирновой, дома №№ 3, 5, 7, 9;

- улица Волоколамское шоссе, дом № 82 «а».

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Тверская гимназия № 6, улица Советская, 1

- площадь Тверская, дома №№ 2 (корпус «б»), 6, 7, 8, 9;

- переулок Свободный, дома №№ 43/18;

- улица Советская, дома №№ 8;

- проезд Театральный, дома №№ 1,3 (все корпуса);

- улица Новоторжская, дома №№ 3,5,7;

- улица Ивана Седых, дома №№ 4, 6.

Многопрофильная гимназия №12, улица Желябова, 22

- площадь Славы, дома №№ 1,2;

- все дома по улицам: Желябова, Жигарева, Лидии Базановой, Академика Каргина;

- улица Андрея Дементьева, дома с № 2 - 7, 15,18/20, 22;

- проспект Чайковского, дома с № 1- 7, 16;

- проспект Тверской, дома с № 1- 6;

- улица Трёхсвятская, дома с № 2-33;

- улица Симеоновская, все дома по чётной стороне;

- переулок Студенческий, дома с № 10-19, 24;

- переулок Свободный, дома с № 1- 6;

- проспект Победы, дома по нечётной стороне с №№ 1 -7 (все корпуса), дом № 11.

Средняя школа № 14, улица1-я Суворова, 19

- улица Коробкова, дома с № 1-4, дома №№ 6, 10, 11 (все корпуса), 12, 14, 16, 18, 20 (все корпуса);

- проспект Чайковского, дома №№ 17, 25, 27 (все корпуса);

- проезд Дарвина, дома №№ 1, 2, 4 (все корпуса);

- улица Макарова, все дома по чётной стороне, дом № 3;

- все дома по улицам: Тимирязева, 1-я Суворова, 2-я Суворова, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Путейская, 1-я, 2-я Трусова, Пионерская.

Средняя общеобразовательная школа № 16, переулок Студенческий, 33

- переулок Студенческий, дома №№ 21, 23, 25, 28, 30, 40, 42;

- проспект Тверской, дома №№ 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;

- улица Симеоновская, все дома по нечётной стороне;

- улица Андрея Дементьева, дома с №19-41 (нечётная сторона), с № 24-50 (чётная сторона);

- улица Советская, дома №№ 7, 9,11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, с № 25-61 (нечётная сторона), с № 26-64 (чётная сторона);

- набережная Степана Разина, дома с № 2 -22;

- переулок Свободный, дома №№ 7,20,22,26,30;

- все дома по улицам: Новоторжская (кроме домов №№ 3, 5, 7), Салтыкова-Щедрина, Рыбацкая, Крылова, Пушкинская, Вольного Новгорода;

- все дома: бульвар Радищева.

Средняя школа №18, улица Учительская, 6

- проспект Калинина, дома с №1 - 6;

- улица Карла Маркса, все дома по чётной стороне;

- все дома по улицам: Тихвинская, Односторонняя, Роговик, Бонч-Бруевича, Циммервальдская, Учительская, Софьи Перовской, Бебеля, Революционная, Брагина, Достоевского, Троицкая, Дмитрия Донского, Ефимова, Головинский Вал;

- все дома по переулкам: Головинский, Беляковский, Трудолюбия;

- все дома: набережная Краснофлотская, набережная реки Тьмаки, Борисоглебская пристань;

- улица Бакунина, дома с № 2 - 11 (все корпуса);

- улица Новикова, дома с № 2 - 5.

Средняя школа № 36, проспект Волоколамский, 10

- проспект Волоколамский, дома №№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15/22, 15 корпус 2, 16, 17/1,18, 19/2, 20 корпус 1, 21, 23, 25 (кроме корпуса 1);

- улица Александра Попова, дома №№1/16, 3, 5, 7, 38 (корпус 2); 42;

- улица Склизкова, дома №№ 2, 4 (все корпуса), 6,8,10,11, 19, 36,38,40;

- улица Тамары Ильиной, дома №№ 1/17, 2/19, 3 корпус 1(корпус 2);

- проспект Чайковского, дома №№ 24, 24 «а», 24 «б»,24/2, 26, 40/2;

- улица Ипподромная, дома №№ 1, 2 «а»;

- проспект Победы, дома №№ 2 (все корпуса), 4 (все корпуса), 6, 6/2, 8 (все корпуса), 10, 12 (все корпуса), 16, 18, 20, 22/15, 24 (все корпуса), 26;

- улица Терещенко, дом № 13;

- все дома: улица Кайкова, улица Ерофеева, проезд Швейников.

Средняя школа № 42, переулок Спортивный, 12

- улица Фадеева, дома с № 1-18;

- проспект Чайковского, дома №№ 31, 31 «а», 35, 37, 42, 42 «а», 44 (корпус 3), 46, 62 «а», 84, 86, 90, 94, 98, 100;

- улица Коминтерна, дома №№ 19, 43, 49 (все корпуса), 67/2, 69;

- Волоколамский проспект, дома с №22 - 28 (чётная сторона);

- улица Александра Попова, дома №№ 33, 35 (корпус 1), 36;

- все дома по улицам: Завидова, Соляная, 1-я Садовая, Товарный двор;

- все дома по переулкам: Спортивный, Садовый, Александровский, Университетский.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.