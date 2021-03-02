Председатель Заксобрания Тверской области Сергей Голубев посетил с рабочей поездкой Оленинский муниципальный округ

Рабочая поездка спикера областного ЗС Сергея Голубева в Оленино. Фото: ЗСТО

Приём жителей - неотъемлемая часть каждой поездки. Причем, каждый такой приём - разный по времени, вопросам, срокам и возможностям решения озвученных проблем. Тем не менее, что-то удаётся решить сразу. В этот раз многодетная мама Наталья Гусева пришла просить помощи в решении жилищного вопроса.

- Десять лет назад я купила дом на материнский капитал. На тот момент дом был в пригодном для проживания состоянии, и нас было четверо. Прошло десять лет, нас стало больше. Теперь мы вшестером и общая площадь нашего дома 12 квадратных метров. Шесть лет никто не проживает во второй половине дома - там «поплыл» фундамент и теперь весь дом в аварийном состоянии. Я прошу Вас помочь мне, - рассказала Наталья о своей беде председателю областного парламента. Вопрос был решён фактически по ходу приёма.

- С учётом приёма, с учётом просьбы Сергея Анатольевича мы нашли пустующую благоустроенную квартиру. Мы её отремонтируем до конца июня. Деньги там на ремонт требуются небольшие, и я рассчитываю, что в июле мы многодетную семью в эту квартиру переселим, - озвучил решение вопроса глава Оленинского муниципального округа Олег Дубов.

- Я думаю, что это очень важный показатель. Замечу, что губернатор Игорь Михайлович Руденя, а Законодательное Собрание главу региона в этом полностью поддерживает, считает, что многодетные семьи должны находиться под особым присмотром. И я сознательно использую именно такое выражение, - отметил председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

Приём граждан. Фото: ЗСТО

Ещё одна тема - реализация программы поддержки местных инициатив. Оленинский муниципальный округ (ещё когда был в статусе района) одним из первых вошёл в программу и до сих пор остается одним из лидеров по её исполнению.

- С начала действия программы у нас реализовано 67 проектов. Это достаточно много. В последнее время, года с 2015-го, мы выбираем какое-то одно направление, актуальное для всего тогда ещё района, и реализуем его во всех населённых пунктах. Сначала это были водокачки. И это была очень серьезная проблема, потому что неаварийных объектов практически не было. Прошёл капитальный ремонт этих узлов во всех населённых пунктах. Затем мы приступили к модернизации уличного освещения – еще один из наших глобальных проектов. В посёлке мы заменили освещение на светодиодное, причем, восстановили его после 25-ти лет отсутствия, - поясняет Олег Дубов. В округе есть разные программы, но самая популярная именно ППМИ. Она очень актуальна для сельских территорий, позволяя им решить многие актуальные вопросы.

На этот год запланировано 11 мероприятий в рамках ППМИ, среди которых замена коммунальной техники, благоустройство.

- Сама возможность участия округа в областных программах тоже показательна. Я знаю, что есть план по вхождению в программу «Комфортная городская среда» по этому году. Есть определенная надежда, и я думаю, что она вполне реальна, продолжить ремонт улиц в посёлке Оленино. Надеюсь, что в этом году будет сделан серьёзный шаг к капитальному ремонту амбулатории в посёлке Мирный. По этому поводу были обращения, и мы будем это продвигать, - отметил Сергей Голубев.

Далее - село Татево. Местная школа имени Рачинского существует с 1861 года. Причём, строилась она именно как школа: в 1872-м году профессор ботаники Московского университета Сергей Александрович Рачинский занялся устройством школы нового типа – с общежитием для учеников из дальних деревень на 120 мест. Школа давала не только необходимые знания, но и умения и навыки для дальнейшей жизни. Тогда школа и приобрела нынешний вид. Уцелела даже во время немецких бомбёжек. Но возраст есть возраст: периодически требуются определённые ремонтные работы, что, учитывая архитектуру здания, весьма недёшево. В прошлом году при активном участии Сергея Голубева и областного депутата Константина Антонова были заменены окна во всех классах. Кроме того, заменено освещение, в столовой пищеблока обновлен линолеум, а в обеденном зале установлена моечная раковина и водонагреватель. В этом году самое главное - модернизировать отопительную систему.

- Эти работы запланированы. Спасибо, что были услышаны наши просьбы. Внесены изменения в смету, выделены финансы. Работы, надеемся, будут произведены в летний период, - говорит директор Татевской средней школы Галина Большакова. У директора школы в деревне Гусево заботы не менее важные, хотя и несколько иные. В этом году запланирован ремонт школьного туалета - деньги уже выделены. Ещё один важный момент – тротуарная плитка перед школой.

- Плитку тоже было запланировано сделать, ещё по осени. Вообще, год был очень сырой и подход к школе был некомфортный. Принято решение, что будет переделана плитка в зоне отдыха и проложена дальше - до школьного крыльца, - поясняет директор Гусевской основной школы Людмила Власенкова.

Впрочем, есть то, что сделано во всех восьми школах округа - завершён процесс ухода от печного отопления. Теперь отопление идет через котельные.

А деревню Гусево спикер областного парламента назвал примером успешной реализации многих проектов. Благоустроенная зона отдыха, новый ФАП, очень опрятный и востребованный Дом культуры. Кстати, в ДК в 2016-м году был проведён очень большой объём ремонтных работ. - Поменяли крышу, обшили здание, заменили окна, сложили печь, полы и двери внутри здания поменяли. Практически новое здание у нас получилось. Теперь планируем территорию благоустроить, и тогда будет у нас достойно всё, - делится насущным директор Гусевского Дома культуры Людмила Павлова.

По словам Людмилы Павловой, для полного счастья нужны сценические костюмы. С их приобретением Сергей Голубев обещал помочь.

В целом территория динамично развивается. Прошедшее не так давно преобразование из района в муниципальный округ процесс не остановило. Власть привела доводы в пользу реформы, люди поверили, хотя, как признаются сами жители, поначалу опасения были.

- Мы очень боялись этого преобразования, потому что, допустим, я, как директор ДК, опасалась, что мне не к кому будет обращаться для решения проблем. Но работа идёт, и мы знаем, к кому нам обратиться. Все на своих местах, все выполняют свою работу, - говорит Людмила Павлова. Итоги нынешней рабочей поездки подвели уже к вечеру. По словам Сергея Голубева, приём, встречи на местах, обсуждения - всё прошло достаточно эффективно.

- Всегда есть возможность попросить у депутата содействия в решении таких, казалось бы, небольших проблем. И когда получается помочь, это особенно приятно. С точки зрения областного бюджета, может, это и небольшие расходы, но для людей, которые здесь живут, водят детей в школу, посещают мероприятия в сельском Доме Культуры, решение таких проблем - это показатель того, что округ развивается, область развивается, страна развивается. Вот эту линию мы и будем продолжать, - резюмировал Сергей Голубев.