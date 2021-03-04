Будет ли Масленица в 2021 году в Твери: в городском саду что-то готовится

В прошлом году, еще до появления коронавируса в Твери в городском саду успели спалить большое чучело, набитое соломой. Тогда Масленица выпала на 1 марта. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

«Спиртом руки протирай, на других не чихай и на Масленицу гуляй!» Так, наверное, можно спеть в этом году на знаменующем приход весны древнем празднике на фоне пандемии. «КП»-Тверь» постаралась заблаговременно узнать, а запланированы ли вообще какие-то гулянья и мероприятия к Масленице в Твери, ведь масленичная неделя начнётся уже 8 марта.

Как выяснилось, да. Коронавирус не дремлет, но празднику быть!

В администрации Твери нам, правда, ответили пока осторожно.

- Список мероприятий еще формируется. Скоро будет обнародован. Пока же можем сказать, что в городском саду, центральном месте празднования Масленицы в Твери, кое-что точно запланировано, - сообщила в пресс-служба городской администрации.

Что ж, есть надежда, что там и чучело сожгут. Может, столб для лазания установят.

Как проконсультировал нас главный внештатный эпидемиолог Минздрава региона Александр Раздорский, после лазания по этому столбу лучше все-таки протереть руки антисептиком. Также, по его словам, важно, чтобы во время гуляний не создавались плотные очереди и соблюдалась социальная дистанция.

- А вообще, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом и спокойно гулять, лучше пройти вакцинацию, - заключил эксперт.

И если по общегородским мероприятиям пока вопрос открыт, то, например, в ДК «Пролетка» 14 марта в 12:00 всех желающих приглашают на бесплатное театрализованное представление «Широкая Масленица».

В Тверском музейно-выставочном центре 14 марта с 11:30 запланирован целый ряд мастер-классов (для детей и взрослых), экскурсий и конкурсов и даже квест-игра в рамках программы «Широкая Масленица». Необходима предварительная запись на мастер-классы: 34-48-52, доб. 118, 8 919 066 96 15.

В Детском музейном центре (на улице Советской, 3а) 13 марта в 17:00 начнется семейный праздник «Масленица-блиноеда» от этностудии «Матица». Взрослых и детей там ждет представление балагана Петрушки. Запись по телефону 45-71-76.

Много интересного на масленичной неделе готовят и в районных филиалах тверского государственного музея.

В Торжке 14 марта состоится IX Масленичный фестиваль «Блин с припеком». Веселое гулянье с угощениями пройдет на территории Новоторжского кремля. Встречать гостей будут Блинный Дед и Сударыня Масленица.