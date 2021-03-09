Коронавирус в Твери, последние новости на 9 марта 2021: выездная вакцинация в Бельском районе и смерть от COVID-19 литератора Михаила Ершова

Литературного критика Михаила Ершова медики спасти не смогли. Фото: сайт журнала «Экземпляр»

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 8 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 34 818 случаев заражения COVID-19 (+132 за сутки).

Выздоровели 32 442 человек (+164 за последние сутки).

Изолировано 1718 больных (-36).

Умерли 658 человека (+4 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 8 марта в Твери выявлено 11079 заболевших (+37 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2420 (+8);

Вышневолоцкий городской округ – 1955 (+3);

Ржев – 1919 (+11);

Торжок – 1527 (+3);

Кимры – 1440 (+4);

Калининский район – 1446 (+9).

Графика: Яндекс

По данным оперштаба, прививку от коронавируса сделали уже в регионе прививки от COVID-19 сделали уже 54757 граждан. За минувшие сутки прививку сделали 154 человека. В федеральный регистр внесена информация о 50312 вакцинированных жителях Тверской области.

Как ранее сообщали власти региона до 1 сентября в регионе от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Недавно медики из Нелидовской ЦРБ в третий раз приехала в Бельский район. Прививки делали в Бельской ЦРБ и Кавельщинском стационаре для престарелых и инвалидов. Всего вакцинировалось 85 человек.

В Твери от коронавируса умер известный литератор 55-летний Михаил Ершов.

8 марта в соцсетях о его смерти сообщили друзья.

Он скончался от коронавируса в Областной клинической больнице накануне, был подключён к аппарату ИВЛ с высоким процентом поражения лёгких. Михаил Ершов - культуролог, писатель, критик. Он известен многим тверичанам не только своими театральными рецензиями и о живописи, но и фотоработами.

Работал журналистом на областном радио, пресс-секретарем Тверской торгово-промышленной палаты.

В соцсетях знакомые умершего активно осуждают информацию о том, что он скончался, якобы сделав первую прививку от коронавируса, пройдя вакцинацию уже будучи больным.

Графика: ПТО

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